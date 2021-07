L'information a été confirmée par le ministère de la Santé. Cette injection ne serait en rien une erreur mais bien un choix dans le cadre d'un cas «très particulier».

Un résident admis pour une 3ème dose anti-covid

Qui est ce résident luxembourgeois ayant reçu trois injections anti-covid? Pour l'heure, le ministère de la Santé se réfugie derrière le «secret médical» pour éluder la question. Mais les faits sont établis. Dans la semaine du 21 au 27 juin, parmi les 44.602 doses administrées en sept jours, l'une a bien été injectée à un sujet déjà vacciné à double reprise dans les mois précédents. Une première!

Contre le covid, «la première injection ne suffit pas» Alors qu'il a reçu une dose d'AstraZeneca le 6 mai, le Premier ministre luxembourgeois a été testé positif au covid-19. Le Dr Schockmel explique comment cela est possible et pourquoi ce phénomène ne signifie pas pour autant que la vaccination a échoué.

Jusqu'à présent, les autorités reconnaissaient un «schéma vaccinal complet» avec au maximum deux doses prescrites. Il faut croire que la donne a changé. Pourquoi? Là encore, l'administration dirigée par la populaire Paulette Lenert (LSAP) reste vague : «C'est un cas très particulier (et exceptionnel), pour lequel on a estimé qu’une troisième dose était nécessaire».

Déjà il y a quelques semaines, cette hypothèse avait été évoquée par Luc Feller, le haut-commissaire à la protection nationale. L'homme qui a mis en place la campagne vaccinale du pays affirmait alors que la possibilité pourrait avoir lieu «d'ici la fin de l'année». Il n'a donc pas menti...

Il y a quelques jours, dans une réponse parlementaire, la ministre de la Santé avait glissé quelques mots sur le sujet. Reconnaissant que le pays n'excluait pas cette option, s'y préparait même. Selon elle, le Luxembourg «a pris suffisamment d'options concernant les livraisons de vaccins pour pouvoir vacciner pendant les prochains mois et années». Le Grand-Duché disposerait ainsi des stocks nécessaires à l'avenir pour procéder à cette troisième vaccination, si nécessaire.

Pas avant la rentrée en France Le ministre de la Santé français, interrogé sur la nécessité d'une troisième injection anti-covid, a affirmé que la solution ne devrait «pas être mise en oeuvre avant la rentrée». Et si cela était le cas en septembre, cela concernerait en priorité les retraités pris en charge dans des structures pour personnes âgées dépendantes.

En effet, tout l'intérêt du second rappel vaccinal serait de booster les capacités de réaction des seniors dont le «système immunitaire répond moins bien». La population générale ne serait donc pas concernée a priori.

La même problématique est d'ailleurs en discussion dans nombre d'Etats, en Belgique et au Royaume-Uni notamment. Les autorités sanitaires s'interrogeant sur le renforcement de la couverture vaccinale notamment du fait de l'apparition de nouvelles souches virales, comme le variant Delta.

La semaine passée, dans sa réponse au député Jeff Engelen (ADR), la ministre de la Santé luxembourgeoise soulignait que si le ''triple régime'' devait s'appliquer il ne concernerait qu'une partie de la population, et l'opération pourrait se faire via les médecins généralistes en plus des six centres de vaccination, des hôpitaux et des équipes mobiles déjà activées.

Pour l'heure, le Grand-Duché a administré 542.793 doses anti-covid. 232.000 personnes étant considérées comme disposant d'un «schéma vaccinal complet».

