Sept événements à ne pas manquer ce week-end

En ce long week-end du 15 août, non seulement le temps est à nouveau particulièrement clément, mais le calendrier des manifestations est également bien rempli. En voici une sélection.

Un long week-end suffit généralement à reprendre des forces et à se détacher du rythme effréné de la vie quotidienne, mais si vous ne souhaitez pas rester chez vous, vous pourrez assister à un ou plusieurs des événements suivants, sélectionnés par la rédaction. Des festivals au Vëlosummer en passant par le traditionnel Leiffrawëschdag , tout est réuni pour profiter non seulement de votre congé, mais aussi du beau temps.

1) e-Lake Festival à Echternach

(fjä) - Trois jours, deux scènes, un camp : cela ne peut être que l'e-Lake-Festival au bord du lac d'Echternach. Le voyage vers la pop, le hip-hop et le rock'n'roll ainsi que vers la trance, la house et la techno commence le vendredi soir et se termine traditionnellement le dimanche. Deux scènes entourées de collines herbeuses transforment le site en un amphithéâtre aux allures de géant, où se produisent des grands noms de la musique nationale et internationale.

L'été, des amis et de la bonne musique : direction Echternach pour le festival "e-Lake". Photo: Julie Gatto

Ce dimanche, Plemm Plemm Soundsystem, Toxkäpp, Schëppe Siwen et DJ Dee seront entre autres de la partie.

Le terrain du camping est situé à proximité immédiate du site du festival (environ dix minutes à pied). Un emplacement sur le camping coûte 50 euros pour le week-end (y compris dix euros de consigne pour les déchets). Il y a suffisamment de places de parking sur le site du festival (dix euros par voiture).



L'entrée au festival est gratuite. Les bouteilles en verre, les canettes de boissons, les boissons alcoolisées apportées, les animaux, les meubles et les drogues ne sont pas autorisés sur le site du festival. Pour plus d'informations, cliquez ici.

2) "Léiffrawëschdag" : une tradition du 17e siècle

(Lee) - L'Assomption est marquée à Greiveldange par une tradition unique : le «Léiffrawëschdag». Après deux années de festivités restreintes, la 38e édition sera à nouveau célébrée sans restriction cette année, le 15 août.

La messe de 10h30 donnera le coup d'envoi. Le «Wësch» y sera béni. A 12h, le groupe Crazy Cube se produira en concert. Pour le déjeuner, les visiteurs se verront proposer des plats luxembourgeois comme le Warm Ham ou le Saubounen a Speckgromperen.

Par le passé, la fête a toujours attiré de nombreux visiteurs à Greiveldange. Photo: Lucien Wolff/LW-Archiv

Outre différents stands de loisirs et d'artistes, les visiteurs pourront également admirer des machines agricoles lors de la réunion de tracteurs près du «Wäschbur». En outre, il y aura également de nombreuses animations pour les enfants. À partir de 16 heures, de la musique de danse de salon sera proposée sous la tente. Pour plus d'informations, cliquez ici.

3) Un long week-end Vëlosummer

(GlS) - Pendant le week-end prolongé, les cyclistes peuvent également profiter du Vëlosummer et circuler librement sur certaines routes. Quatre itinéraires sont fermés à la circulation automobile pendant toute la durée du Vëlosummer : «Mam Jhangeli bäi d'Maus Kätti» (24 kilomètres au départ de Remich), la «Syre- an Uelzechtdall-Tour» (Tour de Syre et d'Uelzechtdall) (60 kilomètres de Pfaffenthal à Syren, Niederanven et retour), le «Family-Tour dans le sud» (14 kilomètres entre Dudelange et Bettembourg) et la «City-Tour» (22 kilomètres à travers la capitale et Hesperange).

Ce week-end encore, les cyclistes pourront s'approprier certaines routes. Photo: Gerry Huberty

A cela s'ajoutent trois itinéraires qui ne sont réservés au vélo que pendant ce week-end. Il s'agit de «VëloViaNorden» (36 kilomètres entre Clervaux et Ulfingen), le parcours un peu plus long Circuit vers le «VëloViaNorden» (92 kilomètres avec des points de départ à Clervaux et Ulfingen) et le «Äischdalltou» (tour de la vallée de l'Aeisch) (19 kilomètres de Steinfort à Bour).

