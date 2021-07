D'ici quatre jours, le dispositif détectant les infractions au feu rouge sera mis en service et commencera à sanctionner les conducteurs. A l'avenir, deux autres systèmes de ce genre seront installés route d'Esch et à Hollerich.

Le radar place de l'Etoile va flasher... pour de vrai

Marie DEDEBAN D'ici quatre jours, le dispositif détectant les infractions au feu rouge sera mis en service et commencera à sanctionner les conducteurs. A l'avenir, deux autres systèmes de ce genre seront installés route d'Esch et à Hollerich.

C'est la fin d'une phase test de neuf mois: à partir de vendredi, les véhicules qui grilleront le feu orange ou rouge place de l'Etoile seront non seulement flashés, mais également sanctionnés. Les excès de vitesse seront également punis d'une contravention, voire de retrait de points, a prévenu le ministère de la Mobilité ce lundi.

Flashant par derrière, le radar permet en effet de contrôler simultanément les deux types d'infraction. Le système s'enclenche dès lors que la ligne d'arrêt est franchie «de plus de deux mètres», détaille le ministère dans un communiqué. Seule exception: si un véhicule se met en infraction «pour laisser passer les services de secours». Dans ce cas-là uniquement, le conducteur ne sera pas pénalisé.

En phase de test depuis octobre 2020, le dispositif doit permettre de sécuriser la descente du boulevard de la Foire, aux abords de la place de l'Etoile. Laquelle est décrite par le ministère comme «un croisement particulièrement sensible vu le passage régulier du tram», s'appuyant sur le fait que 13.915 véhicules ont été flashés à cet endroit durant la période d'essai.

A l'avenir, deux autres radars feu rouge doivent être déployés dans la capitale. L'un au croisement entre la route d'Esch et le boulevard Dr Charles Marx, et l'autre sur le boulevard Pierre Dupong, à hauteur du lycée Aline Mayrisch à Luxembourg-Hollerich. A noter que chaque dispositif est estimé à 90.000 euros, sans compter la main-d'œuvre, le câblage et l'envoi des contraventions.

