Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont présenté ce lundi le projet de la modernisation de la célébration du mariage civil et du partenariat (PACS).

Luxembourg 3 min.

Du nouveau pour les mariages

Se dire «oui» ailleurs qu'à l'hôtel de ville

Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont présenté ce lundi le projet de la modernisation de la célébration du mariage civil et du partenariat (PACS).

Se dire «oui» dans un parc, un château ou dans un centre culturel plutôt qu'à l'hôtel de ville... Ce sera bientôt une réalité au Luxembourg, avec la modernisation de la célébration du mariage civil et du partenariat (PACS) présentée ce mardi par la ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding (LSAP), et la ministre de la Justice, Sam Tanson (Déi Gréng).

Les Luxembourgeoises ont fait un peu plus d'enfants en 2020 Pour la première fois depuis une dizaine d'années, le nombre d'enfants par femme a légèrement augmenté en 2020. Mais les Luxembourgeoises restent parmi celles qui font le moins d'enfants en Europe.

Cette modernisation avait été proposée par le gouvernement dans l’accord de coalition 2018-2023 afin de pouvoir mieux prendre en compte les attentes des couples qui célèbrent une union pour la vie.

La tendance est de plus en plus marquée à une cérémonie organisée selon les besoins des futurs mariés et taillée en fonction de leur personnalité. «Nous voulons offrir aux couples plus de flexibilité pour la célébration de la plus belle journée de leur vie», ont ainsi commenté les deux ministres.

Le projet de loi prend ainsi en compte le fait que les moeurs ont évolué, souligne le LSAP dans un communiqué. «Le nombre de mariages religieux recule et les futurs conjoints ont la volonté de combiner l’acte civil de célébration du mariage avec une cérémonie festive, en présence de leurs proches et amis, dans un cadre adapté que les maisons communales ne sont pas forcément en mesure d’offrir». Mais en parallèle, il faut continuer à s'assurer que les mariages continuent d'être célébrés «dans des conditions de dignité certaines».

Ce projet de loi est en fait une forme légèrement adaptée de la mesure temporaire qui avait été prise durant la pandémie de covid-19 et qui permettait la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale, pour des raisons sanitaires.



Des critères à respecter

Les communes, en réalité les conseils communaux, pourront donc dorénavant déterminer de nouveaux lieux alternatifs de célébration sur le territoire de la commune, en fonction de critères fixés dans la loi communale. Les couples auront quant à eux la possibilité de choisir parmi la liste établie par la commune leur lieu de prédilection pour leur mariage.

Les lieux de célébration de mariages ou de partenariats choisis doivent cependant remplir plusieurs critères comme appartenir à la commune, à l’État ou à un établissement public, être situés sur le territoire communal, être affectés à un service public ou encore être de caractère neutre, garantir une célébration solennelle et publique du mariage,... Ce dernier critère exclut ainsi tout lieu affecté à un culte religieux. Toutefois, des cérémonies peuvent avoir lieu dans des édifices religieux désacralisés.

«Plus au goût des mariés»

Désormais, les futurs époux pourront donc choisir de se marier dans des monuments historiques, des châteaux ouverts au public, des salles de fêtes,...

«Prendre au sérieux le vécu des personnes lesbiennes» Si les droits pour les personnes homosexuelles ont été élargis ces dernières années, de nombreux combats restent encore à mener, selon le groupe Pink Ladies au Luxembourg.

Sam Tanson apprécie cette modernisation, qui, selon elle, «reflète l’ouverture de notre société de prendre en considération toutes les unions entre deux partenaires. La célébration de cette union civile dans un lieu public plus spacieux ou plus au goût des mariés et partenaires répond aux attentes sociétales du 21e siècle.»

Il est également prévu que le ou la bourgmestre pourra déléguer plus facilement les fonctions d'officier de l'état civil pour un mariage ou une déclaration de partenariat déterminés à un autre membre du conseil communal. Et ce, dans le but de conférer à la cérémonie une note plus personnelle pour les futurs mariés et leur permettre de s'échanger leurs vœux devant un membre du conseil communal avec qui ils ont des liens amicaux.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.