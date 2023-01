... ou, espérons-le, de l'eau chaude. La rédaction a sélectionné pour vous des piscines à découvrir ou redécouvrir ce week-end.

Sept sauts dans l'eau froide

... ou, espérons-le, de l'eau chaude. La rédaction a sélectionné pour vous des piscines à découvrir ou redécouvrir ce week-end.

Depuis que la température de l'eau a été abaissée dans les piscines du pays, les visiteurs sont moins nombreux. Pourtant, on ne se refroidit jamais en faisant du sport. Une journée à la piscine est donc idéale pour échapper aux températures hivernales. Après la baignade, on peut même se réchauffer dans la douche, où la température peut souvent être réglée par l'utilisateur.

1) L'Escher Schwemm

(ela) - Pour les jours de froid, on peut se réchauffer activement dans les piscines locales. L'établissement de bains dispose d'une grande piscine avec plongeoir, d'un bassin d'apprentissage pour les plus petits et d'une zone extérieure chauffée, équipée de jets d'eau et de bancs de massage.

Il y a beaucoup à faire dans à l'Escher Schwemm pour se distraire. Photo: Guy Jallay

Le toboggan de 40 mètres de long fait battre le cœur des petits et des grands enfants. Pour se détendre, l'espace spa est idéal, avec des saunas, un hammam, des cabines infrarouges, un solarium et un espace de relaxation. Mais si vous ne voulez pas vous détendre, et que vous êtes plutôt d'humeur à vous dépenser, vous pouvez également le faire à l'établissement thermal d'Esch. Celui-ci dispose en effet d'un espace fitness équipé de suffisamment d'appareils pour l'endurance et la musculation.

La piscine est ouverte toute l'année. Vous trouverez les heures d'ouverture et les prix d'entrée ici.

2) La piscine de Bonnevoie

(SH) - Si vous voulez simplement faire des longueurs, la piscine de Bonnevoie est la bonne adresse. La piscine municipale dispose en effet d'un bassin de 25 mètres dans lequel les nageurs de tous niveaux se sentent à l'aise. Les enfants et les nageurs inexpérimentés disposent d'un bassin plus petit dans lequel ils peuvent se défouler.

La piscine de Bonnevoie dispose de deux bassins. Photo d'archives: Nicolas Bouvy

Ceux qui ne se sentent pas à l'aise dans l'eau ou qui souhaitent transpirer un peu trouveront également à Bonnevoie une salle de fitness et un sauna.

La piscine est ouverte le samedi de 8h à 20h30 et le dimanche de 8h à 12h. Avec un prix d'entrée de 3,40 euros pour les adultes et de 1,70 euros pour les enfants, la piscine reste abordable pour les familles.

3) Le Domaine Thermal de Mondorf-les-Bains

(if) - Ceux qui cherchent à s'évader du quotidien, surtout par ce mauvais temps hivernal, trouveront leur compte au Domaine Thermal de Mondorf-les-Bains. On peut profiter des plaisirs de la baignade dans le bassin thermal, actuellement chauffé à 34 degrés, ainsi que d'un bassin d'eau douce et de jacuzzis pour une pure détente. De nombreux saunas, un hammam ainsi qu'une cabine infrarouge invitent à la détente. Tous les saunas sont ouverts le week-end, et les informations complémentaires se trouvent sur le site du domaine.

L'eau thermale chaude est particulièrement agréable en hiver. Photo d'archives: Gerry Huberty

Si le bain et le sauna ne suffisent pas à vous faire échapper au blues hivernal, vous pouvez vous rendre dans le vaste espace de sport et de fitness du centre thermal et de santé. Sur une surface d'environ 1.800 mètres carrés, on y trouve des appareils pour le sport et le renforcement musculaire dans quatre zones d'entraînement graduées.

4) L'Aquasud à Differdange

(GlS) - L'Aquasud a tout ce qu'il faut pour faire battre le cœur des nageurs: un bassin de 25 mètres, un toboggan et une rivière «sauvage» avec une installation de contre-courant, pour ne citer que trois des points forts de cette piscine de loisirs. Mais même ceux qui préfèrent rester à l'écart de l'eau fraîche trouveront leur compte à Oberkorn. L'Aquasud dispose en effet d'une salle de fitness spacieuse. Ceux qui souhaitent se détendre peuvent se rendre à l'espace bien-être avec sauna, hammam et jacuzzi.

