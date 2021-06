Le CGDIS recherche 60 pompiers professionnels

D'ici 2025, 265 soldats du feu supplémentaires devraient renforcer les équipes de secours du Luxembourg. Grâce à eux, le corps grand-ducal d'incendie et de secours entend remplir son objectif: intervenir en moins de 15 minutes à travers tout le pays.

Marie DEDEBAN

En l'espace de trois mois, le corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) a amélioré son délai d'intervention. Alors qu'en mars dernier les pompiers intervenaient en 15 minutes dans 78% des cas, le rapport annuel présenté ce mardi fait état de 87%. Pour remplir l'objectif des 90 à 95% d'ici 2025, le CGDIS ne voit qu'une solution: recruter des professionnels.

L'opération commence dès jeudi. Du 1er juillet au 30 août, toute personne ayant le niveau BAC, une bonne condition physique et parlant les trois langues officielles, pourra déposer sa candidature sur le portail Govjobs.lu. Les 60 places de cette première vague d'embauche de pompiers professionnels seront également ouvertes aux candidats de la Grande Région. «Nous sommes donc prêts à accepter d'autres nationalités», déclarait déjà en mars Raymond Guidat, directeur de la stratégie opérationnelle du CGDIS.

Et pour cause: d'ici quatre ans 265 soldats du feu professionnels devront venir prêter main forte aux 583 autres déjà en activité, ainsi qu'aux 3.862 volontaires que compte le Luxembourg. Lesquels, malgré leur nombre et les 187 recrues de 2020, ont du mal à conjuguer vie professionnelle et vie à la caserne, «surtout en journée», note Lydie Polfer, présidente du conseil d'administration du CGDIS.

Un manque de flexibilité compréhensible, mais qui empêche les secours de tenir les objectifs fixés. «Pour cela, il faut garantir que toutes les ambulances puissent partir dans un délai de deux minutes maximum à partir de l'alerte», calcule Paul Schroeder, directeur général du corps grand-ducal.

A noter que 500 personnels administratifs devraient également être recrutés d'ici 2025, pour alléger la charge opérationnelle. En 2020, 150 personnes travaillaient dans les services administratifs et techniques du CGDIS, sur les 7.268 homme et femmes au service du corps grand-ducal.

