Pourquoi ne pas passer le week-end au bord ou sur l'eau ? Les lacs et les rivières du Luxembourg offrent suffisamment de possibilités pour cela. Le soleil sera de nouveau au rendez-vous ce week-end. Une bonne raison de sortir en famille ou entre amis.

Luxembourg 7 min.

Loisirs

Sept idées pour profiter des eaux luxembourgeoises

Pourquoi ne pas passer le week-end au bord ou sur l'eau ? Les lacs et les rivières du Luxembourg offrent suffisamment de possibilités pour cela. Le soleil sera de nouveau au rendez-vous ce week-end. Une bonne raison de sortir en famille ou entre amis.

Que ce soit en canoë, en bateau ou simplement pour pêcher. Les lacs et les rivières du Grand-Duché offrent suffisamment de possibilités. Voici un petit aperçu de ce que vous pouvez faire le week-end.

1. Traverser le lac de barrage en bateau

(jwi) - On connaît bien le lac de barrage comme eau de baignade. Mais le bateau solaire offre une tout autre vue sur l'eau et la nature environnante. Alimenté par l'énergie solaire, le bateau part d'Insenborn et navigue sur le plus grand réservoir d'eau potable du Luxembourg. Découvrez des détails intéressants sur la flore et la faune ainsi que des faits sur l'histoire du lac et de la région. Outre différentes incursions dans des bras latéraux isolés, un détour à terre est également prévu pour visiter le centre de découverte de la forêt «Burfelt». L'excursion dure deux heures. Mais le kayak et le paddle sont également possibles sur le lac.

Photo: Armand Wagner/LW-Archives

A Lultzhausen, différents sports nautiques sont disponibles à la location pour les clients et les membres de l'auberge de jeunesse. Sur demande préalable, l'auberge de jeunesse propose la location du mercredi au dimanche jusqu'au 31 août.

2. Sur les vagues avec une pagaie

(vb) - Envie de découvrir un nouveau sport ? Pour s'essayer au paddle, nul besoin d'aller bien loin. Sur les eaux calmes et peu profondes du lac d'Echternach, les premiers essais réussissent même aux débutants. Les plus avancés peuvent choisir une planche plus étroite et atteindre une vitesse plus élevée. Le bistrot «De grénge Schapp» sur l'île aux enfants (devant l'auberge de jeunesse) loue des planches de stand-up paddle et des pagaies. Ceux qui préfèrent une approche plus calme peuvent également y louer un pédalo. La «base nautique» est ouverte ce week-end de 11 à 18 heures (téléphone : 621 52 62 41). La location est également assurée en semaine, sauf le mardi où la base est fermée.

Photo: Julian Pierrot

3. Plaisirs aquatiques avec une bonne dose d'adrénaline sur la Moselle

(if) - En été, la Moselle luxembourgeoise se prête particulièrement bien à la découverte de différentes activités nautiques. De nombreux bateaux de plaisance, dont le plus connu du Luxembourg, le MS Princess Marie-Astrid, proposent des promenades sur le fleuve. De Pâques à septembre, le bateau d'excursion circule entre Wasserbillig et Bech-Kleinmacher selon un horaire régulier. D'autres bateaux d'excursion comme le «River Diva», le «Roude Léiw» ou le «Muselschëff» partent également de Remich. Ceux qui possèdent un canoë ou qui prévoient d'en acheter un peuvent s'en servir pour explorer la rivière.

Photo: Gerry Huberty /LW-Archives

Comme l'ORT Visit Moselle l'indique sur son site Internet, il est interdit de naviguer dans les zones de renaturation et les bras morts. L'office du tourisme a élaboré une carte à l'intention des touristes aquatiques, qui indique ce à quoi il faut faire attention et quelles zones de la Moselle peuvent être parcourues. De nombreux clubs et associations de ski nautique offrent également aux sportifs expérimentés ou aux débutants la possibilité de glisser sur l'eau. Pour les familles avec enfants ou les petits groupes, il existe une nouveauté sur la Moselle dans le port de Remich : vous pouvez y découvrir la Moselle à bord d'un bateau électrique ou d'un speedboat.

Le bateau peut être loué, un permis de navigation n'est pas nécessaire. Ceux qui possèdent un permis de pêche peuvent pêcher à Wasserbillig dans les zones prévues à cet effet sur la rive.

4. Explorer la Sûre en kayak

(kim) - Le kayak fait partie des activités de plein air les plus appréciées sur les eaux luxembourgeoises. Sur un parcours de douze kilomètres, il est possible de pagayer de Dillingen jusqu'à Echternach et de faire un détour par la délicieuse vieille ville après les trois heures de navigation. Les personnes qui ont réservé leur descente en kayak à l'avance doivent se présenter au point de départ entre 10 et 11 heures. Une tenue adéquate est indispensable ! Il est préférable de porter des vêtements de sport et des chaussures solides.

