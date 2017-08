(mth trad. ChB) - L'absence de blocs de béton anti-camion bélier le soir de l'ouverture de la Schueberfouer a interpellé de nombreux visiteurs, quelques jours à peine après l'attaque terroriste de Barcelone.

Après une première réponse peu convaincante de la part du service communication de la Ville de Luxembourg, le Luxemburger Wort a directement contacté la bourgmestre, Lydie Polfer. Mais elle n'a pu justifier davantage ce manque de sécurité.

Elle a juste ajouté que le dispositif en place avait été réalisé en concertation avec la police, responsable de la sécurité à la Schueberfouer. "Nous avons doublé le nombre de blocs par rapport à l'année dernière, principalement en raison de la réorganisation spatiale de la foire", a-t-elle encore indiqué.

Après une évaluation des risques complémentaire, la bourgmestre affirme que 20 blocs supplémentaires seront ajoutés: "Nous prenons les problèmes de sécurité sérieusement et travaillons en étroite collaboration avec la police et d'autres services gouvernementaux".

Les blocs de béton comme protection ne constituent pas une solution à long terme

Gerry Huberty

Pas de commentaire du côté de la police

La police n'a pas souhaité commenter le déploiement retardé des blocs de béton car la logistique relevait de l'administration communale.

Alors que des visiteurs s'étaient également étonnés de ne pas voir plus de policiers sur le champ de foire, une porte-parole a souligné que la police dispose d'une patrouille mobile au Glacis et au parc municipal.

Luc Feller, chef du Haut commissariat à la protection nationale, responsable de la planification stratégique à l'échelle du pays dans le secteur de la sécurité, explique que la protection des accès dans ce genre de cas est complexe et diffère d'un endroit à l'autre.

"La police est responsable de la planification et du conseil, les organisateurs de la mise en œuvre. La manière dont les mesures sont appliquées dépendent de la situation spécifique sur le terrain".

L'efficacité des blocs de béton en question

L'efficacité des blocs de béton en cas d'attaque au camion bélier est, par ailleurs, controversée. En effet, un test effectué par la société d'audit Dekra révèle la fragilité du dispositif. Un camion de dix tonnes, comme celui utilisé dans l'attaque de Nice le 14 juillet 2016, lancé à peine à 50 km/h a brisé les blocs semblables à ceux utilisés au Luxembourg, sans être arrêté.

Le camion n'a eu aucun mal à traverser les blocs

screenshot via mdr.de

La faible efficacité de ces obstacles est principalement due au fait qu'ils ne sont pas ancrés dans le sol.

Par contre, des obstacles escamotables en acier, insérés dans le sol en permanence, offrent une protection beaucoup plus grande et permettent l'accès seulement aux services de secours ou autre véhicule autorisé. On peut voir ce test concluant dans la vidéo suivante:



Barrières mobiles pour protéger les zones piétonnes

Toutefois, ces solutions sont bien plus coûteuses et nécessitent une planification en amont et une mise en œuvre qui demande du temps.



La Ville prévoit désormais l'installation de barrières de sécurité permanentes aux points d'accès aux zones piétonnes de la capitale: "Nous envisageons l'installation de solutions appropriées dans le cadre de travaux de rénovation dans le centre-ville."