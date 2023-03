Une fusion entre les deux compagnies luxembourgeoises pourrait permettre à SES de faire encore mieux que les projets spatiaux d'Elon Musk et Jeff Bezos.

Une fusion avec IntelSat

SES pourrait devenir le géant mondial des satellites

Le Luxembourg veut devenir un acteur majeur du secteur spatial, ce n'est un secret pour personne. Il est clair que le petit pays s'est taillé, en l'espace de quelques années, une solide réputation dans plusieurs domaines. C'est bien simple, le pays compte aujourd'hui pas moins de 70 acteurs publics et privés qui sont actifs dans le spatial alors qu'ils n'étaient qu'une vingtaine en 2012.



Parmi eux, SES, qui est implanté au Luxembourg depuis 1985. L'entreprise luxembourgeoise n'est autre que le premier fournisseur de services de télécommunications par satellites au monde avec plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La société, basée à Betzdorf, dispose par ailleurs d'une flotte de plus de 70 satellites en orbite géostationnaire (qui tournent en même temps que la terre, NDLR). Ces satellites diffusent près de 8.500 chaînes TV et radio, dont plusieurs milliers en haute ou très haute définition, à plus de 361 millions de foyers dans le monde.

Des pourparlers en cours

Bref, SES est un acteur particulièrement important sur le marché. D'ailleurs, ce mardi, l'action a littéralement bondi pour prendre une augmentation de 4%.

Pour quelle raison? Selon Bloomberg, l'opérateur satellites serait en pourparlers avancés pour fusionner avec Intelsat, autre fournisseur de services de télécommunications par satellites, dont le siège social se trouve au Luxembourg. Son siège opérationnel se trouve quant à lui à Washington. SES espèrerait conclure un accord dans les prochaines semaines.

Ces tractations sont importantes à plus d'un titre en effet. Bloomberg rappelle que l'entreprise combinée pourrait ainsi atteindre une valorisation totale de plus de 10 milliards de dollars, dette comprise. Une telle opération permettrait à SES, qui pèse environ 2,5 milliards d'euros en bourse, de mieux faire face à la concurrence des milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos et leurs fameux grands projets spatiaux.

«Les négociations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles aboutiront à un accord», précise Bloomberg. Par ailleurs, tout accord nécessiterait le feu vert du gouvernement luxembourgeois, le principal actionnaire de SES.

