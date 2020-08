La Société européenne des satellites a choisi le lanceur d'Elon Musk pour mettre en orbite les futurs satellites prévus pour remplacer la capacité du spectre américain des télécommunications,

SES choisit SpaceX pour ses satellites 5G

La Société européenne des satellites a choisi le lanceur d'Elon Musk pour mettre en orbite les futurs satellites prévus pour remplacer la capacité du spectre américain des télécommunications,

(pj avec Kate OGLESBY) En mai, SES annonçait un investissement de 1,6 milliard de dollars pour le lancement de nouveaux satellites devant, à terme, assurer une nouvelle couverture 5G pour les Etats-Unis. Mercredi, la société de Betzdorf a annoncé qu'elle avait retenu la société SpaceX du milliardaire Elon Musk pour assurer ces lancements.

Avant cela, la société de défense Northrop Grumman et la branche aérospatiale de Boeing construiront quatre nouveaux satellites, après que l'autorité américaine de régulation des télécommunications a demandé à SES de libérer le spectre de la bande C, qu'elle souhaite utiliser pour fournir une 5G super rapide. Les nouveaux satellites permettront de s'assurer que les programmes de télévision et de radio diffusés à près de 120 millions de foyers américains ne seront pas interrompus lorsque SES s'éloignera du spectre de la bande C.

SpaceX, qui a récemment envoyé des astronautes vers la station spatiale internationale, lancera deux des satellites sur sa fusée Falcon 9. SES a également annoncé qu'il avait choisi le fabricant de fusées United Launch Alliance pour lancer deux autres de ses satellites afin de l'aider à libérer le spectre en question.

Le plan de maintien dans l'emploi validé chez SES Les délégations du personnel des différentes entités de la Société européenne des satellites (SES) ont trouvé un accord avec la direction de l'entreprise pour offrir au personnel visé par la restructuration un projet d'accompagnement. La durée de validité de ce programme est de 2 ans.

Le choix de Northrop Gumman a surpris plusieurs observateurs. En effet, la société (quatrième entreprise d'armement dans le monde) est inscrite sur la liste noire des investissements du fonds de pension luxembourgeois. Une liste qui inclut également Lockheed Martin, à qui SES achetait auparavant des satellites. SES a pourtant assuré sa confiance à l'opérateur controversé, cela alors que le gouvernement luxembourgeois possède environ 17% de SES directement (81% sont cotés en bourse et 2% détenus par divers partenaires).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.