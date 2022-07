Le Luxembourg a beaucoup à offrir aux familles. Nous avons sélectionné sept activités à réaliser ce week-end, en mettant également l'accent sur les grands classiques du pays.

Sept activités pour toute la famille

Ce week-end, l'été et le soleil sont de retour. C'est donc une bonne occasion de redécouvrir avec les enfants des lieux déjà connus, de vivre des aventures et de s'amuser. La rédaction a établi une liste dans laquelle chaque famille trouvera quelque chose qui lui convient. Laissez-vous surprendre par ce que le Grand-Duché de Luxembourg a à offrir à vos tout-petits.

1. La piscine extérieure Aquasud à Oberkorn

Quoi de mieux qu'une sortie en famille à la piscine en plein air par ces températures élevées? La piscine extérieure Aquasud à Oberkorn est le lieu idéal.

La piscine a été entièrement rénovée en 2014. Photo: Claude Piscitelli/Archive-LW

La piscine est ouverte de 10h à 19h30. Pour éviter les files d'attente interminables, il est préférable d'arriver tôt, sinon les places de parking seront rares. De plus, il faut s'attendre à une forte affluence par ce temps, et ceux qui arrivent après que le nombre maximum de visiteurs a été atteint devront malheureusement rester dehors. Les billets en ligne sont disponibles ici.

2. Minigolf et minicars à Remich

Sur la promenade idyllique de Remich, on trouve l'un des plus récents minigolfs du pays, de quoi offrir un amusement qui peut durer jusqu'à une demi-journée. Juste à côté, les enfants peuvent faire quelques tours de minicar sur un circuit de 250m de long.

Le minigolf peut sembler passé de mode, mais il a définitivement un statut culte. Photo: Tessy Antony/Archive-LW

Ensuite, il est possible de manger une glace sur l'une des nombreuses terrasses de Remich. Et si vous n'êtes toujours pas fatigué après ce programme, vous pouvez vous défouler sur l'aire de jeux attenante.

3. Le télésiège de Vianden

Le télésiège de Vianden est l'une des attractions les plus connues du Luxembourg. Il a été entièrement rénové en 2006 et est le seul téléphérique du pays. Il mène d'une vallée située à une altitude de 440 mètres.

Il n'y a qu'un seul télésiège au Luxembourg et il offre une vue panoramique sur Vianden. Photo: Gerry Huberty/Archive-LW

Aucun autre point de vue ne permet d'avoir une vue panoramique aussi belle que celle de Vianden. On peut y voir la ville, le château et le barrage. En outre, il est possible de se restaurer dans une petite auberge avec terrasse au sommet de la station. De là, il est possible de redescendre dans la vallée soit à pied, soit tranquillement en télésiège.

L'infrastructure est ouverte de 11h à 18h en semaine et de 10 à 19 heures le week-end. Les enfants de moins de douze ans ne sont autorisés à monter qu'avec un accompagnateur. Les billets sont disponibles à la caisse ainsi qu'en ligne.

4. L'aquarium de Wasserbillig

Si votre Disney préféré est «Le monde de Nemo», vous êtes à la bonne adresse: à l'aquarium de Wasserbillig. Ici, il est possible de plonger dans un monde plein de mystères et d'en apprendre énormément sur le monde sous-marin riche en espèces et en couleurs. Avec 19 bassins différents, chacun d'une capacité de 60 à 40.000 litres, l'aquarium permet de faire le tour du monde des petits poissons tout en restant au Luxembourg.

Dans l'aquarium, vous pourrez observer les discus nager paisiblement dans leur bassin. Photo: Chris Karaba/Archive-LW

On y trouve ainsi des poissons des cinq continents: des perches sud-américaines qui s'ébattent dans leurs rochers, des scalaires et des discus qui nagent entre leurs plantes. À cela s'ajoutent des récifs coralliens que l'on peut admirer dans un bassin de 1.000 litres, et bien d'autres choses encore. L'aquarium est toujours ouvert du vendredi au dimanche de 10h à 17h.

5. Le Parc Le'h à Dudelange

Grimper est un plaisir. Depuis 2006, on peut le faire jusqu'à la cime des arbres au Parc Le'h de Dudelange. Que ce soit pour les enfants à partir de deux ans ou pour les adultes, il y en a pour tous les goûts.

Le Parc Le'h offre la possibilité de grimper à travers les branches, et ce, jusqu'à 17 mètres de hauteur. Photo: Anouk Antony/Archive-LW

Ce parc d'escalade propose, 100 types d'obstacles différents répartis sur sept parcours allant jusqu'à une hauteur de 17m. Les ateliers sont composés de filets, de ponts suspendus, de tyroliennes, de lianes et bien d'autres encore. Le parcours Bambini a été spécialement aménagé pour les jeunes enfants.

Pour deux heures d'escalade, il faut compter entre 15 et 24 euros. Les groupes de dix personnes ou plus bénéficient d'une réduction de 10 %.

6. Le Parc Merveilleux à Bettembourg

Des histoires qui sont racontées, de la musique qui résonne, une exploration de labyrinthes ou l'escalade d'un géant, c'est ainsi que chacun se souvient du Parc Merveilleux.

Les adorables pandas roux sont l'une des principales attractions du Parc Merveilleux. Photo: Chris Karaba/Archive-LW

Il s'agit du seul parc animalier du Luxembourg. Près de 200 espèces animales des cinq continents y vivent, et on y rencontre volontiers des petits animaux de proximité dans les maisons d'animaux accessibles Mahajanga et Amazonia. Dans le petit mini-zoo, on peut même nourrir et caresser des chèvres naines.

Le parc est ouvert tous les jours de 9h30 à 19h. Pour ceux qui aiment découvrir des histoires et des animaux avec les enfants, c'est l'endroit idéal. Un petit conseil en passant: une visite du parc animalier se combine particulièrement bien ce samedi avec la Nuit des Merveilles à Bettembourg.

7. Expérience chevaleresque au château de Bourscheid

Les chevaliers exercent toujours une fascination particulière sur les enfants, et avec eux leurs combats, leurs armures et leurs châteaux. C'est précisément ce qui fait du château de Bourscheid une destination d'excursion particulièrement passionnante.

Le château est ouvert toute l'année de 9h30 à 18h. Photo: Diana Hoffmann/Archive-LW

Le château était autrefois habité par l'une des familles de chevaliers les plus influentes de la région. Ils n'étaient pas seulement des vassaux loyaux du duc de Luxembourg, mais l'aidaient en tant que ses conseillers et combattaient à ses côtés lors de conflits armés. Le château lui-même est considéré comme l'un des plus importants châteaux entre le Rhin et la Meuse.

Randonnée, vélo ou plutôt quelque chose de plus confortable? Vous trouverez d'autres idées de loisirs pour le week-end grâce aux nombreux articles de la rédaction sur le sujet.

