Sept blessés sur la route depuis vendredi soir

Depuis vendredi soir, cinq accidents ont nécessité des secours. À Lintgen, un piéton a été grièvement blessé.

Vendredi soir et au cours de la nuit, quatre accidents de la route ont fait des blessés au Luxembourg. Dans un cas, les services d'urgences ont dû intervenir.

Un véhicule de police percuté par une camionnette volée Un accident s'est produit mercredi soir, après une course-poursuite à Soleuvre. Trois personnes ont été interpellées.

Vers 17h30, le premier incident s'est produit dans la rue de Holzem à Garnich, lorsque deux véhicules sont entrés en collision. Trois occupants ont été blessés, si bien que la centrale des services de secours a envoyé deux ambulances du centre d'intervention de Mamer sur place. Les sapeurs-pompiers de Dippach et de Kahler ont apporté leur soutien logistique aux ambulanciers.

Vers 18h30, pour une raison inconnue, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule sur le CR141 entre Mompach et Osweiler et a par la suite percuté un mur. Dans ce cas, on en est resté à des dégâts matériels, les pompiers d'Osweiler et d'Echternach se sont occupés du déblaiement.

Vers 22h40, un piéton a été renversé par une voiture dans la rue de la Gare à Lintgen et a été si grièvement blessé que le SAMU a été dépêché sur place. Après avoir reçu les premiers soins, la victime a pu être transportée à l'hôpital par une ambulance du centre Nordstad. Les pompiers de Lintgen, Mersch et Steinsel sont également intervenus.

Une maison percutée à Redange

Le dernier accident remonte à 2h50 du matin samedi: dans la Grand-Rue à Redange, un automobiliste a percuté le mur de délimitation d'une maison et une voiture. La police signale que le conducteur était sous l'influence de l'alcool et que son permis de conduire a été retiré. Le CGDIS signale en outre un blessé qui a été transporté à l'hôpital par des ambulanciers de Redange. Les pompiers locaux se sont chargés de déblayer et de nettoyer le lieu de l'accident.

Enfin, un dernier incident s'est produit samedi matin vers 7h45, lorsque deux voitures sont entrées en collision sur le boulevard de Kockelscheuer à Luxembourg. La collision a été si violente que deux personnes ont été sérieusement blessées. La centrale des services de secours a dépêché le SAMU, deux ambulances et les pompiers de la capitale sur les lieux de l'accident.

Cet article a été initialement publié sur le site du Wort.

Traduction: Megane Kambala

