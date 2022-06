Bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer a annoncé que des patrouilles sont prévues dans la ville haute. Une simple étape vers davantage de sécurité.

Sécurité privée: vers un nouvel appel d'offres?

Bientôt, des entreprises de sécurité privées devraient à nouveau patrouiller dans la capitale. La bourgmestre Lydie Polfer (DP) a déclaré ce mardi matin sur RTL radio qu'un nouvel appel d'offres serait lancé.

Jusqu'au 15 novembre 2021, ces patrouilles avaient eu lieu dans la ville haute, Bonnevoie et le quartier de la gare. Cependant, elles avaient régulièrement fait l'objet de discussions, notamment après la morsure d'un chien de garde.

Avec le nouvel appel d'offres, les surveillances ne concerneront plus que la ville haute - et des zones spécifiques : le parc de la capitale, notamment la place autour du bateau pirate, la place Hamilius et la place d'Armes.

La date de début des patrouilles n'est pas encore précisément fixée. D'ailleurs, l'appel d'offres serait encore en cours d'élaboration. Cela étant, Lydie Polfer a également fait savoir que le service de prévention et de médiation « A vos côtés » sera prochainement étendu à la ville haute. Actuellement, les collaborateurs font leur tournée dans le quartier de la gare et à Bonnevoie.

