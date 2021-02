Le ministère de la Santé vient d'ouvrir une liste d'attente pour les personnes invitées à bénéficier du vaccin anti-covid et qui n'ont pas répondu au premier appel.

Séance de rattrapage pour la vaccination

Le ministère de la Santé vient d'ouvrir une liste d'attente pour les personnes invitées à bénéficier du vaccin anti-covid et qui n'ont pas répondu au premier appel.

(pj) Voilà quelques jours, la ministre de la Santé a été claire sur le sujet : «Nous ne tiendrons pas à jour de liste des personnes non vaccinées contre le covid». Façon pour Paulette Lenert de rappeler combien le Luxembourg tenait à ce que ce choix (proposé gratuitement) reste du propre libre arbitre des résidents, tel que le gouvernement s'y était engagé dès décembre dernier. Mais alors qu'un peu plus de 36.000 doses de sérum ont pu être administrées, les autorités estiment nécessaire d'offrir une possibilité pour celles et ceux qui n'auraient pas répondu à l'invitation lancée à bénéficier d'une prochaine possibilité d'obtenir l'injection Pfizer, Moderna ou AstraZeneca.

Ainsi, les seniors hospitalisés mais surtout les personnels de santé de la 1ère phase de la campagne de vaccination n'ayant pas pris rendez-vous dans les délais, mais sont volontaires à la vaccination, pourront à partir du lundi 1er mars s'inscrire sur une liste d'attente. Une adresse internet a été ouverte à cet effet.

Ils pourront «ultérieurement» rejoindre un des centres de vaccination. Plus précisément «au terme de la phase 2», qui vient de débuter, et concerne spécifiquement les seniors autonomes de plus de 75 ans et les adultes particulièrement vulnérables. Mais attention, l'inscription à cette séance de rattrapage ne devrait être disponible qu'une semaine durant, jusqu'au 8 mars donc.

Si, officiellement, aucune statistique ne donne le taux d'adhésion à la campagne de vaccination parmi les personnels des hôpitaux, Paulette Lenert a dévoilé vendredi d'autres données sur l'écho rencontré par ces deux premiers mois de campagne vaccinale.

Ainsi, selon la ministre de la Santé, 48% des professionnels de santé travaillant dans les structures d’hébergement pour personnes âgées, ainsi que dans les réseaux d’aide et de soins ont été vaccinés. Même chose pour 43% du personnel total des structures d’hébergement pour personnes âgées, ainsi que dans les réseaux d’aide et de soins.

Après avoir quelque peu revu à la baisse ses objectifs initiaux, le gouvernement luxembourgeois envisage de vacciner 69.887 personnes d'ici la fin mars.

