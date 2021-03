Un an après le signalement du premier décès, le pays compte officiellement 688 décès liés au coronavirus. Les hospitalisations, elles, restent à un niveau élevé, indique samedi la direction de la Santé.

Sept nouvelles victimes du covid au Luxembourg

Alors que ce samedi marque un cap puisque le premier décès lié au covid était officiellement signalé le 13 mars 2020, la situation sanitaire du Grand-Duché reste encore et toujours marquée par la pandémie et ses conséquences. Avec sept nouveaux décès, le pays enregistre sept nouvelles victimes du coronavirus. Soit plus d'une trentaine de décès ces sept derniers jours.

Ces dernières 24 heures, sur les 12.192 tests de dépistages effectués, 197 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,62%.

Au total, depuis le début de la pandémie, 57.700 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 120 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg, soit huit de moins que la veille. Parmi eux, 27 patients se trouvent en soins intensifs.

Le nombre des cas de contamination par le coronavirus a poursuivi sa progression dans le monde cette semaine à l'exception de l'Amérique du Nord. Avec 410.233 nouvelles contaminations enregistrées en moyenne quotidiennement cette semaine dans le monde, l'indicateur a enregistré une hausse de 7% par rapport à la semaine passée.

Cet indicateur avait été divisé par deux entre la mi-janvier et la mi-février, passant de 743.000 cas quotidiens (semaine du 5 au 11 janvier) à 362.000 (semaine du 12 au 18 février). Jamais, depuis le début de la pandémie, le nombre des nouvelles contaminations n'avait connu une baisse aussi forte et prolongée.





