Face à l'évolution des prix de l'immobilier et aux difficultés croissantes d'une part de plus en plus grande de la population à trouver un logement, déi Lénk entend faire bouger les lignes en faisant pression sur le gouvernement.

Luxembourg 2 min.

Selon déi Lénk

«La crise appelle à la mobilisation, pas à la patience»

Face à l'évolution des prix de l'immobilier et aux difficultés croissantes d'une part de plus en plus grande de la population à trouver un logement, déi Lénk entend faire bouger les lignes en faisant pression sur le gouvernement.

(Jmh avec Michèle Gantenbein) - Les images valent parfois plus que 1.000 mots. C'est en appliquant ce concept que déi Lénk a choisi, lundi, d'illustrer la question de la pénurie de logements au Luxembourg. Présents devant une maison abandonnée située à Gasperich, les membres du mouvement 'Koalitioun Wunnrecht', soutenu par déi Lénk, dénoncent la lenteur de l'action politique à l'image du bâtiment «acheté par le fonds Olos et vide depuis six ans».

«Le droit au logement doit être garanti» Depuis la fin du gel des déguerpissements, 78 expulsions ont été exécutées et 220 demandes de propriétaires ont été déposées auprès des juges de paix. Une situation qui inquiète déi Lénk et les représentants des associations de locataires.

Une situation ubuesque alors même que la bâtisse «se situe pourtant sur un plan d'aménagement particulier qui doit voir sortir de terre 193 logements validé fin 2019, mais rien ne se passe depuis», assurent les membres de 'Koalitioun Wunnrecht'. Pour Gary Diderich, porte-parole de déi Lénk, cet exemple illustre le fait que «la crise appelle à la mobilisation, pas à la patience». En clair, le gouvernement doit agir pour accélérer la construction de logements à un moment où la flambée des prix de l'immobilier impacte de plus en plus de résidents.

Pour cela, le parti d'opposition plaide pour l'instauration d'une obligation légale de créer de nouvelles unités d'habitation par les communes et le plafonnement des loyers. Soit un cran plus loin que les critères imposés par le Pacte Logement 2.0, voté dans la douleur la semaine dernière. Ciblant particulièrement les résidents à la recherche d'un bien à loyer modéré, qui représente à peine 2% du parc locatif du pays, la campagne vise non seulement à soutenir les réfugiés officiellement reconnus, les mères de famille célibataires victimes de violences domestiques ou les bénéficiaires du Revis, mais aussi les salariés de la classe moyenne.

Bettel 2.3 s'en sort avec les honneurs à mi-mandat Pour près de sept électeurs sur dix, l'action de la coalition DP-Déi Gréng-LSAP est jugée «bonne ou très bonne», selon les conclusions du Politmonitor réalisé pour le «Luxemburger Wort» et «RTL». Et ce, malgré les interrogations autour de la question centrale du logement.

Une nouvelle catégorie que «même les représentants du patronat comme Michel Reckinger de l'UEL ou Ernest Pirsch de la Fédération des artisans appellent à aider», assure déi Lénk qui constate qu'«il n'y a aucune réponse du gouvernement ou des communes». Une situation qui, selon le parti d'opposition, ne peut perdurer puisque «lorsque la société se lève et demande des solutions, le gouvernement doit répondre.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.