Dans les centres de vaccination temporaires ou permanents, les injections anti-covid sont maintenues à travers le pays ce vendredi 24 décembre.

Se faire vacciner la veille de Noël, c'est possible

A l'approche de l'extension du dispositif CovidCheck à l'ensemble du monde du travail, et du renforcement des mesures sanitaires dans le secteur de l'horeca, pourquoi ne pas profiter des congés pour se faire vacciner ? Première, deuxième ou troisième injection, les vaccins anti-covid seront administrés dans différentes structures luxembourgeoises ce vendredi 24 décembre.

La vaccination obligatoire sera discutée en janvier Interrogé au sujet d'une éventuelle obligation vaccinale, Xavier Bettel (DP) a indiqué que le sujet sera débattu le mois prochain, en janvier.

Si vous n'avez pas pris rendez-vous auprès d'un médecin participant à la campagne vaccinale, pas de panique, les centres de vaccination sont toujours opérationnels. Pour la veille de Noël, leurs horaires sont cependant modifiés. En effet, aucun des quatre centres du pays ne piquera de patients l'après-midi. A Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Luxembourg-ville et au Findel, il faudra donc se présenter entre 7h et 14h pour recevoir son injection anti-covid.

Pour rappel, seules les personnes voulant recevoir leur première dose pourront s'y rendre sans rendez-vous. Pour les secondes doses et les injections booster, la réservation d'un créneau au préalable est nécessaire.

Ce 24 décembre, des équipes mobiles de vaccination seront également présentes dans différentes galeries commerciales. Ces pop-up fonctionnent tous sans rendez-vous, quelle que soit la dose reçue, vaccination complémentaire incluse. Il sera ainsi possible de recevoir une injection du sérum anti-covid, aux centres commerciaux Belle-Etoile et Kirchberg, de 9h30 à 13h. Le centre de vaccination de la capitale, situé au 70, Grand-Rue, sera pour sa part ouvert de 11h30 à 14h.

Les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent quant à eux recevoir leur première injection dès ce jeudi 23 décembre, sans restriction. Jusqu'ici réservée aux tout-petits souffrant de comorbidités, la campagne s'ouvre ainsi avec quelques jours d'avance. Le gouvernement avait en effet indiqué vouloir attendre les résultats d'une étude américaine avant d'ouvrir la vaccination des enfants plus largement. Ces derniers peuvent donc recevoir leur injection sans rendez-vous dès ce jeudi dans trois des centres de vaccination luxembourgeois, Victor Hugo à Limpertsberg, Esch-Belval et Ettelbruck.

Attention, toutes les structures seront cependant fermées les 25 et 26 décembre, et 1er janvier. A l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, les centres de vaccination temporaires et permanents fonctionneront selon les mêmes horaires. Pas d'excuse, donc, pour ne pas réveillonner en étant vacciné.

