Sept décès dus au covid en l'espace d'une semaine

Mélodie MOUZON Selon la dernière rétrospective de la Santé, le nombre de nouvelles contaminations au covid-19 accuse enfin une légère diminution. Par contre, les hospitalisations augmentent.

Aurait-on atteint le pic de contaminations de cette 4ème vague de covid-19? Depuis début janvier, le variant Omicron est majoritaire dans le pays. Un variant très contagieux et qui se propage à grande vitesse, comme l'ont prouvé les récents records enregistrés.

Trois nouvelles victimes du covid-19 ces dernières 24 heures Le dernier rapport de la Santé fait état de trois nouveaux décès en lien avec une infection au covid-19 au cours de ces dernières 24 heures.

Mais depuis plusieurs jours, la courbe des nouvelles infections semble se tasser. La Santé fait état, dans sa rétrospective pour la dernière semaine de janvier, d'une légère diminution dans le nombre de personnes testées positives au covid. De 15.293 cas, on passe à 14.918. Soit une baisse de 2%.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 24 au 30 janvier a également diminué, passant de 42.155 à 39.136.

Par contre, le nombre d'infections actives a augmenté durant la semaine du 24 au 30 janvier, pour atteindre 30.764 en date du 30 janvier, contre 27.375 contaminations actives au 23 janvier. Le nombre de personnes guéries atteint 126.269 (contre 114.752 la semaine précédente). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives au covid est de 28,3 ans. Une moyenne qui reste stable.



Un âge moyen de 48 ans

Dans les hôpitaux, 63 nouvelles admissions de patients covid positif confirmés ont eu lieu dans l’unité des soins normaux, contre 58 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a diminué de 14 à 10. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 48 ans. Là aussi, cette moyenne reste stable.



26 patients sur les 63 hospitalisés en soins normaux n’étaient pas vaccinés, alors que 8 patients sur 10 en soins intensifs n’avaient pas reçu un schéma de vaccination complet.

Pour la semaine du 24 au 30 janvier, 7 nouveaux décès en lien avec le covid sont à déplorer. L’âge moyen des personnes décédées est de 81 ans.

51 classes touchées

Le taux de reproduction du virus est un indicateur précieux permettant d'analyser si la pandémie a tendance à s'accélérer ou à ralentir. Si ce taux est supérieur à 1, cela signifie que le virus se propage rapidement dans la population. Ce taux de reproduction effectif est descendu à 0,88 durant la semaine du 24 au 30 janvier, contre 1,27 la semaine précédente. Des signes de ralentissement ont donc commencé à apparaître. A voir si cela se confirme par la suite.

Le taux de positivité des tests reste cependant assez élevé. Il a même légèrement augmenté, passant de 36,28% à 38,12%. Le taux d'incidence est lui aussi en augmentation. Le taux le plus élevé entre le 24 et le 30 janvier a été enregistré chez les 0-14 ans (6.074 cas pour 100.000 habitants). On le sait, le variant Omicron est bien présent en milieu scolaire, tant chez les élèves que parmi le corps enseignant. Au cours de la semaine du 24 au 30 janvier 2022, 51 classes réparties sur 31 écoles fondamentales et 9 lycées ont été touchées par un scénario 4, c'est-à-dire avec plus de cinq cas positifs dans la classe.

Des réponses sur la vaccination des femmes enceintes et allaitantes Pour apporter des réponses aux femmes enceintes et allaitantes non vaccinées qui ont encore des doutes et des questions sur les vaccins anti-COVID, le ministère de la Santé a programmé pour ce jeudi 3 février à 17 heures un Live questions/réponses axé sur la vaccination contre le covid-19 pendant la grossesse. Le Dr Thomas Dentzer de la direction de la Santé et le Dr Pit Duschinger, président de la Société luxembourgeoise de gynécologie et d’obstétrique, répondront en direct aux questions des internautes, et ce, en 4 langues (français, allemand, luxembourgeois et anglais). Les participants pourront poster leurs questions pendant ou avant l’émission. Pour suivre l’émission en direct, il suffira de suivre ce lien: https://gd.lu/5dg7C0

Avec l’augmentation du nombre de cas, il est difficile de déterminer avec certitude la source probable de contamination. Le cercle familial reste cependant la source la plus fréquente (40%), suivi du travail (5,5%) et du secteur d’aide et soins (3,2%). La part des sources indéterminées augmente (41,6%).

Concernant la vaccination, 475.495 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 79% par rapport à la population vaccinable des 5 ans et plus.

