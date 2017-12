(MF) – Porte-parole des prestataires d'aides et de soins, la COPAS se sent trahie par le gouvernement Bettel qui « ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des infirmiers ». L'enveloppe prévue dans le budget de l'Etat en 2018 pour payer les actes infirmiers ne couvre pas « les revalorisations salariales des trois derniers mois de 2017, ni la globalité de l'augmentation pour 2018 », résume Netty Klein, Secrétaire générale de la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins (COPAS).



Elle représente 55 membres qui gèrent la quasi-totalité des maisons de soins, des Centres intégrés pour personnes âgées (CIPA), réseaux d'aides et de soins à domicile, etc. au Luxembourg.

« Le gouvernement a promis de prendre en charge toutes les dépenses supplémentaires qui ont été générées par la négociation de la nouvelle convention ». La nouvelle Convention collective du secteur d'aides et de soins et du secteur social (CCT SAS), qui vise en premier lieu à revaloriser les carrières du secteur, est entrée en vigueur le 1er octobre 2017. « Ces augmentations sont énormes ! Ce sont 12% pour les salaires des infirmiers. On nous a juste dit oralement : "Il ne faut pas se faire de souci"... Et nous l'avons cru, naïvement », s'en mord presque les doigts Netty Klein.

« Ce n'est pas acceptable ! »

« Nous », ce sont les gestionnaires du secteur, membres de la COPAS, comme HELP, Hëllef Doheem, les hospices civils, Sodexo Senior Service, Zitha Senior, Doheem versuergt, etc., qui doivent appliquer la nouvelle convention collective mais qui, au vu des promesses non tenues par le gouvernement, vont au devant de « problèmes majeurs de financement et de liquidité », comme l'écrit la COPAS dans un communiqué daté de ce lundi.

Lasse du silence de Romain Schneider, ministre de la Sécurité sociale, la COPAS prévient : « Si le gouvernement ne rectifie pas le tir, les prestataires se verront dans l'impossibilité d'honorer les engagements envers les salariés concernés dans un futur proche ». En clair, les patrons ne pourront plus payer leurs infirmiers. La situation est telle, explique la Secrétaire générale de la COPAS, que « lorsqu'une infirmière fait un acte, son patron fait une perte. Ce n'est pas acceptable ! »

Les lettres-clés qui financent les salaires des infirmiers (la lettre-clé est un facteur renégocié tous les deux ans qui, multiplié par un coefficient, permet de tarifer chaque acte précis d'un infirmier) ont bien été revues à la hausse dans le budget de l'Etat 2018, mais « le montant alloué ne couvre ni la période d'octobre à décembre 2017, ni la globalité de l'augmentation pour 2018 », explique Netty Klein. La COPAS a calculé qu'il manquait 5,2 millions d'euros !

L'ennui, c'est le décalage existant « depuis dix années » entre les salaires réels des infirmiers et les tarifs payés. « Les actes facturés doivent être à la hauteur de ce que ça nous coûte », dit la représentante des patrons du secteur des soins et du secteur social.



« Le problème est structurel », pose Netty Klein. Car dans la réalité, « les salaires des infirmiers évoluent plus vite que la variation du revenu moyen au Luxembourg » car « la base de calcul est trop basse ». Pour lever la limite législative réglant la fameuse lettre-clé, la COPAS revendique plus que jamais la modification du Code de la Sécurité Sociale.