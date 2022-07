L'été est bel et bien là, les vacances scolaires démarrent, alors place à la détente. Voici notre sélection de la semaine: un musée en fil rouge, et une balade au fil de l'eau et le concert d'une légende pour compléter la proposition.

Nos bons plans de la semaine

Schengen, une page de l'histoire européenne à redécouvrir

Pour la première étape de notre sélection, rendez-vous dans un petit village luxembourgeois à la renommée mondiale. Un petit village avec un petit musée qui raconte une grande page de l'histoire européenne. A Schengen, point de convergence du Luxembourg, de l'Allemagne et de la France, l'Europe se vit d'ailleurs au quotidien. Ce n'est pas un hasard, donc, si la commune a été choisie pour être le lieu de signature d'accords, en 1985, puis 1990, qui ont révolutionné la circulation des personnes et des marchandises.



«L'espace Schengen» a vu le jour en 1995 entre les pays du Benelux, l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, il regroupe 26 Etats européens. C'est toute cette histoire, toutes ces évolutions, que le musée européen de Schengen rappelle avec pédagogie. La visite est libre et gratuite, et elle démarre même à l'extérieur de l'établissement, sur les rives de la Moselle. Des panneaux illustrés de photos rappellent la chronologie des faits et différents monuments, telles les Colonnes de Nations, sont autant de symboles d'unité et de fraternité.

Des képis d'une époque révolue

Dans le musée, accessible de 10h à 18h en période estivale et adapté à la venue des adultes comme des enfants, la signature de l'accord en 1985 puis de la convention en 1990 occupe évidemment une place centrale. Mais on trouve aussi de multiples explications sur le développement de l'espace, sur les pays membres, sur les douanes, sur la sécurité ou la mobilité européennes. Le tout agrémenté par divers objets symboliques, telle cette collection de képis de douaniers qui rappelle une autre époque.

8 Le musée européen de Schengen et ses abords racontent l'histoire des accords de 1985 et 1990. Photo : Pascal Mittelberger/LW

«Nous faisons beaucoup de visites de groupes», explique Martina Kneip, directrice du musée. «On explique tout ce qui se cache derrière les accords de Schengen, ce que les gens ne savent pas. On rappelle aussi la différence entre Schengen et l'Union européenne.» Le centre européen a ouvert ses portes en 2010, bien après les signatures politiques et l'entrée en vigueur de l'espace Schengen.

Il y a eu un intérêt croissant avec l'élargissement, de l'espace Schengen comme de l'Union européenne. Martina Kneip, directrice du centre européen de Schengen

Simplement parce qu'en 1985, et même en 1995, peu se doutaient de l'impact de ces accords sur la vie des gens. «Il y a eu un intérêt croissant avec l'élargissement, de l'espace Schengen comme de l'Union européenne, à d'autres pays, de l'Est notamment», indique Martina Kneip. Tous sont représentés par leur drapeau accompagné d'une plaque de bronze sur le parvis, de sorte que les visiteurs de différentes nationalités soient fiers de poser devant leurs couleurs nationales.

Naviguer sur la Moselle en bateau électrique A Remich, il est possible d'enfiler la casquette de capitaine le temps d'une balade sur la Moselle. Il est en effet proposé de louer des bateaux électriques sans permis. L'activité est encadrée par la société Water Adventures. «C'est très simple d'utilisation, le bateau se manipule facilement», explique Olivier Robert. Avant de larguer les amarres, quelques conseils de navigation sont donnés et il y a un petit circuit à respecter en suivant les balises qui délimitent le chenal de navigation entre Remich et Stadtbredimus. Une petite heure de balade en famille ou entre amis, à une vitesse de 8 à 10 km/h maximum. «La clientèle est très diversifiée: on a des familles, des entreprises qui louent plusieurs bateaux, des enterrements de vie de jeunes filles», détaille Olivier. Tous les passagers sont équipés d'un gilet de sauvetage et des règles sont à respecter. Par exemple ne pas fumer à bord ni consommer d'alcool. Les enfants de moins de 6 ans sont également interdits à bord, législation luxembourgeoise oblige. L'activité nécessite toutefois un petit budget: 60 euros jusqu'à 4 personnes, 75 euros de 5 à 8 personnes pour la balade d'une heure. Et si vous appréhendez de tenir la barre, la balade peut se faire avec un skipper, mais le prix est alors plus élevé. Contacts et réservations : wateradventures@navitours.lu ; +352 691 917 638

Au centre de Remich, Water Adventures propose la location de bateaux électriques sans permis. Photo : Pascal Mittelberger/LW

A l'heure où l'euroscepticisme gagne du terrain, alimenté par exemple par le Brexit ou la montée des nationalismes, le musée est une piqûre de rappel utile et pédagogique. «Certains visiteurs émettent bien sûr des critiques sur ce qu'est l'Europe aujourd'hui. Nous sommes là pour nourrir la réflexion, apporter certaines réponses. Mais ce que nous remarquons surtout, c'est qu'au-delà de ces critiques, la quasi-totalité des gens adhère quand même à cette idée de communauté européenne», affirme Martina Kneip.

La fermeture des frontières en 2020, un exemple parlant

Et pour nourrir cette réflexion, un événement récent donne du grain à moudre. «Avant, quand des groupes d'enfants venaient faire la visite, on leur demandait toujours d'imaginer ce que seraient notre région ou l'Europe si les frontières nationales étaient fermées. Maintenant, on dit juste, aux petits comme aux grands, de se souvenir de ce qu'il s'est passé il y a deux ans et de ce que la fermeture des frontières a engendré comme complications.»



L'histoire du musée continue donc de s'écrire en même temps que celle de l'Europe. Preuve qu'elle n'est pas terminée, des travaux sont en cours pour moderniser le lieu. Et, cerise sur le gâteau, le centre européen devrait, dans les mois qui viennent, enrichir sa collection d'un symbole fort. «Le gouvernement luxembourgeois a pu racheter le bateau princesse Marie-Astrid sur lequel a été signé l'accord de 1985», annonce Martina Kneip. Il sera amarré à l'endroit même où il se trouvait, et sera une annexe du musée.



Contacts : info@visitschengen.lu ; +352 26 66 58 10.

La légende Tom Jones en concert Notre coup de cœur musical de la semaine est à chercher non pas sur les bords de la Moselle mais à Luxembourg. La légende galloise Tom Jones est en concert ce jeudi 14 juillet en soirée au centre culturel de l'abbaye de Neimënster. Du mythique «It's not unusual» à son succès plus contemporain «Sex Bomb», l'artiste à la carrière longue de plus d'un demi-siècle déroulera son fameux répertoire. Des places sont encore disponibles, au prix de 76,90€. Oui, c'est une somme. Mais c'est Tom Jones, quand même ! Renseignements : www.atelier.lu





