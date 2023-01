Le dernier week-end avant la rentrée scolaire ne marque que partiellement des points en ce qui concerne la météo. La rédaction locale vous propose tout de même une liste de ce que vous pouvez faire.

Idées de loisirs en famille

Sept activités pour le dernier week-end des vacances

Les vacances de Noël touchent à leur fin et les bancs d'école se rapprochent à nouveau. Après les fêtes de fin d'année, où le temps semble s'être arrêté et où l'on passe du bon temps en famille, vous et vos petites têtes blondes aurez peut-être envie de vous amuser ce week-end.

La rédaction locale a donc sélectionné pour vous des activités et des événements qui vous permettront de passer un week-end agréable.

1. Sortie en famille au Mudam

(vb) - Les enfants et les jeunes se font souvent leurs propres idées sur l'art et trouvent des associations inhabituelles. Dimanche, le Mudam invite les parents et les enfants à partir de six ans à un «Familjentour». Pendant trois quarts d'heure, ils pourront observer des objets intéressants du musée d'art et en discuter. La visite se fera en luxembourgeois.

Les objets d'art invitent à une discussion entre parents et enfants. Photo: Mudam Luxemburg

«Familjentour» le dimanche à partir de 10 heures. Entrée normale pour les adultes, gratuite pour les enfants de moins de douze ans. Inscription au +352 453785-531 ou par e-mail : visites@mudam.com.

2. Derniers jours de patinoire à Remich

(if) - Que ce soit en famille ou en solo, les amateurs de patinage peuvent effectuer leurs derniers virages ce week-end à Remich. Jusqu'à dimanche inclus, l'installation au revêtement synthétique est encore ouverte aux visiteurs. Afin d'économiser de l'énergie et de l'eau, la ville a renoncé cet hiver à une patinoire traditionnelle sur la place Dr. Fernand Kons et a installé une patinoire synthétique.

La piste de glace synthétique de Remich n'est ouverte que jusqu'à dimanche. Photo: Chris Karaba

Selon la commune, les visiteurs peuvent y glisser comme sur une patinoire traditionnelle, mais leurs propres patins à glace doivent être aiguisés au préalable. Il est également possible de louer sur place des patins déjà préparés pour la piste de glace, moyennant un supplément de trois euros. L'entrée à la patinoire est de trois euros et elle est ouverte le week-end de 10 à 20 heures.

3. A la découverte du musée d’histoire naturelle

(SAM) - Entre les géants du Mésozoïque disparus depuis longtemps et l'évolution future de notre planète: le Musée national d'histoire naturelle offre aux petits et aux grands de nombreux espaces de découverte. Comme ce week-end ne se prête guère aux activités d'extérieur, flâner avec les petits au natur musée est une activité bonne à considérer.

Découvrir l'histoire de la Terre en jouant est une activité passionnante pour les enfants au natur musée. Photo: Marc Wilwert

Du mercredi au dimanche, le musée est ouvert de 10 à 18 heures. Le mardi, il est ouvert de 10 à 20 heures. Il vaut toujours la peine de jeter un coup d'œil au calendrier des manifestations, car le week-end, des activités passionnantes sont souvent proposées aux enfants. Les plus jeunes, âgés de six à dix ans, peuvent s'amuser au Panda-Club et le Science-Club propose des activités de loisirs passionnantes aux enfants de onze à dix-huit ans.

4. Un début d’année sportive avec le Réidener Wanterlaf

(SH) - Pour de nombreuses personnes, le début de la nouvelle année s'accompagne de bonnes résolutions. Ceux qui ont inscrit sur leur to-do list «faire plus de sport», «passer du temps dans la nature» ou «perdre quelques kilos» pourront mettre ces résolutions en pratique dès dimanche lors du Réidener Wanterlaf.

A Redange, les bonnes résolutions peuvent être mises en pratique dimanche. Photo: Shutterstock

Des parcours de 6, 10, 14 et 19 kilomètres sont proposés aux coureurs et aux marcheurs. Les randonneurs partiront à 8h45 de l'Atert-Lycée à Redange, le départ des coureurs sera donné à 10 heures. Il n'y a pas de pression du temps: la manifestation n'est pas chronométrée.

Les inscriptions tardives sont possibles le samedi de 15 à 17 heures et le dimanche à partir de 8 heures à l'Atert-Lycée. Les parcours les plus courts peuvent être parcourus en famille. Mais une garderie est également prévue sur place.

5. Café et croissants au cinéma

Savourer le dimanche en douceur avec un film: c'est possible ce week-end au Ciné Sura à Echternach. Comme chaque premier dimanche du mois, une séance petit-déjeuner y est organisée. Le premier film projeté cette année sera «Avatar – La voie de l’eau». L'entrée, petit-déjeuner compris, coûte 18 euros, 15 euros pour les enfants de moins de douze ans.

Chaque premier dimanche du mois, le Ciné Sura à Echternach organise un petit-déjeuner. Photo: Marc Wilwert

Le petit-déjeuner est servi avant le film. Les invités se verront proposer entre autres des sandwichs, des œufs, des fruits ainsi que diverses boissons chaudes et froides. L'entrée est prévue à 9h30 et la séance commence vers 10h15.

Le film est interdit aux moins de 12 ans, mais les enfants plus jeunes peuvent également aller au cinéma s'ils sont accompagnés de leurs parents. La séance sera en allemand. Les billets peuvent encore être réservés dans le courant de la matinée de samedi. Plus d'informations sont disponibles sur le site Internet du cinéma.

6. «Wanterfeeling» à Eschweiler

(nas) - Si vous souhaitez combiner l'exercice physique en pleine nature avec le jeu et le plaisir, la randonnée hivernale guidée à Eschweiler près de Wiltz est faite pour vous. Le départ sera donné samedi à 13h30 au Migo, le mini-golf indoor, Kiirchewee 2.

Les participants ont le choix entre une randonnée de six ou douze kilomètres et apprennent en chemin des détails intéressants sur la région. Si les enfants ne sont pas trop fatigués après la randonnée, une partie de minigolf au Migo s'impose.

La participation à la randonnée «Wanterfeeling» coûte 1,5 euro par personne. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès du Syndicat d'initiative de Wiltz au numéro de téléphone 95 74 44 ou par e-mail à visit@wiltz.lu.

7. Découvrir les aires de jeux du pays

(GlS) - Il n'est pas toujours nécessaire de se rendre dans un parc d'attractions, il suffit parfois de faire un détour par une aire de jeux à proximité. Dans notre pays, le choix est immense. Spillplaz.lu est le site idéal pour se faire une idée ou découvrir de nouvelles aires. Ce fournisseur propose une carte de toutes les aires de jeux du pays.

Avec Spillplaz.lu, trouver un endroit approprié devient un jeu d'enfant. Photo: Anouk Antony

La recherche de l'aire de jeux appropriée devient ainsi un jeu d'enfant, car de nombreuses informations sont affichées pour chaque aire, par exemple sur l'équipement correspondant et sur la présence ou non de places de parking gratuites à proximité.

Ainsi, ce week-end, rien ne s'oppose à un détour par l'une des centaines d'aires de jeux du pays. Samedi au moins, le temps devrait être clément.

Cet article a été initialement publié sur le site du Wort.

Traduction: Megane Kambala

