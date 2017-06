Par Anne Fourney



Avez-vous déjà essayé de prendre un repas sans rien voir? Comme un dîner dans le noir? Nous perdons complètement tous nos repères. Nous avons partagé ce repas avec des malvoyants, comme un morceau de quotidien, en toute convivialité.



La Ville de Luxembourg a organisé une série de repas dans le noir, dans le cadre des Semaines de sensibilisation au handicap.



Le rendez-vous était donné à 19 heures devant la porte d'un restaurant du quartier Gare. Nous sommes une quinzaine de convives. Parmi nous, certains sont malvoyants. L'idée de ce dîner est de partager un petit bout du quotidien de ces personnes qui appréhendent le monde en étant privés d'un sens. On nous distribue des masques afin de nous cacher les yeux, les mêmes que ceux que l'on utilise dans les avions pour se reposer. C'est Colette qui nous guide jusqu'à nos places dans le restaurant, à l'aide de sa canne blanche. La main posée sur son épaule, nous nous laissons orienter, chacun à tour de rôle.

Se servir à boire est déjà une aventure



L'aventure commence lorsque vous commandez à boire. Comment se servir de l'eau lorsqu'on ne voit rien? En mettant son doigt dans le verre, jusqu'à ce que le liquide l'atteigne. Les serveurs vous indiquent où ils posent le verre et la bouteille: «en haut à gauche du set de table».

Privé de la vue, il devient difficile de reconnaître ce que l'on a dans l'assiette. Colette nous donne quelques recommandations: il vaut mieux pousser la fourchette devant soi pour prendre la nourriture, et non vers soi car on risque de «tout prendre sur les genoux». L'exercice est délicat. La texture des aliments est étrange lorsqu'on n'en perçoit pas la couleur. Il faut se concentrer. Et il est souvent difficile de deviner ce que l'on mange. «Madame, je suis à votre gauche, je pose devant vous une mise en bouche.» Je tâtonne, pense trouver une verrine, mais mes mains s'arrêtent sur une grande assiette. Je risque mes doigts dans l'assiette. On a bien parlé de mise en bouche, n'est-ce pas? Je ne vais donc pas plonger les mains dans la blanquette de veau et confondre ma jupe avec la serviette de table? Au centre de l'assiette se trouve en effet la verrine, avec une cuillère posée dedans.



Les gaffes



A ma droite est assis Claude, malvoyant quasiment depuis la naissance. «Je perçois la lumière et les ombres». Sa vue n'est que de 5%. «Je crois vous avoir vu tout à l'heure devant le restaurant, Claude. Vous avez une chemise bleue, c'est ça?», lui dis-je. «Euh.... En fait, je ne sais pas!» Une gaffe parmi d'autres. C'est là que nous pouvons commencer à imaginer la difficulté du quotidien lorsqu'on ne voit pas: comment assortir ses vêtements? Comment faire ses courses, choisir des ingrédients, cuisiner? Fumer une cigarette devient aussi une aventure: essayez donc d'allumer une cigarette les yeux fermés!

«Lorsque vous quittez votre place pour aller aux toilettes ou fumer une cigarette, prévenez vos voisins de table», recommande Colette. Une question de sécurité? Non, simplement de politesse. «C'est très désagréable de continuer à parler à son voisin alors qu'il a quitté la table et qu'on ne le sait pas.» Encore un aspect auquel on ne pense pas spontanément.

A la fin du repas, nous pouvons ôter nos masques. Enfin. Si le temps du repas a passé vite, avoir les yeux bandés est éprouvant à la longue. Nous sommes tous surpris de découvrir nos voisins de table, à qui l'on a imaginé un visage, un âge, d'après leur voix. Et surpris de découvrir la pièce où nous étions assis, dont nous avions imaginé le décor… totalement différent. Quant aux non-voyants de naissance, ils ont leur propre représentation du monde.



