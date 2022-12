L'entreprise de Betzdorf mise sur une nouvelle constellation de satellites capable de fournir de l'Internet aux avions, aux plateformes de forage et aux zones sinistrées.

SES lance la prochaine génération de satellites dans l'espace

L'opérateur de satellites SES a ouvert vendredi un nouveau chapitre de l'histoire de son entreprise. Vers 18 heures, heure locale, la fusée SpaceX a décollé de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. A son bord, deux exemplaires de la prochaine génération de satellites de communication (O3b mPOWER), développés par l'entreprise de Betzdorf. Ces deux satellites n'étaient pas les seuls à décoller hier de Floride puisque le nouveau satellite franco-américain SWOT s'est aussi envolé dans l'espace.



Bientôt, une constellation de onze satellites devrait tourner autour de la Terre à une distance de 8.000 kilomètres, permettant ainsi à l'entreprise luxembourgeoise de proposer un nouveau type d'Internet mobile. Les navires de croisière, par exemple, constituent une application de cette technologie perfectionnée, explique Ruy Pinto, le directeur technologique de l'entreprise. «Ce sont comme des villes flottantes, avec parfois jusqu'à 5.000 personnes à bord. Fournir un accès Internet transparent à tous les passagers est un défi technique de taille», explique-t-il.

Grâce aux nouveaux satellites, il est désormais possible de diriger une sorte de faisceau sur le navire, qui le suit ensuite sur sa route. «De cette façon, il n'y a pas à se soucier de passer d'un système à l'autre ou de capacités fluctuantes. Pour les clients, cela devient donc plus simple, car la complexité technique est externalisée dans les satellites».

Une autre application possible est de fournir une connexion internet dans les avions, où la technologie permet de maintenir la même qualité de connexion depuis l'entrée dans l'avion jusqu'à l'atterrissage.

Des hotspots Internet dans le monde entier

Les satellites peuvent non seulement diriger des rayons sur les avions et les bateaux et les suivre sur leur trajet, mais aussi fournir des hotspots internet locaux depuis l'espace, dans les endroits où un grand nombre de clients doivent être desservis simultanément, par exemple dans le canal de Suez ou pour les grandes unités navales comme les groupes de porte-avions.

En cas de catastrophe, par exemple après un ouragan ou un tsunami, le système peut être utilisé pour maintenir la communication malgré la destruction de l'infrastructure. «De même, nous travaillons avec les Nations Unies pour que les organisations d'aide puissent également être connectées à internet dans les camps de réfugiés grâce à ce système», explique Ruy Pinto.

En tant que chef technique, Ruy Pinto a accompagné le développement du nouveau système. Photo: SES

Connexion au cloud

Un partenaire important pour le projet est Microsoft, qui utilise la technologie pour pouvoir proposer son cloud d'entreprise partout sans interruption. «C'est par exemple intéressant pour les entreprises énergétiques qui exploitent des plates-formes de forage au milieu de l'océan», indique Ruy Pinto. Ainsi, même dans des régions éloignées, les employés pourraient accéder à tout moment aux données de l'entreprise et utiliser les programmes de travail.

De même, SES a créé une coentreprise avec le groupe indien Reliance afin d'offrir l'internet haut débit par satellite en Inde, avec une vitesse pouvant atteindre 200 gigabits par seconde. Fin octobre, l'entreprise de Betzdorf a signé un contrat avec la société Claro Brasil afin de connecter également des lieux isolés le long de l'Amazone aux réseaux 4G et 5G. Un accord similaire existe depuis septembre avec le Kazakhstan.



Couvrir toute la planète avec six satellites

La nouvelle constellation de satellites se trouve en orbite terrestre moyenne MEO, c'est-à-dire à une distance d'environ 8.000 kilomètres de la Terre. «C'est toujours une question d'équilibre. Plus on s'éloigne de la Terre, moins on a besoin de satellites pour couvrir l'ensemble de la planète», explique l'ingénieur.

Ainsi, avec trois satellites en orbite géostationnaire, c'est-à-dire à 36.000 kilomètres de distance, on peut atteindre n'importe quel point de la Terre. Mais l'inconvénient est une plus grande usure des satellites et un retard dans la transmission des données, car les informations mettent plus de temps à parcourir la plus grande distance, ce que l'on appelle le temps de latence. Le retard de 700 millisecondes est trop élevé pour des applications telles que les transactions boursières ou les jeux en ligne, explique Pinto.

Les satellites ont été fabriqués par l'entreprise aérospatiale Boeing. Photo: SES

L'orbite satellite la plus basse, LEO, située à environ 1.000 kilomètres, a certes un faible temps de latence, mais des centaines de satellites sont nécessaires pour obtenir une bonne couverture. «MEO était donc le meilleur compromis pour ce système, vous n'avez que le tiers du temps de latence d'un satellite géospatial et la constellation n'est pas aussi complexe et coûteuse que sur une orbite basse», explique Pinto.

Cinq ans de développement

SES a commencé à développer le système en 2017. Une grande partie du logiciel a été programmée en interne, explique Ruy Pinto, tandis que les satellites ont été fabriqués par Boeing. Au total, l'entreprise a coopéré avec plus de 30 partenaires technologiques dans le monde entier.

Parallèlement, Betzdorf travaille déjà sur la génération suivante de satellites. Selon le directeur technique, ils devraient offrir plus de capacité et de flexibilité. En outre, un jumeau numérique, c'est-à-dire un modèle informatique des satellites, jouera pour la première fois un rôle central dans le processus de développement.

Cette technologie deviendra de plus en plus importante à l'avenir, surtout dans le domaine spatial, explique Marc Serres, CEO de la Luxembourg Space Agency : «Les »Digital Twins« offrent la possibilité d'effectuer des tests complets avant que les satellites ne soient opérationnels. Il est extrêmement difficile de modifier quoi que ce soit en mode opérationnel», poursuit Serres.

