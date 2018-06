Les services de secours sont au centre de toutes les attentions cette semaine. Le service d'incendie et d'ambulance de la Ville de Luxembourg a présenté ce jeudi son rapport d'activités 2017. L'occasion également de revenir sur la campagne de sensibilisation #Respekt112 qui démarre et qui a pour but de réduire le nombre d'actes d'incivilités et de violence commis à l'encontre des agents.

Service de secours: 17.809 interventions et toujours plus d'agressions

Sophie WIESSLER Les services de secours sont au centre de toutes les attentions cette semaine. Le service d'incendie et d'ambulance de la Ville de Luxembourg a présenté ce jeudi son rapport d'activités 2017. L'occasion également de revenir sur la campagne de sensibilisation #Respekt112 qui démarre et qui a pour but de réduire le nombre d'actes d'incivilités et de violence commis à l'encontre des agents.

En 2018, le nombre d’agressions envers les agents des services de secours n’a cessé d’augmenter. Depuis le mois de janvier dernier, 23 agressions ont ainsi eu lieu: des violences verbales sont survenues 16 fois; dans cinq cas, les agents ont même subi des violences physiques (attaqués, frappés) et deux fois, ils ont été menacés avec un couteau.



17.809 interventions en 2017 Le service d'incendie et d'ambulances a effectué 17.809 interventions au cours de l'année passée, soit 216 de plus qu'en 2016: le nombre d'interventions est donc globalement en hausse ces dernières années. La plupart des interventions des ambulances en ville se sont déroulées à Bonnevoie, suivi du quartier de la Gare, du Kirchberg, du centre-ville et de Belair. Les communes limitrophes et les autoroutes font également partie des lieux les plus communs d'interventions. La moyenne d'âge au sein des services de secours de la Ville est relativement jeune: 36 ans de moyenne.

Une situation qui ne peut plus durer, affirme le ministre de l'Intérieur, Dan Kersch. Afin de montrer que la tolérance zéro est de rigueur face à ces violences, un projet de loi sera déposé afin de punir plus sévèrement les agresseurs. Et en attendant, une campagne de sensibilisation est mise en place dans tout le pays.

«Respectez ceux qui vous secourent»

Cette nouvelle campagne, intitulée #Respekt112,"Respectéiert déi, déi déi Iech hëllefen" ("Respectez ceux qui vous secourent" en français) et diffusée sur les réseaux sociaux, dans les salles de cinéma et à la télévision, montre une scène d'accident du point de vue du sauveteur qui arrive sur les lieux.

Au rythme des battements de son cœur, nous voyons la scène évoluer et notamment un homme s'en prendre violemment aux agents sur place.

«Un agent des services de secours, prêtant son aide et mettant ses efforts au service de la population, ne peut subir de tels comportements irrespectueux», a souligné le ministre de l'Intérieur.

Ces actes constituent des atteintes inadmissibles, qui doivent surtout être prévenues, dénoncées et finalement sanctionnées efficacement.

Des secouristes armés pour se protéger?

Face à cette multiplication de violence, la question de l'armement ou de la formation à des entraînements de combat est à prendre en compte. Mais pour Dan Kersch, c'est non.

«Je ne crois pas qu'il faille les équiper avec du gaz poivré, des gilets pare-balles ou les former à l'entraînement au combat. Il faut davantage les former, dès la base de leur apprentissage de pompiers pour régler calmement ces situations conflictuelles».

Les secouristes devraient également avertir leurs collègues lorsqu'ils se rendent à un endroit où cela pourrait devenir dangereux pour eux. Et si violence il y a, obtenir tout le soutien nécessaire, tant sur le plan psychologique que sur le plan juridique.

Vers un centre national d'incendie et de secours en 2020

La construction du nouveau centre national d'incendie et de secours au boulevard Kockelscheuer à Gasperich se poursuit comme prévu. Si tout va bien, la fin des travaux est prévue en 2020. Ce nouveau centre regroupera les pompiers de la Ville de Luxembourg, la direction du futur Corps grand-ducal d'incendie et de secours avec le Central des secours d'urgence, l'actuelle école nationale de la protection civile et l'actuelle école nationale des services d'incendie et de sauvetage. Une centralisation des services qui permettra d'offrir encore davantage de services professionnels et de qualité de la part des services de secours, a précisé la bourgmestre de la Ville, Lydie Polfer, qui a toutefois souligné le très bon travail déjà effectué jusqu'ici. La construction de ce bâtiment entre dans les objectifs de la nouvelle réforme prévue au niveau national.

