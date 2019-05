Les nouveaux eurodéputés luxembourgeois ont commenté les résultats des élections ce lundi matin lors d’une table ronde organisée par RTL.

Luxembourg 3 min.

«Satisfait, mais pas euphorique»

Les nouveaux eurodéputés luxembourgeois ont commenté les résultats des élections ce lundi matin lors d’une table ronde organisée par RTL.

«Je suis satisfait, mais pas euphorique, et je le reconnais», a admis ce lundi Charles Goerens (DP), lors d’une émission politique diffusée par RTL.

Interrogé sur les succès des mouvements anti-européens, le député européen qui a obtenu plus de 97.000 voix dimanche soir au détriment du CSV, a indiqué en substance qu’«il n’est pas question de traiter avec les clowns, qui agissent aux extrêmes à droite et à gauche.»

«Face à eux, nous sommes les partis à la recherche de solutions. Pour cela, les forces démocratiques et pro-européennes sont désormais nécessaires, car le Parlement européen a un rôle important à jouer dans ce domaine». a-t-il appuyé.

Pour sa part, l’ancienne présentatrice de RTL, Monica Semed, également membre du DP, la victoire de son parti résulte d’un «bon travail d'équipe».

«Je suis prête à m'engager au Parlement européen et je veux représenter avant tout les intérêts des jeunes et des personnes en difficultés sociales», a -t-elle poursuivi. «Nous devons travailler ensemble en Europe pour préserver tout ce que l’Union nous a apporté».

«Agir de manière inclusive»

Elue sur la liste du parti écologique Déi Gréng, l'autre grand gagnant du scrutin de dimanche, Tilly Metz a elle confié être «heureuse et fière du résultat», ajoutant qu’ «il sera certainement plus facile de défendre les questions dites «vertes» au Parlement, et nous pourrons certainement en faire plus avec davantage de sièges. Aussi, le choix du nouveau président de la Commission doit maintenant prendre en compte son contenu sur la protection du climat, la biodiversité et la justice sociale».

Qui sont les prétendants à la succession de Juncker? Trois candidats sont entrés en lice dimanche pour succéder à Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission, mais une entente semblait se dessiner pour tenter de barrer la route au chef de file de la droite et empêcher l'irruption d'un non-candidat.





Tandis que Nicolas Schmit (LSAP), qui voit les partis traditionnels à droite et à gauche confrontés à «une résurgence sombre», s’est dit «assez réaliste».

«Je dois admettre que nous avons beaucoup de travail devant nous. Si nous nous sommes concentrés avant tout sur des sujets, nous avons cependant constaté que les élections au Luxembourg étaient très personnalisées.»

Face aux résultats des partis populistes, l’ancien ministre a noté: «il existe un réel danger pour l'Europe. Il n’est certes pas aussi grand qu'on ne le craignait, mais il est bien là».

Christophe Hansen (CSV) a de son côté relativisé la piètre performance des démocrates chrétiens qui ont concédé un siège au DP: «Nous avons toujours un mandat d'électeurs, que nous allons également exécuter».

Rappelant l’importance pour les partis politiques de prendre en compte toutes les catégories de la population, il a ajouté «nous devons agir de manière plus inclusive et n’exclure aucun groupe de population.

Pour sa part, sa colistière Isabelle Wiseler-Santos Lima, qui a obtenu le deuxième siège du CSV, a alors déclaré: «Il vaudrait mieux pour nous que nous nous concentrions davantage sur les véritables problèmes politiques que sur les résultats des élections. Nos candidats se sont bien comportés et continueront certainement à jouer un rôle important à l'avenir.»

Texte: Michel Thill. Traduction: Marc Auxenfants

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.