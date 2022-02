L'administration de la nature et des forêts (ANF), et natur&ëmwelt souhaitent rendre les routes plus sûres pour les amphibiens. Zoom sur les zones de migrations et les opérations de sauvetage.

Luxembourg 2 min.

SOS princes en détresse

Sauvons les crapauds du Grand-Duché

L'administration de la nature et des forêts (ANF), et natur&ëmwelt souhaitent rendre les routes plus sûres pour les amphibiens. Zoom sur les zones de migrations et les opérations de sauvetage.

Ils ne sont certes pas très beaux, mais savez-vous qu’ils sont un atout dans nos jardins? Plutôt que de les en chasser à tort, sachez que les crapauds adorent se nourrir d'insectes et de petites bêtes réputées néfastes pour les jardins et les potagers.

Moustiques, limaces, mouches, escargots, chenilles, fourmis et autres coléoptères sont leurs mets favoris. En les chassant les crapauds protègent vos plantations. Ils participent donc pleinement à la régulation du petit monde qui fourmille dans votre jardin. Autre avantage, les crapauds sont des créatures qui aiment se nourrir la nuit. Cela les rend très discrets et vous laisse tranquille pendant la journée.

Le centre de soins pour la faune sauvage atteint ses limites Il a accueilli pas moins de 4.000 pensionnaires l'année dernière. Le centre de soins pour la faune sauvage de Dudelange est plein à craquer, et nécessite d'être agrandi.

Cela étant posé, pour leur venir en aide, il est essentiel de connaître leurs zones de migration, afin de permettre la planification d’opérations de sauvetage; mais aussi la construction d'infrastructures permanentes (barrières, crapauducs...) ou la fermeture temporaire des routes affectées selon la densité du trafic et l'intensité de la migration.

La période s’étendant de la mi-février à la mi-avril, avec des températures nocturnes douces (supérieures à 5 °C), un temps pluvieux et humide, aussi bien que des journées plus longues, créent des conditions idéales pour leur migration annuelle de leurs quartiers d'hiver (en forêt) vers leurs frayères (étangs, mares, etc.). Le début et la durée de la migration varient en fonction des conditions météorologiques.

L’ANF en appelle aux bénévoles

Chaque année, les amphibiens doivent faire face à un réseau routier très dense sur des routes très fréquentées, le tout constituant une menace majeure pour eux au printemps.

Ces animaux ne peuvent être sauvés de façon optimale qu'avec l'aide de bénévoles qui coordonnent ou participent à des campagnes de collecte. Les volontaires sont dès maintenant invités à signaler les lieux de passage des amphibiens qu’ils ont repérés et à participer à des opérations de sauvetage à l'aide de de ce formulaire.

L’ANF et natur&ëmwelt pourront à partir de là trouver des solutions appropriées et prendre des mesures si nécessaire. Dans ce contexte, les participants pourront être contactés pour donner des informations complémentaires sur leurs observations.

Géoportail à la rescousse

Sur Géoportail, les lieux de migration connus sont déjà répertoriés, ainsi que les activités de sauvetage prévues. Il est également possible de trouver des informations nécessaires à l’organisation d’une telle opération, mais aussi de participer à une activité existante.

Par exemple, les mares en bord de route rue d’Esch à Ehlerange ou encore la rue de la Ferme à Bettembourg ont déjà été ajoutées à la carte.

Les intéressés sont d’ailleurs vivement invités à signaler des zones à risque en balisant de nouveaux lieux de passage des amphibiens!

Vous trouverez plus d’informations pour mener ou participer à un sauvetage en consultant les sites de l’ANF et de natur&ëmwelt.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.