Outre la piscine et l'espace fitness, l'Aquasud abrite également quatre saunas. Photo d'archives: Claude Piscitelli

La piscine ainsi que l'espace fitness et wellness sont ouverts de 9h30 à 19h les deux jours de week-end. Les prix vont de six euros pour la seule visite de la piscine à 18 euros si l'on souhaite combiner natation, fitness et wellness.

5) L'AquaNat'Our à Hosingen

(SH) - Chacun trouvera également son compte à l'AquaNat'Our de Hosingen. Ceux qui ont plutôt envie d'une séance de sport dénicheront leur bonheur dans le bassin sportif de 25 mètres. Le petit bassin en face invite plutôt à patauger, à jouer et à se détendre. Le toboggan et le plongeoir procurent quant à eux une petite montée d'adrénaline.

L'Aquanat'our offre de l'espace aux nageurs ambitieux comme à ceux qui veulent juste se défouler dans l'eau. Photo: Chris Karaba

Personne ne doit craindre d'avoir froid après la piscine, car l'AquaNat'Our dispose d'un hammam dans la zone de natation même. Sinon, l'espace bien-être situé juste à côté de l'espace de natation vaut le détour.

L'établissement est ouvert le samedi de 8h à 21h et le dimanche de 9h à 21h. Les prix d'entrée pour les bains varient selon la durée du séjour entre 6,50 et 13 euros. Les enfants paient entre 4 et 9,70 euros. Pour l'espace bien-être, il faut compter entre 19,50 et 26 euros (9,50 à 15 euros pour les enfants). S'y ajoute à chaque fois un forfait énergie de 1,50 euro.

6) Le centre aquatique Krounebierg à Mersch

(j-ps) - Le centre aquatique Krounebierg à Mersch est ouvert le samedi et le dimanche entre 8 et 20 heures. Les visiteurs y trouveront un bassin de natation de 25 mètres de long, le bassin non nageur est un peu plus petit, mais moins froid. Dans le bassin séparé pour bébés, la température de l'eau dépasse même les 30 degrés.

La piscine Krounebierg à Mersch dispose également d'un espace bien-être. Photo: Frank Weyrich

Le plus spectaculaire pour les jeunes visiteurs reste toutefois le toboggan aquatique. «Un vrai plaisir pour petits et grands», comme l'écrit l'exploitant. Ceux qui trouvent le toboggan inaccessible peuvent se détendre dans le jacuzzi ou dans l'espace bien-être. Une séance de sauna ou un massage sont également possibles le week-end. Un adulte paie cinq euros pour une heure de natation, le tarif journalier est de huit euros. Les enfants paient trois euros par heure. Conseil: l'entrée est offerte aux personnes dont c'est l'anniversaire sur présentation de leur carte d'identité.

7) La Syrdall Schwemm à Niederanven

(nas) - La Syrdall Schwemm à Niederanven propose des jeux et des divertissements pour toute la famille. Tant le samedi que le dimanche, la piscine ouvre ses portes à 9h30 et reste généralement ouverte jusqu'à 19h. Ce samedi, la piscine et le sauna fermeront toutefois à 18h30 en raison d'un événement interne. Dans le bassin de natation, les nageurs et les amateurs de natation peuvent faire leurs longueurs sans être dérangés. Les tout-petits peuvent s'amuser dans la pataugeoire chaude.

Chacun trouvera son bonheur à la Syrdall-Schwemm. Photo: Anouk Antony

L'un des points forts de l'établissement est le toboggan de 65 mètres de long avec affichage du temps, une installation sonore intégrée et des effets de lumière spéciaux. Un petit conseil: si vous voulez vous défouler dans le bassin de loisirs avec vos enfants, il est préférable d'être sur place tôt le matin ou de venir l'après-midi. À partir de 11 heures, il y a beaucoup de monde dans cette zone, surtout le dimanche.



Pour ceux qui souhaitent se détendre en dehors des bassins, l'univers du sauna avec bain de vapeur, comportant un sauna finlandais intérieur et extérieur, est idéal. Les prix d'entrée pour la piscine varient entre 3 et 5 euros pour une heure et demie et entre 5 et 7 euros pour trois heures. Dans l'univers du sauna, il faut compter entre 14 et 17 euros pour quatre heures.

