Plus que 6 jours avant l'ouverture de la 678e Schueberfouer à Luxembourg: véritable institution au Grand-Duché, la foire connaît un changement de taille cette année puisqu'elle cohabite pour la première fois avec le tram.

Luxembourg 6 4 min.

Schueberfouer 2018: "Une nouvelle histoire commence"

Christelle BRUCKER Plus que 6 jours avant l'ouverture de la 678e Schueberfouer à Luxembourg: véritable institution au Grand-Duché, la foire connaît un changement de taille cette année puisqu'elle cohabite pour la première fois avec le tram.

Elle lui a fait une petite place sur le champ du Glacis, mais n'a rien perdu de sa superbe: la Schueberfouer a concédé à peine 1.700 m2 à son nouveau voisin, le tram de la Ville de Luxembourg, qui longe la rue des Glacis et l'allée Scheffer depuis le 27 juillet dernier.

Autour du chef de l'office des Fêtes, foires et marchés, Marc Weydert, les agents des différents services communaux impliqués ont donc réussi à résoudre le casse-tête du nouveau plan du champ de foire que les visiteurs pourront découvrir dès le 23 août et jusqu'au 11 septembre.

3 Face à la presse ce vendredi matin, la bourgmestre Lydie Polfer, entourée du chef de l'office des Fêtes, foires et marchés, Marc Weydert, et de l'échevin Patrick Goldschmidt Caroline Martin

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Face à la presse ce vendredi matin, la bourgmestre Lydie Polfer, entourée du chef de l'office des Fêtes, foires et marchés, Marc Weydert, et de l'échevin Patrick Goldschmidt Caroline Martin "Monsieur Schueberfouer" Caroline Martin Tout à gauche, Charles Hary, le nouveau président de la fédération internationale des commerçants forains Caroline Martin

Chaque année, la foire de Luxembourg fait travailler environ 5.000 personnes, dont 2.000 directement sur le champ de foire, et attire des centaines de milliers de visiteurs de toute la Grande Région.

La fréquentation atteint ainsi facilement 2 millions de personnes: 10.000 par jour rien que le temps du déjeuner! Quant au chiffre d'affaires global, il avoisine les 25 millions d'euros.

Deux stations de tram

La Ville annonce que le parking souterrain du Grand Théâtre sera fermé au public durant toute la foire. Seuls les abonnés y auront accès.

Les visiteurs pourront facilement garer leur voiture dans les parkings situés au Kirchberg et emprunter le tram pour rejoindre la Schueberfouer. Deux arrêts desservent le Glacis:

l'arrêt Faïencerie, au croisement de l'avenue du même nom avec l'allée des Résistants et des Déportés,



l'arrêt Theater, face au Grand Théâtre, rue des Glacis.



"Avec le tram, c'est une nouvelle histoire qui commence pour la Schueberfouer", résume Charles Hary, successeur de Roger Pelzer à la présidence de la Fédération internationale des commerçants forains.

Même amputé d'une voie de circulation pour permettre l'installation des camelots, Marc Weydert estime que le tram acheminera au moins un million de personnes à la foire sur ces 20 jours.

Deux nouveaux accès et des allées sécurisées

Pour pénétrer sur le champ de foire, deux nouveaux accès ont été ajoutés, soit huit au total. Ils seront situés au croisement de l'allée Scheffer avec la rue Jean l'Aveugle, et au croisement de la rue de l'Union avec l'avenue de la Faïencerie.

Ces accès seront sécurisés par des plots en béton comme l'an passé, mais dès le jour de l'ouverture cette fois, assure la Ville, qui semble bien confuse lorsqu'on aborde la question.

Protection anti-camion bélier: Luxembourg face au casse-tête L'absence de blocs de béton anti-camion bélier le soir de l'ouverture de la Schueberfouer a interpellé de nombreux visiteurs, quelques jours à peine après l'attaque terroriste de Barcelone. La bourgmestre réagit.

Un concept a finalement pu être établi pour permettre l'approvisionnement des stands et l'intervention des secours, tout en empêchant une intrusion de véhicule non désirée.

La police est mobilisée à travers des patrouilles à pied, le commissariat installé directement sur le champ de foire, et le dispositif de vidéosurveillance VISUPOL en appui des agents de terrain.

Les deux allées principales ont été conservées: elles seront légèrement plus étroites mais plus longues aussi, de quoi absorber correctement le flux des visiteurs.

Cinq nouveautés 2018

Les nouvelles attractions de cette année vont ravir les plus jeunes comme les plus aventureux:

- le Tiki Party, qui recèle encore tous ses mystères puisque personne ne l'a encore vu fonctionner...

3 Le Tiki Party Caroline Martin

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le Tiki Party Caroline Martin Le Tiki Party Caroline Martin Le Tiki Party Caroline Martin





- l'Infinity, qui va envoyer en l'air les plus audacieux de la Schueberfouer!

- l'Aquaboats, beaucoup plus tranquille, qui invite les petits à faire l'auto-tamponneuse sur l'eau!

VDL

- le joli Tea Party, qui va faire tourner les têtes...

VDL

- et la Tower Jump, qui promet des sensations pour petits et ados

VDL

Certains "métiers" font leur grand retour, c'est le cas du Break Dance, du Thriller, du Circus Circus, de la Power Tower 2, du Spinning Racer, du Happy Sailor, et de l'Après-Ski Party.

180 établissements forains

Cette année, ce sont les forains et commerçants français qui seront les plus nombreux avec 35% des établissements sur les 180 présents. Les Luxembourgeois sont juste derrière, avec 33%, les Belges animeront 16% des établissements, les Allemands 14% et les Néerlandais 2%.

Au programme:

23 attractions pour adultes,



20 attractions pour enfants,



69 stands de jeux,



15 restaurants



35 snacks,



et 18 confiseries.



Tradition oblige, il faut encore ajouter 70 camelots, en enfilade dans l'allée Scheffer.

La Grande Roue change de place

La configuration de la Schueberfouer avait déjà été revue en 2017, notamment avec le regroupement des restaurants du côté de l'allée Scheffer, mais cette fois, un changement de taille va surprendre les visiteurs: la Grande Roue a été déplacée tout en bas du Glacis, au coin de l'allée de l'Union et du boulevard de la Foire.

Il faudra trouver un nouveau repère pour s'orienter désormais à la Schueberfouer.

La Grande Roue est en cours de montage tout en bas du Glacis Caroline Martin

Infos pratiques Ouverture du 23 août au 11 septembre, tous les jours de 11h à 1h du matin et jusqu'à 2h du matin les vendredis et samedis.



N'hésitez pas à installer l'appli "Schueberfouer" sur iOS et Android pour consulter le nouveau plan, les attractions, les restaurants, etc. Toutes les données ont été mises à jour.

Le site officiel fouer.lu regorge aussi de bonnes infos pour accéder à la foire et y passer un bon moment!