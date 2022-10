De la fête de la pomme à la fête de la prune : il y en a pour tous les goûts lors des nombreuses manifestations organisées ce week-end.

Conseils d'activités pour le week-end

Sept événements culinaires pour le week-end

De la fête de la pomme à la fête de la prune : il y en a pour tous les goûts lors des nombreuses manifestations organisées ce week-end.

Ce week-end, l'automne se montre sous son plus beau jour, avec du soleil et des températures douces. Outre les promenades dans la nature, de nombreuses manifestations s'offrent à vous et il y en a pour tous les goûts. Nous avons rassemblé quelques suggestions pour vous.

1) Echternach sous le signe de la pomme

(if) - Dans le cadre de l'action «Mois de Bongert» du parc naturel et géologique du Mullerthal, la troupe St. Willibrord d'Echternach organise une fête de la pomme dans la ville abbatiale le samedi et le dimanche. L'événement se déroulera sur la place du marché les deux jours, de 10h à 19h. Les visiteurs pourront découvrir de près la production du jus de pomme fraîchement pressé, le déguster et l'acheter sur place. Des objets artisanaux faits maison seront également en vente au marché des loisirs créatifs.

Photo: LW-Archives

2) Du jus de pomme frais de porte à porte à Steinheim

(if) - Une fête de la pomme est également proposée samedi lors de la fête dans la commune de Rosport-Mompach. L'amicale des sapeurs-pompiers de Hinkel, Rosport et Steinheim vendra du jus de pomme fraîchement pressé samedi au Pompjeesbau à Steinheim de 10 à 17 heures, des animations sont prévues. Le dimanche, l'amicale fera du porte-à-porte et offrira directement le jus aux habitants de la commune.

3) En l'honneur de la quetsche : pur plaisir fruitier le samedi

(fjä) - Gâteau aux quetsches, jus de quetsches ou herbe aux quetsches : voilà ce qui attend les visiteurs samedi à Larochette, où l'association musicale locale et les amis des pompiers invitent à la traditionnelle fête des quetsches. Tout tourne autour de ce fruit sucré de couleur violette, qui a été transformé de multiples façons. Du jus de pomme fraîchement pressé pourra également être dégusté sur place. La fête aura lieu samedi de 11h à 20h sur la place principale (Op der Bleech).

La restauration est assurée, avec entre autres des escalopes, du pâté, du chili con tofu et des grillades avec frites. Les réservations de table sont acceptées à l'adresse fielsermusek@gmail.com ou au numéro de téléphone 621.276.421.

4) Jus de pomme fait maison au jardin communautaire de Luusshaff

(fjä) - Le jardin communautaire Luusshaff à Schrondweiler attire les visiteurs sur son terrain samedi. De 14 à 17 heures, les visiteurs pourront mettre la main à la pâte, fidèles à la devise : «C'est en faisant soi-même que l'on a le meilleur goût». Les enfants peuvent y fabriquer leur premier jus de pomme. D'abord ramasser les pommes, puis les mettre dans une machine pour les presser et - pour ceux qui le souhaitent - cuisiner une délicieuse compote de pommes à partir de la récolte fraîche.

Participation aux frais : 5 euros. Inscriptions sur info@naturpark-mellerdall.lu ou au numéro de téléphone 26 87 82 911.

5) La pomme toujours à l'honneur à Helmdange

(SAM) - Le club de volley-ball de Lorentzweiler invite ce week-end à sa fête de la pomme à Helmdange. Outre l'incontournable jus, il sera possible de déguster des beignets de pomme, du schnaps de pomme et de la confiture maison par un temps automnal magnifique.

Rendez-vous au centre culturel de Helmdange le samedi de 11h à 18h30 et le dimanche de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.

6) Sortir en forêt et rentrer à la maison avec un panier de champignons plein

(SAM) - Champignon vénéneux ou comestible ? La question peut se poser lors d'une cueillette. Pour éviter toute confusion tragique, une randonnée mycologique guidée est organisée dimanche dans le sud du pays. De 15 à 18 heures, les participants s'affairent à la cueillette de champignons comestibles. Le rendez-vous est fixé au centre nature et forêt d'Ellergronn.

Photo: dpa

7) Des noix à volonté à Vianden

(j-ps) - La région de Vianden a toujours été connue pour ses nombreux noyers. Le premier marché officiel aux noix a eu lieu il y a presque exactement 87 ans. Ce dimanche 9 octobre, il y aura à nouveau un «marché aux noix» comme par le passé. L'année précédant la crise sanitaire, 20.000 visiteurs s'y étaient rendus, un an plus tard, le marché avait été annulé et l'année dernière, un maximum de 1.000 visiteurs étaient autorisés à visiter le marché en même temps. L'édition de cette année n'impose plus aucune limite.

Deux DJs se produiront, de même que deux fanfares. Deux stands d'animation seront prévus pour le jeune public. Les visiteurs affamés et assoiffés seront également comblés. Trente et un stands proposeront des produits à base de noix jusqu'à plus soif. Il y aura notamment des stands de noix fraîches, de burgers aux noix, de fromages aux noix ou de raclettes aux noix, et d'autres proposant du vin de noix ou de la bière aux noix.

Photo: Caroline Martin

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

