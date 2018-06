Schifflange: trois blessés dans un incendie

La loi sur la protection de la nature a été adopté hier à la Chambre des députés avec 34 voix sur 60. Elle vient en renforcement des directives européennes en matière de protection des habitats et des espèces rares mais va donner à l'Etat luxembourgeois une place bien particulière puisqu'il va être au centre des décisions et des responsabilités concernant la gestion des biotopes. Quelles incidences cela va-t-il avoir sur l'économie et le logement? En quoi les écopoints vont-ils avoir une influence sur les nouvelles constructions?