4) Soirée Picadilly à Stadtbredimus

(fjä) - La saison des fêtes du vin et du raisin bat son plein dans le vignoble luxembourgeois. Comme le veut la tradition, la fête locale du vin et des vignerons a lieu chaque année le deuxième week-end d'août sur le terrain situé à côté du barrage, à la «Schleisswiss», à Stadtbredimus. Ce week-end, la fête de Picadilly est de retour et devrait attirer des milliers de visiteurs dans le petit village mosellan.

Les connaisseurs et les amateurs de vin pourront à nouveau déguster les excellents produits viticoles des viticulteurs locaux au cours du week-end. Poto: Lex Kleren

La «journée familiale» du dimanche débutera à 11h30 avec un concert du groupe «Hunneg-Strëpp», puis à partir de 16h, le «Escher Stadmusek» jouera son traditionnel concert. L'entrée à la fête de Picadilly est gratuite.



De plus amples informations sur "Picadilly 2022" et sur les navettes qui sillonnent le pays sont disponibles en ligne.



5) Le cortège de tracteurs à Keispelt

(GlS) - Si vous avez une passion pour les vieux tracteurs, vous serez à la bonne adresse ce dimanche à Keispelt. C'est là qu'aura lieu la douzième édition du rassemblement international de tracteurs.

Un cortège de tracteurs attend les visiteurs le dimanche. Photo d'archive: Lucien Wolff

Les premières machines arriveront à partir de 9 heures. Le cortège des vieux tracteurs commencera à 11h30 et traversera les localités de Keispelt, Kehlen, Nospelt et Meispelt.

Les visiteurs pourront se restaurer et profiter de nombreuses autres attractions, comme des jeux et un château gonflable, qui feront le bonheur des plus jeunes.

6) Un morceau de Suède à Ettelbrück

Ce week-end, à Ettelbrück, tout tourne autour de l'ancien constructeur automobile suédois Saab. Photo d'archive: dpa

(ela) - De vendredi à dimanche, le Däichhal à Ettelbruck accueillera l'IntSaab 2022. Il s'agit d'un rassemblement international de véhicules Saab de toute l'Europe qui a lieu chaque année. Ce week-end, le Luxembourg a l'honneur d'accueillir ce festival.

Près de 500 participants avec 250 voitures couvrant 65 années de production de la célèbre ancienne marque automobile suédoise seront sur place et feront battre le cœur des fans de Saab. Outre un marché de pièces détachées spécifiques, des stands de produits régionaux seront également présents. Parallèlement, divers tours de l'Oesling sont prévus le samedi. Pour plus d'informations, cliquez ici.



7) «Millefest» à Enscherange avec «Kniddeltrëppeltour»

(Lee) - Le 14 août, la fête du moulin d'Enscherange sera de nouveau organisée. C'est la première fête depuis la rénovation du bâtiment. Le cœur de la fête est le moulin qui a fonctionné jusqu'en 1967, également appelé «Äischer Millen» ou «Rackésmillen».

La roue du moulin tourne toujours aussi bien. Photo d'archive: Frank Weyrich

Les visiteurs peuvent y jeter un coup d'œil dans le passé. Mais il n'y a pas que le moulin encore en fonction, alimenté par un cours d'eau détourné de la Clerf, qui peut être visité. En parallèle, il est également possible de découvrir différentes sortes de céréales et de grains. A cela s'ajoutent des ateliers, des parcours sportifs et des courses de mini-voiliers, des promenades en calèche, des pizzas cuites au feu de bois et bien d'autres choses encore.

La manifestation débute à 11 heures et se termine à 18 heures. En même temps que la «Millefest», un «Kniddeltrëppeltour» est également proposé cette année. Celle-ci consiste en une randonnée suivie d'un repas avec des «kniddelen» fabriquées à partir de farine luxembourgeoise. La randonnée commence déjà à 10h15. Pour plus d'informations, cliquez ici.

