Luxembourg 2 min.

Santé

Trois millions d'euros de cannabis médicinal commandés

Patrick JACQUEMOT Face à plusieurs problèmes d'approvisionnement, la direction de la Santé vient de trouver un nouveau fournisseur. La société allemande Tilray a été retenue.

Tilray, vous connaissez? C'est pourtant l'un des acteurs majeurs dans le monde de la production et de la distribution de cannabis médicinal. Et l'entreprise qui travaillait déjà avec 17 Etats vient d'ajouter le Grand-Duché à la liste de ses très officiels clients. L'information en a été donnée, mardi, par la ministre de la Santé. La compagnie allemande qui possède près de 250.000 m² de surface de culture de cannabis (au Canada et au Portugal) a en effet été retenue comme fournisseur auprès de la direction de la Santé.

La société qui a remporté l'appel d'offres des autorités luxembourgeoises, avec Canopy Growth, présente un CV exemplaire. Et la ministre de la Santé n'a pas manqué d'en mentionner quelques lignes au député Sven Clement (Pirate) qui se souciait de l'identité de ce nouveau partenaire. «Tilray fournit actuellement des produits en Allemagne, Portugal, Pologne, Irlande et Israël», indique ainsi Paulette Lenert dans une réponse parlementaire.

Un écrit où il est également précisé les sommes allouées par le pays pour assurer son approvisionnement en cannabis médicinal. Il est question d'un budget de 3 millions d'euros pour 2021. Une somme qui servira, en partie, pour assurer la livraison de 28,5 kg de produits dont la composition assure des taux de 18% de THC, moins de 1% de CBD, mais aussi de 2,25 kg de produits avec 10% de THC et autant en CBD.

Pour mémoire, au Luxembourg, un peu plus de 240 médecins sont autorisés à prescrire du cannabis médicinal sur ordonnance. Cela bien évidemment dans le cadre de traitements précis, notamment contre le traitement de la douleur engendrée par certaines pathologies.

Initiée en juillet 2018, la prescription de cannabis médicinal a été autorisée pour une phase-pilote de deux ans. Mais, crise covid oblige, l'analyse de ce qui devait être un test sur 24 mois n'a pu être faite encore.

