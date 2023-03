Personne n'est trop vieux pour apprendre. C'est pourquoi la rédaction vous a sélectionné les plus beaux sentiers didactiques du Luxembourg.

Sept sentiers didactiques pour petits et grands

Se promener, c'est bien. Mais savez-vous ce qui est encore mieux ? Quand on peut en plus acquérir des connaissances. C'est pourquoi la rédaction vous a sélectionné sept sentiers didactiques qui vous permettront d'en savoir plus sur la faune et la flore du pays ou de consolider vos connaissances historiques.

1) Découvrir l'histoire d'une ville fortifiée

(m.d.) -Sur le circuit Vauban, les promeneurs partent sur les traces du passé. Le sentier passe par des portes de la ville, des ponts fortifiés et des bastions. Ce n'est donc pas sans raison que le chemin porte le nom de Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), l'important constructeur français de fortifications. Sous sa direction, la ville de Luxembourg a été transformée en l'une des plus puissantes fortifications d'Europe.

Le point de départ du circuit est le rocher du Bock. Photo: Pierre Matgé/LW-Archiv

Le circuit de 4,5 kilomètres commence au rocher du Bock. Ensuite, il descend dans la vallée vers le quartier du Pfaffenthal et remonte vers le Fort Thüngen dans le parc Dräi Eechelen à Kirchberg. Les promeneurs doivent donc faire preuve d'un peu d'endurance. Il faut en effet gravir environ 200 mètres de dénivelé.

Pour que personne ne se perde dans ce voyage dans le passé, le chemin est balisé. Sur le chemin, des panneaux didactiques informent sur l'histoire de la ville fortifiée. Une brochure est également disponible en ligne.

2) En promenade avec les castors

(SAM) - Un mot devrait suffire à convaincre en soi : castor. Depuis quelques années, le castor européen (Castor fiber) s'est réinstallé dans les zones humides du Luxembourg, notamment dans la réserve naturelle «Troisvierges - Cornelysmillen» au nord du pays. Les amateurs d'ornithologie y trouveront également leur compte, car de nombreuses espèces, dont certaines menacées, ont élu domicile dans la réserve ornithologique.

Le sentier naturel «Cornelysmillen», long de 8,5 kilomètres, traverse cette zone et permet, grâce à de nombreux panneaux d'information, de découvrir la flore et la faune des biotopes menacés. Des passerelles et des cabanes d'observation vous invitent à faire de courtes pauses pour vous imprégner de la nature et, avec un peu de chance, à apercevoir l'un ou l'autre castor.

Le castor européen s'est réinstallé il y a quelques années dans les zones humides du Grand-Duché et s'y sent parfaitement à l'aise. Photo d'archives: Marc Steichen

Le point de départ du circuit est la gare d'Ulflingen et il faut prévoir environ 2h30.

3) Sur les traces du général Patton dans le «Schumanns Eck».

(j-ps) - Le siège de Bastogne est entré dans l'histoire. L'armée allemande a assiégé les forces américaines dans la petite ville des Ardennes pendant l'hiver 1944, jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la glorieuse 3e armée américaine, dirigée par le général George Patton .

La contre-attaque des forces américaines a commencé sur le territoire luxembourgeois, au carrefour Schumanns Eck vers Bras, ils ont tenté une percée. Des milliers de soldats ont perdu la vie lors de ces affrontements.

L'aspect pédagogique constitue un élément essentiel de ce parcours de 2,8 kilomètres. Photo: Caroline Martin

La Bataille des Ardennes fait maintenant partie de l'histoire depuis près de 80 ans, mais elle est toujours présente au Schumanns Eck. Un sentier didactique a été aménagé pour commémorer la bataille. «Le parcours est enrichi par des silhouettes de taille humaine issues de photographies de l'époque de la bataille», explique l'organisateur. Le circuit complet fait près de 2,8 kilomètres, il n'est pas nécessaire de s'inscrire ou de payer l'entrée.

Un conseil : emportez un appareil muni d'un code QR pour découvrir les nombreux extraits sonores, vidéos et photos d'archives accessibles le long du sentier.

