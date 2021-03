Avec 726 morts depuis le début de la pandémie, le bilan s'alourdit au Luxembourg. Ce mardi, huit personnes de plus sont hospitalisées à cause du virus, et 165 personnes ont été testées positives.

Sept décès supplémentaires liés au covid

L'échéance du 2 avril approchant, le gouvernement doit se réunir ce mercredi pour réfléchir aux nouvelles dispositions concernant les restrictions sanitaires. Si rien n'a encore été décidé, Xavier Bettel (DP) n'exclut pas une réouverture des terrasses. Ce mardi, le Premier ministre expliquait à nos confrères de RTL que si les chiffres de l'épidémie ne permettaient pas un retour à la normale «en intérieur», à l'extérieur il y avait toutefois «moins d'obligations et de contraintes pour limiter la circulation du virus».

Ce mardi le dernier bilan fait ainsi état de sept morts en lien avec le virus. Depuis le 1er mars 2021, soit en moins d'un mois, 86 personnes sont mortes du covid. Au total, ce sont donc 726 victimes qui sont officiellement à déplorer depuis l'apparition de la pandémie au Luxembourg, en mars 2020.

Sur les 10.145 derniers tests de dépistage effectués, 165 se sont avérés positifs. Le taux de positivité, lui, s'affiche à 1,63 %.



Au total, depuis le début de la pandémie, 59.662 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 130 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Soit huit de plus que lundi. Parmi eux, 21 patients se trouvent en soins intensifs, soit une personne de plus que la veille.

En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a administré 75.532 doses vaccinales. Dont 57.406 concernaient l'injection d'une première dose. Sans surprise, le centre Victor-Hugo au Limpertsberg était le principal lieu de vaccination du pays.

Alors que la course aux vaccins bat son plein hors du Grand-Duché, le groupe pharmaceutique suisse Roche a dévoilé des résultats d'essais cliniques prometteurs pour un traitement contre le covid. Le groupe a testé l'association de deux anticorps, le casirivimab et imdevimab, sur des patients infectés mais non hospitalisés, révèlent nos confrères du Monde.

Si le traitement est toujours en phase d'expérimentation, les premières données montrent une réduction de 70% des hospitalisations, ou des décès, chez les 25.000 personnes ayant participé à l'étude. «Ce cocktail expérimental d’anticorps pourrait donc offrir l’espoir d’une nouvelle potentielle thérapie pour les patients à haut risque», souligne le docteur Levi Garraway, médecin-chef et directeur mondial du développement de Roche.