Photo: Steve Remesch/LW-Archives

Par temps ensoleillé, il est également conseillé de se couvrir la tête. Le prix comprend des gilets de sauvetage et un seau étanche pour ranger les objets de valeur. La descente en canoë coûte 40 euros pour deux personnes, 5 euros supplémentaires pour un enfant. Ceux qui souhaitent pagayer seuls paient 25 euros. Les départs sont possibles entre 10 et 14 heures à l'Outdoor Freizeit Dillingen Kanu Verleih, près du camping. Jusqu'à 18 heures au plus tard, il est possible de s'amuser sur la Sûre avec des amis ou en famille. Il est recommandé de réserver.

5. La pêche dans l'Our

(j-ps) - L'Our est la plus propre des trois rivières frontalières avec l'Allemagne et l'habitat de nombreuses espèces de poissons. En dehors de la période de fermeture de la pêche (du 1er janvier au 31 mars), toute personne possédant un permis de pêche pour les eaux frontalières avec l'Allemagne et respectant les règles de pêche peut tenter sa chance sur l'Our. Le permis de pêche coûte 15 euros par an et permet de pêcher depuis la rive. Pour pouvoir pêcher dans le lac de barrage de Vianden, il faut un permis de pêche spécial. Celui-ci doit être demandé auprès de la SEO et coûte 25 euros par an. Ensuite, il ne reste plus qu'à trouver un endroit approprié pour pouvoir profiter de la nature en toute tranquillité.

Photo: Chris Karaba

L'Our est la seule rivière du Grand-Duché où l'on trouve la moule perlière. Il est donc interdit de patauger dans l'Our. Sur un blog de pêche, un utilisateur fait remarquer qu'il n'est pas interdit de pêcher des écrevisses américaines. Cette espèce invasive est en partie responsable de la raréfaction de l'écrevisse européenne. Il ajoute que la pêche des écrevisses américaines nécessite une autorisation spéciale pour le prélèvement des espèces d'écrevisses invasives dans les eaux frontalières.

6. Activités sportives au lac de Weiswampach

(fjä) - Deux lacs artificiels se trouvent en bordure de Weiswampach. Alors que le lac supérieur est actuellement réservé à la pêche, on peut se baigner dans le lac inférieur et y pratiquer divers sports nautiques comme la planche à voile. Le centre de loisirs et de vacances de Weiswampach s'étend sur une superficie de 65 hectares. Sur l'eau, les environs peuvent être explorés de manière agréable en pédalo, que l'on peut louer sur place (gilets de sauvetage inclus). Un bateau pour quatre à cinq personnes coûte 8 euros (30 minutes), 12 euros pour une heure, et se loue à la buvette. L'établissement est d'ailleurs ouvert tous les jours de 11 heures à 1 heure du matin.

Photo: Gerry Huberty

Bon à savoir : il n'y a pas d'entrée à payer au lac et le parking est également gratuit. Plus d'infos sur visit-eislek.lu.

7. «Chiller» au Baggerweier

(kim) - Lunettes de soleil, masque de plongée et serviette : il n'en faut pas plus pour passer un super après-midi au magnifique Baggerweiern à Remerschen. Que ce soit sur terre ou dans l'eau, ce site offre aux petits et aux grands toutes sortes de plaisirs. Lorsque, dans les années 1950 et 1960, l'activité des sablières de l'époque a cessé, les trous se sont remplis d'eau de source qui s'échappait de la terre. En 2020, le lac de baignade a reçu un nouveau nom, auquel il est resté fidèle jusqu'à aujourd'hui : «Erliefnis Baggerweier».

L'étang de baignade est ouvert à partir de 10 heures et le reste en principe jusqu'à 17h30, voire 20 heures si le temps le permet. Le prix d'entrée est de cinq euros. L'accès est gratuit pour les enfants de moins de dix ans. Depuis peu, il existe une plage pour animaux, l'Ulla Beach. Les maîtres et maîtresses peuvent s'y détendre au bord du lac avec leur animal de compagnie.

Pour les plus sportifs, il est possible de louer une planche de paddle - pour cinq euros les 30 minutes. Les bateaux à rames sont disponibles pour 20 euros par heure. Se contenter de nager, c'est bien sûr aussi possible. Ceux qui sont moins friands d'eau peuvent profiter de deux terrains de beach-volley, d'une aire de jeux et d'un terrain de pétanque.

Photo: Chris Karaba





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.