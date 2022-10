De la soirée jeux à la rencontre Omnibus : il y en aura pour tous les goûts lors des nombreuses manifestations organisées ce week-end. La rédaction locale du Luxemburger Wort a rassemblé quelques idées pour vous.

Idées de loisirs pour le week-end

Sept activités d'automne par temps maussade

L'automne est bien là. Le temps est en conséquence : froid et humide. Mais si vous ne voulez pas passer tout le week-end à la maison, vous avez la possibilité de sortir malgré la météo maussade. La rédaction locale du Luxemburger Wort a rassemblé sept possibilités pour lesquelles le temps ne joue pas un rôle trop important - à condition d'être bien habillé.

1) Game On dans les Rotondes

(SAM) - Les soirées jeux ont généralement un potentiel de dispute très élevé. Des cartes à jouer qui s'envolent dans les airs avec colère, des coéquipiers qui se font engueuler ou des amitiés qui prennent fin à cause d'une partie de Uno. Dans les Rotondes, ce week-end, on prouve que les choses peuvent aussi se passer de manière pacifique.

Les jeux de société permettent de remplir des soirées entières. Photo: Marc Wilwert

Pour la deuxième fois, samedi à 14 heures et dimanche à 12 heures, le Game On Edition aura lieu. Des jeux de société aux jeux vidéo en passant par le traditionnel Pub Quiz, il y en aura pour tous les goûts. La journée de jeux culminera samedi soir avec différents concours et tournois. L'entrée est gratuite.

2) Chiner à Remich

(j-ps) - Entre mai et octobre, le "Flou- A Sammlerclub Muselfrënn Remich" organise régulièrement des marchés aux puces dans la ville au bord de la Moselle. Ce dimanche aura lieu le dernier marché aux puces de la saison. «Une multitude de stands proposent des marchandises d'occasion de toutes sortes à des prix abordables sur le vaste terrain de la place Dr. F. Kons«, écrivent les organisateurs.»

Dimanche aura lieu le dernier marché aux puces de Remich de l'année 2022. Photo: Lynn Hatto/LW-Archiv

3) Marché de seconde main pour enfants à Beggen

(j-ps) - L'association des parents d'élèves de l'école primaire du quartier de Beggen organise dimanche un marché de seconde main pour enfants. Celui-ci se déroulera au centre culturel de Beggen entre 10h et 15h.

Ce week-end, à Beggen, les parents trouveront des jouets d'occasion pour peu d'argent au marché aux puces pour enfants. Photo: Gerry Huberty

Ceux qui n'ont pas encore acheté de garde-robe d'hiver pour leurs chers petits pourront y trouver leur bonheur. Lors de l'achat de vêtements, il est souvent nécessaire de faire des essais. Les parents n'auront aucun mal à convaincre leur progéniture de venir, car le marché de l'occasion propose également des jouets. Là aussi, à des prix avantageux.

4) Le plaisir du cinéma à CinÉast

Une scène de "Erik Stoneheart". Photo: CinÉast

(vb) - Ce week-end, les cinéphiles pourront découvrir, lors du 7e festival du film CinÉast, des productions d'Europe de l'Est qui sont habituellement diffusées tout au long de l'année hors du regard des Occidentaux. Le point culminant de ce samedi est la première luxembourgeoise de "Erik Stoneheart" au Ciné Utopia. Le film sera projeté en version originale estonienne et en version doublée luxembourgeoise.

À voir dimanche : le documentaire "A Provincial Hospital" sur la crise du covid dans un petit hôpital bulgare. Le festival invite les enfants de 2 à 8 ans à une sélection de courts métrages d'Europe de l'Est ce samedi à 15 h (sans langue parlée, abbaye de Neumünster).

5) Première rencontre européenne Omnibus à Dudelange

(GlS) - Si le temps pluvieux ne vous dérange pas et que vous avez en même temps un faible pour les voitures anciennes, vous êtes au bon endroit ce week-end à Dudelange. C'est en effet là qu'aura lieu le premier rassemblement européen de voitures anciennes au Luxembourg. Lors de l'exposition organisée par l'association «Neoplan Fanclub Luxembourg», il sera possible d'admirer de nombreux modèles de bus d'autrefois. Mais il y aura également de la nourriture, de la musique et des animations pendant les deux jours.

De nombreux bus anciens sont invités à Dudelange ce week-end. Photo: André Feyereisen

Samedi, le coup d'envoi sera donné à 12 h sur la place de l'Hôtel de Ville et les nombreux véhicules anciens pourront être admirés jusqu'à 23h30. Dimanche, l'exposition commencera à 10h30, mais le soir, elle se terminera plus tôt que la veille, à 19h.

6) Fête du coq à Schengen

(j-ps) - La fin des vendanges est traditionnellement célébrée en Moselle luxembourgeoise par la fête du coq. Cette coutume remonte à des temps lointains. Autrefois, le dernier jour des vendanges, un coq vivant était attaché au pied des vignes. Le viticulteur qui avait vendangé ses raisins en premier recevait le coq en récompense de sa rapidité.

Le vendangeur le plus rapide recevait autrefois un coq vivant en récompense, c'est pourquoi le coq est toujours fêté aujourd'hui. Photo: Lucien Wolff

Aujourd'hui, la situation a changé. Le "coq de Schengen" est une figurine en argile. Pour en obtenir une, il n'est pas non plus nécessaire d'entrer en compétition avec des viticulteurs, le «Schengener Hinnchen» sera disponible à l'achat. La fête du coq aura lieu dimanche dans la rue Robert Goebbels. Le coup d'envoi sera donné à 9 heures. Ensuite, le marché artisanal ouvrira ses portes. En outre, des 2CV et des tracteurs historiques seront exposés. Avant 19 h, heure de la fin de la fête, le gagnant du plus beau «Hinnchen» de Schengen sera annoncé.

7) Marché aux puces et fête d'automne au parc Laval d'Esch

(GlS) - Vous aimez faire du shopping, mais votre armoire déborde déjà de vêtements? Alors il est grand temps de vous séparer de quelques vêtements. Si vous voulez faire plaisir à un nouveau propriétaire, la brocante du parc Laval d'Esch-sur-Alzette vous attend samedi.

Fidèle à la devise «Seul l'oiseau matinal attrape le ver», le marché a commencé à 7h. Jusqu'à 18h, il est possible de se débarrasser de ses babioles ou de partir à la recherche de nouveaux objets préférés. Même le temps pluvieux ne devrait pas gâcher l'humeur des vrais amateurs de marchés aux puces.



