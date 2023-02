Les premiers crocus sont déjà visibles dans les prés et les parterres. Zoom sur sept parcs qui se prêtent aux premières promenades printanières de l'année.

Sept promenades dans les parcs du Grand-Duché

Les jours rallongent, les oies cendrées sont de retour et les premiers crocus et pâquerettes fleurissent déjà: le printemps s'annonce. Une visite dans l'un des nombreux parcs du Luxembourg s'impose donc. On peut y profiter de la nature et s'y détendre. La rédaction locale a sélectionné les plus beaux parcs.

1) Parc de la ville de Luxembourg

(j-ps) - Là où se trouvait autrefois le mur de la forteresse se trouve aujourd'hui un parc. Celui-ci a été aménagé par le paysagiste français Édouard André entre les années 1871 et 1878. Le parc, aménagé dans le style anglais, a servi de modèle à d'autres parcs célèbres du pays, comme à Echternach, Differdange ou Esch-sur-Alzette.

Le bateau pirate du parc municipal est connu et apprécié des enfants du Luxembourg. Photo: Anouk Antony

L'attraction principale du parc, le bateau pirate, est plus récente. Cette aire de jeux d'aventure a été installée en juillet 2005 et a depuis ravi des milliers et des milliers d'enfants. Le bateau a été tellement utilisé qu'il a dû être rénové. Le nouveau bateau a été inauguré en janvier 2022. S'il fait encore trop froid pour les jeux d'eau, ce n'est pas le cas pour les structures d'escalade et les toboggans.

2) Tulipier et jet d'eau à Mertert

(vb) - Discret, le parc de Mertert se cache derrière des murs et de hautes haies, et pourtant il offre de nombreuses possibilités de loisirs. Il a également été conçu à la fin du 19e siècle par le célèbre architecte paysagiste français Edouard André. Au cours du siècle dernier, le parc de Mertert a changé de visage et a été taillé sur plusieurs côtés.

Il a conservé son arboretum avec 30 espèces d'arbres, dont des spécimens aussi exotiques qu'un séquoia, un gingko ou un magnolia tulipier d'Amérique du Nord. Un étang avec un jet d'eau et un petit ponton en bois invitent à la promenade. Pour le sport et le divertissement, il y a un parcours de fitness pour seniors, une aire de jeux pour enfants et le Fun Park avec un terrain de basket-ball, une piste de skate et un terrain de beach-volley. Le parc de Mertert est également le point de départ d'un sentier de randonnée qui mène à la réserve naturelle de Manternacher Fiels.

Le pavillon en fer forgé date du début du siècle. Photo: Guy Jallay

3) Parc Gaalgiebierg à Esch

(GlS) - Le Gaalgiebierg se trouve à quelques minutes à pied du centre-ville d'Esch. Le parc qui s'y trouve est une véritable oasis de bien-être. Des espaces verts idylliques, des installations sportives, des sentiers de randonnée et des pistes cyclables ainsi qu'un parc animalier invitent à une excursion reposante dans le parc municipal.

Le parc est accessible soit en voiture, soit à pied en empruntant l'emblématique passerelle qui relie la gare centrale de la métropole du Minet au Galgenberg.

Une fois arrivés, les visiteurs peuvent profiter d'une vue à couper le souffle sur la ville d'Esch et même bien au-delà.

L'histoire du parc remonte au début du 20e siècle. Photo: Chris Karaba/LW-Archives

4) Une oasis de verdure au cœur de Mersch

(nas) - Si vous cherchez un endroit où toute la famille peut trouver son compte, le parc de Mersch est la bonne adresse. Cet espace vert de 13 hectares est l'endroit idéal pour se détendre lors d'une promenade, d'une activité sportive ou d'un pique-nique - qui devrait être agréable, même avec les températures actuelles. Les enfants peuvent se défouler sur les différentes aires de jeux adaptées à leur âge. Mais il est également possible de faire un concours sur le terrain de pétanque.

Les enfants de tous âges trouveront leur compte dans le parc. Photo: Anouk Antony

Ceux qui recherchent plutôt le calme peuvent s'installer sur l'un des bancs confortables tout en observant la flore et la faune autour du lac.

Le parc communal se trouve à l'angle de la rue des Prés et de la rue Grande-Duchesse Charlotte. L'accès au parc et aux aires de jeux se fait par un trottoir derrière le terrain de football. Des places de parking se trouvent également dans cette zone.

5) Le parc de Merl

(j-ps) - Le parc de Merl est l'un des plus beaux du pays. Des canards et des poissons vivent dans l'étang et il y a une roseraie. Le parc était connu pour son aire de jeux, mais celle-ci est en cours de rénovation et n'ouvrira ses portes que pour la saison des aires de jeux 2024. A ce moment-là, l'aire de jeux s'enrichira d'une nouvelle attraction. La construction d'un bassin d'eau est prévue, dans lequel les petits pourront faire naviguer leurs petits bateaux.

Lorsque le soleil brille, le parc est très fréquenté. Photo: Steve Remesch

Pendant les travaux de rénovation, le parc reste accessible aux visiteurs. Les visiteurs peuvent ainsi visiter le calme du pavillon fraîchement rénové, profiter des températures printanières et là aussi, observer les canards dans l'étang. Mais il n'est pas possible de rester trop longtemps dans le parc. Le pavillon ferme à 18h et les portes du parc se referment pour leur part aux alentours de 19h.

6) Kirchberg: des parcs entre banques et tours de bureaux

(stm) - Lorsque l'on évoque le plateau du Kirchberg, la plupart des gens pensent plutôt à des paysages de béton et à de hauts bâtiments en verre. Pourtant, un peu caché, on peut y trouver pas moins de trois parcs d'un seul tenant, d'une superficie totale de plus de 30 hectares. Outre le parc Central, situé entre la Coque et l'école européenne, qui offre une aire de jeux et un terrain de pétanque, il s'agit du parc Réimerwee et du parc Klosegrënnchen.

Dans le parc Central se trouve une réplique de la sculpture «Non Violence» que le Luxembourg a offerte à l'ONU en 1988. Photo: Steve Remesch

Plus de 500 arbres et arbustes bordent le chemin à travers les parcs. Ce royaume végétal très développé n'est pas le fruit du hasard, car l'arboretum, une collection d'arbres différents provenant de toutes les régions d'Europe, constitue l'attraction principale. Le petit bois qui traverse le parc Réimerwee est idéal pour un petit jogging ou une promenade tranquille.

7) Le parc thermal à Mondorf-les-Bains

Enfin, le parc thermal attire les amoureux de la nature depuis plus de 137 ans. En 1886, l'espace vert a été aménagé par l'architecte paysagiste français Edouard François André. Sur une surface d'environ 42 hectares, il y a beaucoup de choses à découvrir, à voir et à sentir: des fleurs, des sculptures, des arbres, des herbes aromatiques, un cinéma dans la Waasserhaus, l'Orangerie avec son jardin à la française et l'ancien pavillon Kind qui abrite le musée de l'aviation. Tout cela fait du parc un lieu d'excursion très apprécié.

La roseraie située dans le coin arrière du parc thermal est un point fort. Photo: Luc Deflorenne /LW-Archives

Le Rosarium est devenu un véritable joyau avec ses 3.000 rosiers. En été notamment, le jardin invite à la promenade. L'office du tourisme de Mondorf-les-Bains met également des barques à disposition dans le parc pour explorer la Gander. Une promenade le long de la rivière frontalière permet en outre d'observer les canards sur la rivière.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Megane Kambala

