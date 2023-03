Vous aimez les sensations fortes, le plaisir et l'action? La rédaction a rassemblé pour vous quelques possibilités pour s'amuser pendant un week-end pluvieux.

Sept activités d'intérieur pour se défouler

Vous aimez les sensations fortes, le plaisir et l'action? La rédaction a rassemblé pour vous quelques possibilités pour s'amuser pendant un week-end pluvieux.

Ce week-end, le temps n'est pas au beau fixe. Pour autant, nombreux sont ceux qui envisagent difficilement de rester à la maison. Pour échapper à la pluie et à l'ambiance maussade, la rédaction a réuni quelques propositions qui aident à se dépenser malgré le mauvais temps.

1) Mini-golf et aire de jeux

(j-ps) - Le mini-golf est synonyme de maxi-plaisir. Les enfants aiment particulièrement faire passer les balles par les obstacles les plus insolites pour les amener dans le trou. Au centre de loisirs Migo à Wiltz, il est possible de jouer au mini-golf sur du gazon artificiel, même par mauvais temps. Il y a en tout 14 pistes, avec des obstacles d'eau, des bunkers de sable et d'autres défis.

Le mini golf est très amusant pour petits et grands. Photo: John Lamberty

Le Migo est ouvert ce week-end entre 10h et 18h. Pour les enfants de 2 à 4 ans, l'entrée coûte six euros, à partir de 5 ans, le prix est de 9,5 euros. Les adultes paient le même prix. Outre le mini-golf, une aire de jeux intérieure de 230 mètres carrés et un coin jeux sont également réservés aux tout-petits.

2) Se mesurer au bowling

(nas) - Si vous préférez le bowling au mini-golf, vous trouverez votre bonheur à plusieurs endroits au Luxembourg, par exemple au X-Treme Bowling à Mondercange (11, rue du Brill). Les joueurs expérimentés et les débutants y trouveront leur compte. Le prix est de 7,50 euros par personne et par partie. Les parents devraient être particulièrement intéressés par le tarif réduit du dimanche: jusqu'à 14h, ils ne paient que 3,50 euros par tête et par partie. Le samedi, le jeu est ouvert de 14h à minuit, le dimanche de 11h à 20h.

L'autre possibilité pour jouer au bowling est de se rendre au Bowling Kockelscheuer situé 20, route de Bettembourg. Il est ouvert le samedi de 14h à 23h et le dimanche de 13h30 à 20h. Là aussi, différents tarifs sont appliqués: le samedi, les visiteurs paient 35 euros par piste et par heure de 14 à 19h , et 40 euros à partir de 19h. Le dimanche, la piste coûte 40 euros par heure pendant toute la journée. Les réservations sont possibles en ligne.

Comme il peut parfois y avoir beaucoup de bruit dans les salles, on peut se rabattre sur une alternative plus calme: l'auberge de jeunesse de Beaufort dispose d'une petite piste de bowling que l'on peut réserver sur demande pour 40 euros par heure. Dix personnes au maximum peuvent alors s'amuser pleinement dans la salle séparée. Sur l'aire de jeux intérieure située juste à côté, les petits ont en outre la possibilité de se défouler - moyennant un petit supplément. La piste de bowling est accessible le week-end de 11h à 20h.

3) Se défouler au laser game

(ela) - Le laser game, ou jeu de laser, est un jeu de stratégie qui exige précision, rapidité et tactique. L'objectif est de toucher l'équipe adverse le plus souvent possible avec un pistolet laser (appelé «phaser»). Les participants portent des gilets spéciaux équipés de capteurs lumineux qu'il est nécessaire de viser. Chaque coup porté rapporte des points et, à la fin, l'équipe qui a obtenu le plus grand nombre de points gagne.

Il n'y a aucune chance de s'ennuyer en jouant au laser game à Howald. Photo: Chris Karaba

Pour rendre le tout un peu plus difficile, les participants se trouvent dans des labyrinthes sombres, brumeux et à plusieurs étages. Au Luxembourg, on peut jouer au laser game à Howald ou à Ettelbruck, deux filiales qui proposent des salles de labyrinthe de 170 à 300 mètres carrés. Les équipes peuvent être composées de quatre à 35 personnes. Les enfants peuvent jouer à partir de sept ans ou d'une taille de 1,20m. Une inscription préalable est nécessaire.



4) S'initier au street racket à Elvange

(if) - Ceux qui s'intéressent au street racket peuvent se rendre à Elvange ce week-end. Au centre de formation en salle, dans le gymnase de l'école d'Elvange, les personnes intéressées pourront s'essayer à ce nouveau sport à la mode. Pour cela, il suffit de disposer de raquettes en bois, d'une balle molle et de quelques carrés sur le sol ou au mur. Ce sport est originaire de Suisse. Dans la commune de Schengen, quelques passionnés de squash avaient ouvert le nouveau centre de formation au début de la pandémie de corona.

Les personnes intéressées peuvent participer à un cours d'essai gratuit les samedis et dimanches. L'entraînement a lieu le samedi matin sur demande, et le dimanche, chacun peut venir spontanément entre 10 et 12h. Les personnes intéressées doivent se munir de chaussures adaptées aux activités en salle. L'association Squash Factory Schengen-Lëtzebuerg se tient à votre disposition pour toute demande d'essai ou d'information concernant ce sport, par e-mail à l'adresse squashschengen@gmail.com ou par téléphone au numéro de portable +352 621 528 866.



Le street racket peut être pratiqué n'importe où. Photo: Alain Piron

5) Faire du trampoline

(SH) - Sauter à tout va et, pour les plus courageux, peut-être même faire quelques acrobaties. Les parcs de trampolines sont des lieux où l'on ne s'ennuie pas, mais où l'on peut se réjouir de s'amuser, d'avoir les muscles fatigués et d'avoir brûlé beaucoup de calories.



A Contern, 800 mètres carrés de trampolines sont à votre disposition. Photo: Chris Karaba

Le Jumpbox de Contern (8 Rue de l'Étang) est conçu de manière à ce que tous les visiteurs y trouvent leur compte. Les trampolines sont répartis sur une surface de 800 mètres carrés et sont reliés entre eux de manière à créer une surface de jeu aussi grande que possible. Ouvert le samedi et le dimanche de 10 à 18 heures. Une réservation en ligne est recommandée. Une heure de trampoline coûte 16,50 euros pour les visiteurs à partir de 7 ans. Les enfants de 3 à 6 ans paient 13,50 euros, mais ils doivent être accompagnés d'un adulte.

6) Partir à la conquête des blocs

(SAM) - Trois mètres peuvent sembler très hauts lorsqu'il faut s'accrocher à une toute petite prise, mais ce qui est merveilleux avec l'escalade de bloc, c'est que vous n'avez besoin d'aucune connaissance préalable -seulement de ce que l'on appelle de la magnésie, si vous avez les mains moites.

Après une bonne séance de bloc, vous sentirez vos muscles tirer le lendemain. Photo: Guy Jallay

Si vous souhaitez vous dépenser en ce week-end pluvieux, vous êtes à la bonne adresse dans une salle d'escalade de bloc. À Pfaffenthal, au Boulder Klub Letzebuerg, on peut grimper le dimanche de 15 à 18h. Le samedi, la salle est fermée. Ceux qui préfèrent se dépenser le samedi doivent donc se rendre au Kirchberg. La Coque invite les amateurs et amatrices d'escalade à pratiquer l'escalade à la corde classique le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h, mais dispose en plus d'un mur de bloc.

Le Red Rock Climbing Center de Sanem se prépare ce week-end à l'Open de bloc, raison pour laquelle la salle sera fermée. Le 25 mars, vous pourrez encourager les grimpeurs et grimpeuses de bloc lors de la finale.

7) Découvrir le paradis des jeux en intérieur

Les enfants de tous âges s'amusent ici. Photo: Youthhostels.lu/Christof Weber

(vb) - Les enfants de moins de 12 ans peuvent s'amuser sur plusieurs étages, dans le paradis de jeu intérieur de l'auberge de jeunesse de Beaufort. Et se défouler comme il faut! Les nombreux couloirs, ponts, tubes et échelles invitent à l'exploration. L'aire de jeux est protégé par des filets et des coussins, de sorte que personne ne puisse se faire mal. Les enfants en bas âge disposent de leur propre espace. Le paradis des jeux de l'auberge de jeunesse de Beaufort est ouvert les samedis et dimanches de 11h à 20h. L'entrée est de 4,50 euros pour les enfants de un à trois ans et de 8,50 euros pour les enfants de quatre à douze ans. Les familles titulaires d'une carte de membre bénéficient d'une réduction d'un euro par billet.