4) Nouveau sentier didactique sur l'eau à Mondorf-les-Bains

(if) - Depuis peu, les visiteurs peuvent apprendre des choses intéressantes sur l'eau et l'approvisionnement régional en eau potable à Mondorf-les-Bains, non loin du «Wouerbësch». Le circuit avec 25 panneaux et cinq stations didactiques a été récemment inauguré par les représentants du syndicat d'eau compétent SESE et d'autres participants au projet.

Le nouveau sentier didactique vous emmène dans le voyage de l'eau depuis les profondeurs du sol jusqu'au robinet. Photo: Chris Karaba

Sur une distance de 750 mètres, le circuit mène du réservoir d'eau de la commune appelé «Wouer» au nouveau puits profond «Plinesbongert». Le sentier éducatif a été cofinancé par le Fonds national pour l'eau.

5) L'histoire industrielle rencontre une flore et une faune variées

(stm) - Le sentier de découverte «Prënzebierg - Giele Botter» traverse la zone d'exploitation à ciel ouvert désaffectée des "Terres rouges". Les randonneurs peuvent se replonger dans l'époque de l'extraction du minerai et essayer par exemple de soulever eux-mêmes un morceau de minette dans un buggy, tout en observant comment la nature a reconquis la région.

Les murs d'exploitation marquent l'image du Giele Botter. Photo: Claude Piscitelli

Cette interaction entre l'ancienne zone industrielle et le retour de la flore et de la faune offre des paysages naturels uniques. La difficulté du sentier est indiquée comme étant facile. Il y a cependant quelques pentes à franchir à certains endroits, ce qui est un peu plus fatigant si l'on ne porte pas les bonnes chaussures.

6) Découverte de la zone inondable

(ela) - La réserve naturelle du Dumontshaff à Schifflange invite les amoureux de la nature à découvrir la vallée de l'Alzette sur un peu plus de quatre kilomètres. Sur ce sentier didactique, on suit les petits panneaux avec la cigogne. On peut tout apprendre par station sur les inondations et les nombreuses espèces d'oiseaux protégées qui vivent aussi en partie ici.

Des chaussures imperméables ne sont pas obligatoires, mais recommandées, surtout s'il a plu quelques jours avant la promenade. La verdure peut alors cacher un peu plus d'eau.

Le départ se fait dans la rue Denis Netgen à Schifflange , derrière le centre sportif. Sur le circuit, on passe aussi devant le centre de recyclage SIVEC, ce qui pourrait être trop urbain pour l'un ou l'autre randonneur.

Toutefois, le reste du sentier est parfaitement aménagé et entretenu et vaut vraiment le détour. Il longe en grande partie des pâturages protégés par une clôture, mais le sentier vous emmène parfois à travers champs et à travers le pâturage des buffles d'eau. En outre, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir l'une ou l'autre cigogne, ce qui en fait une expérience à ne pas manquer pour les petits et les grands amoureux de la nature.

7) Sentier didactique à croquer à Schifflange

(GlS) - Un sentier didactique où tout tourne autour de la pomme - cela peut sembler inhabituel, mais c'est pourtant la réalité à Schifflange. Le sentier de randonnée «Den Apel» a été aménagé à proximité du verger communal de la rue Hédange. Les visiteurs peuvent y apprendre tout ce qu'il faut savoir sur ce fruit populaire grâce à de nombreuses stations d'apprentissage.

Tout savoir sur la pomme en seulement 400 mètres, c'est possible à Schifflange. Photo: Glenn Schwaller

Par exemple, que dans un verger ordinaire, on peut trouver jusqu'à 2.000 variétés de pommes différentes. Mais nous n'en dirons pas plus à ce stade.

En effet, pour tout savoir sur les pommes, le mieux est de se rendre sur place et de partir à leur découverte. En raison de sa faible longueur (environ 400 mètres), le sentier didactique des pommes ne pose aucun problème, même aux débutants, et peut donc être combiné sans problème avec d'autres activités de week-end.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon

