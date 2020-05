Le CSV accompagnera toutes les lois qui permettront ponctuellement de répondre à la crise du coronavirus au-delà de l'état de crise. Mais Claude Wiseler s'oppose à une «loi pandémie» sans garde-fou. Le député plaide pour des mesures d'aides sectorielles.

«Série de hic» dans la communication gouvernementale

Après deux mois de crise sanitaire inédite, le Luxembourg commence à revivre socialement mais avance désormais masqué dans la perspective d'une rechute plus que plausible si les gestes barrières ne sont pas respectés collectivement. La politique gouvernementale consistant à imposer un confinement et ensuite un déconfinement progressif «est la bonne» et le CSV a accompagné ces mesures, estime ce mardi Claude Wiseler au micro de RTL.

Mais l'ancien leader électoral du parti chrétien-social, toujours député du premier parti de l'opposition regrette toutefois la «série de hic dans la communication du gouvernement qui pose problème dans la clarté de l'objectif recherché».

Il donne l'exemple flagrant de la discussion autour de la nécessité ou non de porter un masque de protection. Au départ le message gouvernemental était de ne pas en porter car cela aurait contre-productif mais finalement son port a été généralisé. Claude Wiseler admet que le gouvernement ne pouvait peut-être pas faire autrement «mais il aurait pu le dire autrement. Les gens sont clairement réceptifs quand on leur explique qu'on n'en a pas assez et qu'il faut d'abord les réserver au personnel soignant».

Même «hic» dans le discours officiel contradictoire autour des tests pour lesquels «il a d'abord été dit que tout le monde n'a pas besoin d'être testé, après on dit que tout le pays sera testé et finalement ce ne sera pas comme ça. Je m'attendais à plus de clarté», pose le député CSV. En politique, dit-il, «je suis d'avis qu'il faut directement annoncer la couleur et dire la vérité».

Pour ce qui concerne le fonds, Claude Wiseler estime que le gouvernement Bettel peut mieux faire sur le plan économique. Les mesures générales prises pour soutenir les entreprises sont bonnes mais «maintenant il faut davantage aller dans les détails» et «par secteur». Il cite les secteurs Horesca, les cafés et restaurants n'ont toujours pas rouvert, et de l'événementiel qui «connaîtront encore d'énormes difficultés dans les prochains mois».

Il suggère des mesures spécifiques pour leur venir en aide comme de repousser le délai de paiement des loyers ou d'alléger leur charge fiscale. Il propose concrètement que l'Etat porte un temps, les frais fixes dans le secteur Horesca.

Une nouvelle «loi pandémie» est en préparation au niveau gouvernementale. Le 23 juin l'état de crise qui permet au gouvernement d'agir vite, cessera. Mais désormais le parlement a le temps pour élaborer les lois dont on a besoin pour cette crise». Mais Claude Wiseler «n'est pas d'accord» avec le fait que «le gouvernement veuille faire une loi pandémie générale sans tenir compte ses règles constitutionnelles qui imposent les deux tiers des voix du parlement et décide ce qu'il veut en écartant les libertés fondamentales via une loi normale».

