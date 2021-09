Critiquée pour ne pas avoir émis de recommandations précises dans la gestion de l'épidémie pour les établissements accueillant des seniors, la ministre de la Famille tente de se rattraper.

Les règles covid clarifiées pour les maisons de retraite

C'est peu dire que la situation covid des seniors, au Luxembourg, s'est largement améliorée. Mortalité en nette baisse et cas d'infection fortement réduits dans cette catégorie de population pourtant vulnérable. La vaccination n'y est pas étrangère, et le choix désormais acté d'administrer une troisième dose aux plus de 75 ans (volontaires) devrait prolonger un peu plus la protection face au virus qui, en ce milieu de semaine, a fait une 835e victime.

«Les maisons de repos n'ont pas été abandonnées» Très attendues, les conclusions du rapport indépendant dédié aux clusters dans les structures d'accueil dédiées aux personnes âgées ne fait pas état, lundi, de lacunes importantes, mais évoquent tout de même plusieurs pistes d'amélioration.

Mais le souvenir des clusters dévastateurs en maisons de retraite des derniers mois reste présent. Et si, mercredi, la ministre de la Famille a tenu à présenter les nouveaux protocoles mis en place dans les résidences pour personnes âgées, Corinne Cahen (DP) sait qu'elle est attendue au tournant sur cette question.

Critiquée pour son manque de prise de responsabilités pendant de (trop) longs mois, la ministre réagit désormais. Une conséquence directe du rapport Waringo (commandé à la Chambre) qui avait listé les ''soucis'' rencontrés -euphémisme- et les améliorations à apporter.

Cette fois donc les gestionnaires des maisons de soins, CIPA (centre intégré pour personnes âgées) et même logements encadrés disposent de consignes claires, communes et validées par les autorités sanitaires. D'où la présence de Paulette Lenert (LSAP) aux côtés de sa collègue de gouvernement; l'aura positive de la ministre de la Santé devant rejaillir sur la controversée Corinne Cahen.

Jusqu'au 18 octobre, terme de l'actuelle loi covid, les établissements savent à quoi s'en tenir. Que ce soit sur les règles d'hygiène à suivre (un rappel) que dans la gestion des unités en cas de détection d'un ou plusieurs cas positifs aussi bien parmi les résidents que les employés. Il s'agit de recommandations, ont bien insisté les deux ministres. Chaque maison pouvant se montrer plus stricte si elle le juge nécessaire.

Etat des lieux La ministre de la Famille qualifie la situation covid actuelle de «calme» dans les établissements accueillant des seniors. Ainsi, en date du 21 septembre, il n'y avait que quatre personnes âgées covid+ signalées en maisons, toutes deux asymptomatiques.

Les précisions portent également sur l'organisation de la suite de la campagne vaccinale. Entamée en priorité auprès des soignants et des seniors, celle-ci va se prolonger. Certes, les seniors pris en charge dans les établissements disposeraient pour 95% d'entre eux d'un schéma vaccinal complet, mais il va falloir les convaincre de l'utilité d'adhérer à la troisième dose. Tout comme il faut faire encore preuve de persuasion auprès des employés.

Si aucun taux de vaccination des salariés ne peut être avancé, Corinne Cahen comme Paulette Lenert admettent qu'un rattrapage doit se faire auprès de cette catégorie. Un point déjà soulevé depuis des mois... Des agents qui peuvent aussi, comme les pensionnés encadrés, bénéficier de la campagne de dépistage toujours en place en maisons de retraite ou de soins. A savoir un test PCR accessible toutes les deux à trois semaines.

