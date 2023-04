Même si le temps n'est pas tout à fait de la partie, le Luxembourg se réveille de son hibernation. De nombreuses attractions sont à nouveau accessibles.

Idées de sorties au Luxembourg

Sept attractions touristiques qui valent le détour

Même si le temps n'est pas tout à fait de la partie, le Luxembourg se réveille de son hibernation. De nombreuses attractions sont à nouveau accessibles.

Les vacances de Pâques marquent traditionnellement le début de la saison touristique au Luxembourg. De nombreuses attractions, qui avaient fermé leurs portes pendant l'hiver, accueillent à nouveau des visiteurs. Le télésiège, le Parc Merveilleux et le jardin des papillons ne s'adressent pas uniquement aux touristes étrangers, mais aussi aux habitants du pays qui peuvent découvrir de nouvelles choses à travers le pays.

La rédaction locale du Luxemburger Wort vous présente quelques attractions qui valent le détour ce week-end.

1) Le Parc Merveilleux à Bettembourg

(SH/LuWo) - Le Parc Merveilleux a déjà démarré sa saison le week-end dernier et a présenté quelques nouveautés. Par exemple, le conte de Reineke Fuchs a été mis en scène dans une cabane à renards avec quatre vitrines.

Un aquarium marin a également été ajouté et un enclos a été aménagé pour les sangliers des Visayas philippins. De plus, ceux qui souhaitent passer plus d'une journée dans le parc devraient se réjouir des nouveaux gîtes pour les héberger.

3 Retrobus mam Ris op d'Rees. Photo: Lucien Wolff

Retrobus mam Ris op d'Rees. Photo: Lucien Wolff Voici à quoi ressemble un gîte dans le Parc Merveilleux. Photo: Lucien Wolff Kater Hinz und Isegrimm beim König. Photo: Lucien Wolff





Les visiteurs sont accueillis tous les jours de 9h30 à 19h. Les adultes paient 14 euros, les enfants entre 3 et 14 ans 9 euros, les enfants de moins de trois ans entrent gratuitement. Des réductions sont accordées aux étudiants, aux seniors et aux personnes souffrant d'un handicap.

2) Le jardin des papillons à Grevenmacher

(if) - Les visiteurs peuvent à nouveau admirer des centaines de papillons colorés dans le jardin des papillons à la périphérie de de Grevenmacher. Ce week-end, l'établissement lance officiellement sa nouvelle saison après la pause hivernale. On se croirait dans un paradis tropical dans la grande salle de 600 mètres carrés: des dizaines de papillons exotiques virevoltent. Des cailles naines, des tortues, des caméléons et différentes espèces d'oiseaux vivent également dans le jardin.

Les papillons peuvent être admirés de près lorsqu'ils sont nourris avec des tranches d'orange. Photo: Volker Bingenheimer

Le Päiperleksgaart est ouvert le week-end de 9 à 16 he, le prix est de 10,50 euros par adulte le samedi et le dimanche, les enfants de 4 à 12 ans paient 7,50 euros.

3) Découvrir Vianden d'en haut

(nas) - Si vous souhaitez voir Vianden sous un autre angle, vous pouvez à nouveau emprunter le télésiège à partir de ce week-end. Il passe de 220 mètres dans la vallée à une altitude de 440 mètres et offre pendant le trajet une vue panoramique particulière sur la vallée de l'Our. En haut se trouve, entre autres, un point de vue sur un promontoire rocheux entre les districts de Romeberg et Milleberg. De là, il est possible de faire une randonnée jusqu'au château. Il est également possible de s'attarder sur la terrasse du restaurant de la station.

Le téléphérique se trouve dans la rue du Sanatorium et est ouvert le week-end de 10 à 18h et actuellement du lundi au vendredi de 11 à 17h. Un aller simple coûte 6,50 euros pour les adultes et 3,50 euros pour les enfants. Pour le circuit, les adultes paient 9 euros et les enfants 5 euros.

4) Le haut-fourneau de Belval

(GlS) - Prendre de la hauteur, c'est aussi possible à Belval à partir de samedi. Alors qu'entre novembre et mars, seule une visite du Plancher des Coulées était accessible, on peut monter sur le haut-fourneau à partir du 1er avril. Les visiteurs peuvent grimper jusqu'à une hauteur de 40 mètres et profiter d'une vue époustouflante sur le quartier de Belval, Esch et la France voisine.

Les hauts-fourneaux de Belval ont été construits dans les années 1960. Aujourd'hui, les colosses d'acier peuvent être visités. Photo: Anouk Antony

Le haut-fourneau A, construit en 1965, est ouvert les deux jours de week-end de 10 à 19h. L'entrée pour les adultes coûte 5 euros, les enfants, les jeunes et les étudiants peuvent visiter gratuitement ce patrimoine industriel. Le colosse d'acier peut être visité individuellement ou en groupe.

5) Le musée artisanal et rural de Peppange

(stm) - Se faire une idée des conditions de vie au milieu du XIXe siècle, c'est ce que propose le musée rural et artisanal à Peppange. La grande ferme qui abrite le musée a été construite en 1849. À l'intérieur, il semble que peu de choses aient changé depuis.

À Peppange, le temps semble s'être arrêté. Photo: Guy Wolff/LW Archives

Des machines agricoles en parfait état de marche, une fonderie de fer médiévale ainsi qu'une forge montrent à quoi ressemblait le travail il y a près de 200 ans. Des ateliers sont en outre proposés sur inscription pour donner un aperçu du travail de l'artisanat villageois d'autrefois.

Après la visite, il est possible de manger dans le restaurant attenant. Le musée est ouvert le week-end de 14 à 18h et en semaine du mardi au vendredi de 14 à 17h. L'entrée coûte 5 euros. Il faut prévoir 45 minutes pour la visite. À partir de dix personnes, il est possible de réserver une visite guidée de 90 minutes, qui coûte huit euros par personne.

6) Le terrain de minigolf à Remich

Le mini-golf de Remich dispose de 18 trous. Photo: Chris Karaba/LW Archives

(SH) - Petits ou grands, toute la famille trouvera son compte dans le minigolf. À partir de ce week-end, les visiteurs pourront à nouveau faire preuve d'adresse et de précision sur le terrain de minigolf de l'Esplanade à Remich. Le gagnant est celui qui a eu besoin du moins de coups pour mettre la balle dans le trou.

Le terrain dispose de 18 trous et est ouvert tous les jours en avril de 13 à 18h. Les adultes paient 7 euros, les enfants de moins de douze ans 3 euros.

7) Une collection du patrimoine mondial de l'Unesco à Clervaux

"The Family of Man" est aujourd'hui considérée comme la plus grande série photographique de tous les temps. Photo: Marc Wilwert

(m.r./j-ps) - En 1955, Edward Steichen a présenté la collection photographique «The Family of Man». Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus influentes de l'histoire de la photographie. Les 503 clichés donnent un aperçu profond des années 1950, époque de la guerre froide. En 2003, «The Family of Man» a été inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.

Après une courte pause hivernale, les visiteurs peuvent à nouveau admirer la collection de photos au château de Clervaux. L'exposition est ouverte du mercredi au dimanche entre 12 et 18 h. L'entrée coûte six euros, elle est gratuite pour les enfants et les jeunes jusqu'à 21 ans.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Pascal Mittelberger.

Traduction: Pascal Mittelberger.

