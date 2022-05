De nombreuses manifestations sont prévues, dont des concerts et des représentations théâtrales. Mais la culture industrielle sera également mise en valeur.

Luxembourg 4 min.

Année culturelle dans le sud du pays

Schifflange présente un programme varié pour Esch 2022

Raymond SCHMIT De nombreuses manifestations sont prévues, dont des concerts et des représentations théâtrales. Mais la culture industrielle sera également mise en valeur.

Schifflange est prêt : avec un programme varié, la localité veut apporter sa contribution à l'année européenne de la culture. Le bourgmestre Paul Weimerskirch (CSV) assure que le projet a été accueilli favorablement dès le départ. Il est convaincu que la culture construit des ponts. C'est pourquoi les communes sont appelées à mettre l'accent sur ce domaine. Avec ce programme, on veut essayer de «présenter Schifflange autrement», a déclaré le bourgmestre.

«Night Songs»: raconter Esch et ses bruits Le musicien Samuel Reinard donne une voix au passé sidérurgique.

Il s'agit avant tout d'impliquer les citoyens et les associations. Les projets intitulés «Schëffleng goes Culture» sont en partie financés par la commune et en partie cofinancés par des partenaires. Une équipe de coordination dirigée par le bourgmestre honoraire Roland Schreiner est responsable de la planification et de la réalisation. Le coordinateur se nomme Jeff Dax.

La renaissance d'une légende

Schifflange se plonge dans l'année culturelle avec la renaissance d'une légende. «La légende de l'étang Maxe» est un projet pédagogique, associé à une randonnée, qui s'adresse à tous les groupes d'âge et qui se base sur une ancienne légende de Schifflange. Un livre sera également présenté à cet effet. Le coup d'envoi sera donné le 19 juin.

«Europe goes Scuffelingen» se déroulera du 24 au 29 juillet. Après 2003 et 2013, le festival européen aura lieu pour la troisième fois à Schifflange. Des participants de 15 pays européens sont attendus. La culture, le sport et la gastronomie seront au cœur de l'événement. Les organisateurs souhaitent également mettre l'accent sur la durabilité et l'intégration.

Les défis d’Esch 2022 19 communes luxembourgeoises et françaises célèbrent cette année la culture sous toutes ses formes. Pour la région, une chance unique, mais non sans risque.

Le rapport à la nature en point de mire «1001 tonnes» est le titre d'un projet de Jessica Theis. Cette photographe professionnelle place le thème des déchets sauvages au centre de son travail. Jessica Theis participe également au projet «Spieglein, Spieglein». Ici, les habitants sont invités à prendre des selfies dans des boîtes à photos et des cabines téléphoniques et à partager les images sur les réseaux sociaux.

La pièce de théâtre «La machine s'arrête», d'après le roman de E.M. Forster, est jouée en collaboration avec le Théâtre National du Luxembourg et le Lycée de Garçons d'Esch. L'action se déroule en 1909 et les représentations auront lieu le 30 juin ainsi que les 3, 6, 8, 9 et 10 juillet. Une représentation spéciale pour les citoyens de Schifflange est prévue le 5 juillet.

De la musique à la culture industrielle

«7SÓIS Luso Med Esch Orkestra» est le nom d'un projet musical hors du commun. L'orchestre est composé de six musiciens originaires du Cap-Vert, d'Espagne, d'Italie, du Maroc, du Portugal et du Luxembourg, qui ne se connaissaient pas auparavant. Ils ne parlent pas la même langue, mais communiquent par le biais de la musique. Les musiciens se produisent avec la chorale de Bettembourg «Sängerfreed». Onze concerts sont prévus, dont un le 6 juillet à Schifflange.

Retour en images sur le lancement d’Esch 2022 Le 26 février 2022, le coup d’envoi pour Esch2022, Capitale européenne de la culture, a été donné en présence de nombreuses personnalités politiques, la famille grand-ducale et de nombreuses personnes venues assister à un Remix Opening qui affichait sold out.

La culture industrielle est au cœur du projet de Ferroforum. Ce groupe de bénévoles veut perpétuer le souvenir du travail dans les usines sidérurgiques et des anciens métiers. L'ancien atelier central de l'Arbed Esch-Schifflange donne un aperçu de l'âge d'or de l'industrie sidérurgique. Les «Hidden Sessions» du 22 juillet promettent une soirée magique. Un nombre limité de participants se retrouvera alors dans un lieu encore tenu secret pour une aventure en compagnie de la maison des jeunes, du club photo et des fondeurs de Schifflange.

Un piano devant l'hôtel de ville

L'Harmonie de Schifflange participe également au projet musical «Minett on Tour». Le 18 juin, à l'initiative de l'Harmonie de Differdange, des sociétés musicales donneront un bref concert de dix minutes dans dix endroits différents. Lors de la finale à Differdange, 2022 musiciens sont attendus - un nouveau record luxembourgeois. «Les Ensembles 2.2.» entendent relier le passé et le futur, la nature et la science-fiction.

Le projet aura lieu au début de l'été dans la réserve naturelle du Lallingerberg. Tout au long de l'année culturelle, le piano de Schiffling devant l’hôtel de ville accompagnera les habitants. Il a fait son chemin de Tel Aviv au Luxembourg en passant par la Pologne. C'est là qu'il a été conçu par l'artiste Raphael Gindt. L'œuvre d'art «Footprints» d'Yvette Gastauer-Claire, créée dans le cadre de l'année culturelle, devrait être un souvenir durable de l'année 2022.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.