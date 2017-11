(SW) - D'ici le 1er janvier 2020, les trains frontaliers entre la France et le Luxembourg seront équipés du système ERTMS (European Rail Trafic Management System), qui apporte une sécurité plus accrue sur les lignes, permettant l’arrêt ou le freinage d’urgence dans le cas de détection de problèmes ou d’erreurs humaines.

Ce changement s'opère presque un an après l'accident mortel qui a eu lieu sur la ligne entre Dudelange et Bettembourg, où le système actuel des trains, MEMOR II+ avait été remis en cause.

En effet, actuellement, 25 trains de la région Grand Est ne sont pas aux normes européennes et disposent des standards français et luxembourgeois. Or les CFL ont décidé de passer au ERTMS dès 2020, obligeant la SNCF à s'adapter pour continuer à circuler sur le sol luxembourgeois.

Cette évolution technique simultanée constituera d'ailleurs «une première en Europe», précise la SNCF dans un communiqué.

L’investissement réalisé atteindra 27,46 millions d’euros pour équiper les 25 trains, dont 22,335 millions d’euros de la région Grand Est et 5,125M€ de la Commission Européenne, via son agence INEA (Innovation & Network Executive Agency).

La phase d’études est terminée, une phase de prototypage et d’homologation durera jusqu’en juillet 2019, avant la phase d’industrialisation sur l’ensemble du parc ferroviaire.



