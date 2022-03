Une architecture impressionnante, des vins délicieux, de la bonne musique : le week-end offre de nombreuses occasions de se détendre.

Sept excursions pour profiter du week-end

Une architecture impressionnante, des vins délicieux, de la bonne musique : le week-end offre de nombreuses occasions de se détendre.

Profiter du week-end pour se changer les idées, ce n'est certainement pas une mauvaise idée ces jours-ci. Et avec la stabilisation de la situation sanitaire et l'allègement de plusieurs restrictions sanitaires depuis vendredi soir, le programme est à nouveau très chargé dans tout le pays. Que ce soit pour les passionnés d'architecture, les fans de musique, les amateurs de carnaval ou les amateurs de vin, chacun devrait trouver son bonheur parmi les conseils de la rédaction.

1) Découvrir l'architecture viticole exceptionnelle de la Moselle

La Moselle, de Toul à Coblence, offre de magnifiques domaines viticoles. Ici, le Mönchhof à Ürzig. Photo: Terroir Moselle/Christopher Arnoldi

(vb) - Ici, le vin se vit avec tous les sens : lors du week-end de l'architecture viticole le long de la Moselle, des fermes viticoles à l'architecture remarquable invitent à la visite. Outre les visites guidées architecturales, les visiteurs peuvent également participer à des dégustations de vin et goûter aux plaisirs culinaires. Une cinquantaine d'exploitations et de lieux d'architecture viticole participent à ces journées portes ouvertes de Via mosel'. Les domaines viticoles sont répartis sur toute la Moselle - de Toul à Winningen près de Coblence. Au Luxembourg, six exploitations participent, avec en plus deux visites guidées d'architecture, une excursion en bateau et un voyage transfrontalier en bus au départ de Luxembourg-Ville. Les destinations de l'autre côté de la frontière sont également faciles d'accès.

2) A la chasse aux bonnes affaires dans la capitale

(if) - Samedi, les personnes à la recherche de bonnes affaires trouveront à nouveau leur bonheur sur la place d'Armes à Luxembourg-Ville. Une brocante s'y tiendra de 8 à 18 heures. Des objets usagés et anciens ainsi que des choses originales et curieuses pourront être achetés. La Ville rappelle que seuls les professionnels sont admis à la brocante.

Les chasseurs de bonnes affaires peuvent acheter de nombreux objets originaux et curieux sur le marché aux puces. Photo: Marc Wilwert

3) Nuit de la culture à Esch

(fjä) - Quiconque s'est promené ces jours-ci dans le quartier de Clair-Chêne l'a remarqué : des bruits naturels indéfinissables provenant du parc, des installations lumineuses colorées à la cime des arbres et de vieux fauteuils enveloppés de feuilles mortes. Les préparatifs de la «nuit sauvage» sont terminés depuis vendredi soir et la scène est libre pour le groupe d'artistes Métalu A Chahuter de France, qui transformera le parc en un lieu enchanté du vendredi au samedi soir.

À l'occasion d'Esch 2022, il n'y aura pas une, mais cinq «nuits culturelles», divisées en cinq thèmes et organisées dans cinq lieux différents à Esch. Le coup d'envoi sera donné ce week-end avec la Nuit du sauvage.

La Nuit de la culture de ce week-end sera à nouveau haute en couleur. Photo: Alain Piron/LW-Archives

Les visiteurs pourront assister à des concerts, des pièces de théâtre, des expériences rares dans la nature, de la poésie autour d'un feu de camp, des rythmes de danse endiablés, de la disco silencieuse, des ateliers de graffiti et bien plus encore. Un brunch de 12 à 15h le samedi donnera le ton de cette deuxième journée culturelle. Le programme complet est disponible ici.

4) Sentiments printaniers au Kirchberg

(ela) Depuis 2017, le salon «Springbreak» a lieu chaque année dans les halls de Luxexpo au Kirchberg. Il s'agit en fait d'une nouvelle édition de la traditionnelle «Fréijoersfoire», qui a dû être annulée ces dernières années en raison de la pandémie. Cette année, la quatrième édition se déroulera entre le 10 et le 13 mars et réserve bien des surprises. «Springbreak» offre aux visiteurs un lieu avec un programme varié, de la gastronomie et des nouveautés.

L'Urban Food Village, dont fait partie cette année encore le "Wine Bar", a beaucoup à offrir non seulement sur le plan culinaire, mais aussi sur le plan culturel. Photo: Guy Jallay

Outre les ateliers, les jeux de saut, les escape games et les expositions qui auront lieu tous les jours, des pilotes professionnels internationaux de BMX s'affronteront le samedi et le dimanche et présenteront leurs figures au public. Le samedi soir, une roller disco et un concert de hip-hop seront organisés. Le dimanche, les fans de jazz, de soul et de hip-hop auront droit à un concert. Côté gastronomie, l'Urban Food Village ne manquera pas de surprises : outre de nombreux food trucks et un bar à vin, une dégustation de bière aura lieu et on présentera des jus d'orge du monde entier. Pour plus d'informations, cliquez ici.

5) Fête celtique à Dudelange

(GlS) - Les amateurs de musique celtique seront comblés ce week-end à Dudelange. Le Zeltik-Festival est la plus grande manifestation de musique celtique de la Grande Région. Depuis 1998, il attire régulièrement plusieurs milliers de visiteurs dans la commune du sud.

Le Zeltik-Festival est le plus grand festival de musique celtique de la Grande Région. Photo: Laurent Blum/LW-Archives

Samedi, le terrain du centre culturel "opderschmelz" se mettra dans l'ambiance de la fête, le coup d'envoi sera donné à 18 heures. Mais même ceux qui n'ont pas le temps ce week-end ne doivent pas s'inquiéter. Une suite du festival sera organisée en juin.

6) «Ee Kannerfuesbal wéi fréier» à Ehlerange

Un "Kannerfuesbal, wéi fréier", promet l'organisateur. Photo: RBV

(j-ps) Presque tous les Luxembourgeois ont déjà participé à un Kannerfuesbal dans leur enfance. Cow-boy, pirate, clown ou princesse, tels étaient les costumes les plus populaires à l'époque. Aujourd'hui encore, les enfants aiment se déguiser et se glisser dans d'autres rôles. Samedi, ils pourront assouvir cette envie au Kulturschapp d'Ehlerange. «Ee Kannerfuesbal wéi fréier», promet l'organisateur Radio Belle Vallée. L'entrée coûte cinq euros, en échange d'animations, de petits cadeaux et de «Kamellen am Iwwerfloss». La participation à une tombola est incluse dans le prix d'entrée. L'entrée se fait à 13h30, la tombola a lieu peu avant 18 heures.

7) La plus grande journée d'échange du Luxembourg à Ettelbruck

Im Jahr 2019 fand der Tauschtag in Schifflingen statt. Foto: LW-Archiv

(j-ps) De nombreux objets se prêtent à la collection et à l'échange. Certaines personnes collectionnent les images de Panini, d'autres les cartes postales. Les plus connus sont sans doute les philatélistes et les numismates. Les nombreuses pièces d'euro différentes se prêtent particulièrement bien à une collection.

Dimanche, la section d'Ettelbruck de la FSPL organise la journée d'échange au «Däichhal». C'est l'occasion pour tous les collectionneurs, philatélistes et numismates de rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts. Ils pourront y trouver des pièces manquantes et compléter ainsi leurs collections. La journée d'échange aura lieu le dimanche de 8 à 17 heures.

