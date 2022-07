Le 28 juillet marque la Journée mondiale contre l’hépatite. Au Luxembourg, entre 5.000 et 10.000 personnes souffriraient de cette maladie. Le ministère de la Santé veut aider plus particulièrement les usagers de drogue, les plus vulnérables face à ce virus.

Se faire dépister pour traiter plus efficacement l'hépatite

Chaque année, les hépatites, surtout l'hépatite B et C, tuent plus d'un million de personnes dans le monde. Au Luxembourg, entre 5.000 et 10.000 personnes souffriraient d'hépatites virales chroniques. En cette Journée mondiale contre cette maladie, le ministère de la Santé souhaite rappeler l'importance de se faire tester et pouvoir ainsi se faire tester à un stade précoce de la maladie.

Cette année, la ministre de la Santé Paulette Lenert souhaite plus particulièrement «continuer à développer la sensibilisation et l’accès aux soins médicaux pour tous, notamment pour les usagers de drogues, qui font partie des personnes les plus à risque de contracter cette maladie».





Éliminer l’hépatite C d’ici 2030 en Europe

Au niveau européen, l’objectif a été donné d’éliminer le virus de l’hépatite C d’ici à 2030, et plusieurs moyens sont mis en œuvre pour l’atteindre. Ainsi, le Luxembourg applique la politique du «test and treat», à savoir dépister et soigner dès que possible les patients atteints du virus.

De nouveaux traitements, pris par voie orale, permettent d’ailleurs de traiter une hépatite C en 2 à 3 mois, si elle est détectée à temps. Il est donc primordial que les personnes vivant avec une hépatite virale soient dépistées rapidement et puissent être traitées.

On l'aura compris, un dépistage s'avère nécessaire après chaque contact à risque (partenaire ou membre de la famille qui a eu une hépatite virale chronique, après avoir sniffé ou injecté des drogues,...)

Un plan d'action national

Se faire dépister est très simple. Il suffit de contacter un médecin ou de prendre rendez-vous à la consultation de dépistage du Service des maladies infectieuses du Centre hospitalier du Luxembourg (CHL – tél.: 4411-3091) ou encore, de se rendre à la permanence de dépistage au sein du service HIV Berodung de la Croix-Rouge pour réaliser un test rapide pour l’hépatite C et/ou le VIH (www.dimps.lu).

Par ailleurs, fin 2017, le Luxembourg s'est doté de son premier plan d'action national de lutte contre les hépatites, visant à améliorer la prévention, la surveillance et la prise en charge des hépatites virales chroniques dans le pays. Ce plan court jusqu'à la fin de cette année.

Une inflammation du foie

Rappelons que l'hépatite est une inflammation du foie qui peut être provoquée par un virus (A, B, C, D, E) ou par la consommation de substances telles que l'alcool ou des médicaments. La transmission du virus se fait par voie sanguine, par voie sexuelle mais une mère infectée peut aussi transmettre le virus à son enfant pendant la grossesse.

L’hépatite A, transmise par l’ingestion d’aliments contaminés, a presque disparu en Europe. L’hépatite B est principalement transmise par voie sexuelle. L’hépatite C est quant à elle transmise par le sang. Une hépatite C non soignée peut mener à de sérieuses complications pour l’organisme, notamment une cirrhose, voire un cancer du foie.

