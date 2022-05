Ce samedi, l'ING Night Marathon attirera à nouveau des milliers de personnes dans la capitale. Quelques conseils pour dénicher les meilleurs endroits où faire la fête et soutenir les coureurs.

Sept endroits pour faire la fête et vibrer sur le parcours

(SH) - En raison de la pandémie de covid-19, le marathon ING a été annulé à deux reprises. Mais ce samedi, à 19 heures, plus de 12.000 coureurs s'élanceront à nouveau à l'assaut des rues de la capitale. Le long du parcours, 56 groupes de musique et jusqu'à 100.000 spectateurs mettront de l'ambiance. Il s'agit du plus grand événement qui prendra place à Luxembourg-Ville depuis le début de la pandémie. Mais quel est le meilleur endroit pour faire la fête pendant le marathon? Et où les coureurs auront-ils peut-être besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire? Quelques conseils pour les spectateurs le long du parcours - dans l'ordre, du départ à l'arrivée.

1) Aire de départ et d'arrivée au Kirchberg

Comme les années précédentes, le départ et l'arrivée se situent cette année encore à Luxexpo, au Kirchberg. Les premiers coureurs s'y retrouveront dès l'après-midi, avant de s'élancer sur le parcours à 19 heures. Les spectateurs pourront accompagner «leurs» coureurs jusqu'à la ligne de départ, peut-être les soulager d'un peu de stress, et acclamer ensuite les heureux finishers. Des animations et de la nourriture sont prévues. On ne risque pas de s'ennuyer, car pendant que les coureurs du marathon et du semi-marathon seront en route, les courses pour enfants auront lieu.

56 groupes de musique seront au rendez-vous pour mettre une bonne ambiance tout au long du parcours. Photo: Lex Kleren

2) Le champ du Glacis

Arrivés au Glacis, les coureurs auront déjà parcouru les six premiers kilomètres. Le peloton devrait entre-temps s'être largement dispersé. Pour les spectateurs, il sera donc plus facile de repérer des visages connus parmi les participants. Ceux qui ont manqué «leur» coureur auront en outre une deuxième chance. En effet, après un tour du Limpertsberg, les coureurs passent une deuxième fois devant le Glacis peu après le 13e kilomètre. Ceux qui courent le semi-marathon ont alors déjà plus de la moitié du parcours derrière eux et auront certainement besoin d'un petit coup de pouce.

3) Le centre-ville

De nombreux coureurs du semi-marathon se languiront de la place d'Armes, car la séparation du marathon et du semi-marathon au 15ème kilomètre marque le début du dernier tronçon vers l'arrivée. En raison des courtes distances à parcourir dans le centre-ville, les spectateurs auront la possibilité d'encourager les coureurs à plusieurs endroits ou tout simplement de profiter de l'ambiance festive le long du parcours en buvant une boisson fraîche. En effet, le centre-ville sera assurément en fête jusque tard dans la nuit. Et il faudra également être présent pour supporter les marathoniens jusque tard dans la nuit.

Le point de séparation des parcours est un moment fort pour les spectateurs. Cette année, ce sera à la place d'Armes. Photo: Lex Kleren

4) Les quartiers de Merl et Belair

Cette partie du parcours, que seuls les marathoniens et les équipes de relais attaquent, n'est en fait pas connue pour ses grandes fêtes. Mais justement, après la séparation du marathon et du semi-marathon, de nombreux coureurs qui comptent bien parcourir les 42,195 kilomètres ressentent ici une certaine désolation. Alors qu'ils étaient encore entourés de multiples coureurs, ils sont désormais plus ou moins seuls. C'est précisément pour cette raison qu'un peu de soutien est particulièrement nécessaire ici. Les coureurs vous remercieront par un sourire - du moins, ils essaieront.

5) Le village lumineux LEO dans la vallée de la Pétrusse

Les lampions sont devenus une tradition dans la vallée de la Pétrusse et transforment le parcours du marathon au kilomètre 30 en une véritable mer de lumières, du moins pour les coureurs qui passent par là dans l'obscurité. Les spectateurs méritent également de se rendre dans la vallée de la Pétrusse, car ils peuvent, eux aussi, admirer les lumières multicolores. De plus, les athlètes peuvent être accompagnés par des torches. En raison du chantier dans la vallée de la Pétrusse, le Light Village a été déplacé légèrement en amont.

Dans la vallée de la Pétrusse, de nombreuses lanternes montrent le chemin. Photo: Lex Kleren

6) La place de Paris

Quelques kilomètres plus loin, le prochain point chaud se profile déjà. Après avoir fait demi-tour à la gare, les coureurs se dirigent vers la place de Paris. C'est ici, au 34e kilomètre, que se fera le troisième changement des relais. Il reste encore huit kilomètres à parcourir jusqu'à l'arrivée, mais en raison de la légère montée, ils exigent encore une fois tout ce qui est possible. Un DJ assurera l'animation sur la place de Paris.

7) Philharmonie et Mudam

Ce sera cette année le point chaud pour les coureurs et les fêtards: la Philharmonie. Tous les sportifs y passent deux fois. Alors qu'ils seront encore pleins d'énergie à l'aller, ils seront particulièrement heureux d'être soutenus au retour, à environ quatre kilomètres de l'arrivée. Et c'est l'équipe de course de FatBetty.Run qui s'en chargera. En collaboration avec Enovos, ils comptent bien organiser LA fête de rue par excellence pour soutenir les coureurs au moment où ils en auront le plus besoin. De la nourriture et des boissons sont prévues. De plus, les coureurs et les spectateurs pourront profiter d'effets sonores et lumineux.

Non loin de la Philharmonie, il vaut également la peine de se rendre au Mudam. Les coureurs du marathon feront le tour du musée. Il restera ouvert aux visiteurs jusqu'à 22 heures le samedi -avec une entrée gratuite à partir de 18 heures.

Jusqu'à 100.000 spectateurs sont attendus dans les rues de la capitale. Photo: Lex Kleren

