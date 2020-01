Cette semaine, les députés vont se pencher, entre autres, sur la santé, le «crassier» de Differdange, la pauvreté au Luxembourg et le Fonds spécial de soutien au développement du logement. L'actualité internationale, quant à elle, sera marquée par le 75e anniversaire de la libération des camps.

Santé, pauvreté et logement au menu des députés

Cette semaine, les députés vont se pencher, entre autres, sur la santé, le «crassier» de Differdange, la pauvreté au Luxembourg et le Fonds spécial de soutien au développement du logement. L'actualité internationale, quant à elle, sera marquée par le 75e anniversaire de la libération des camps.

(DH) - Alors que Rimini célèbre, ce lundi , le 100e anniversaire de la naissance de Federico Fellini, c'est dans un registre moins glamour mais qui touche de près au porte-monnaie des frontaliers français que va plancher la commission parlementaire. Cette dernière va se pencher sur la méthode d'élimination de la double imposition modifiée entre le Luxembourg et la France. En d'autres termes, la France revient à la situation antérieure.

La réforme du droit de la faillite sera aussi à l'ordre du jour, alors qu’à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réuniront avec pour sujet les crises avec l'Iran et la Libye.

Au niveau économique, le FMI publiera ses prévisions de croissance mondiale avant l'ouverture du sommet de Davos. A cette occasion, une cérémonie marquera le 50e anniversaire du Forum économique mondial avec la présence et un discours d'Ursula von der Leyen.

Il sera question de l'Europe spatiale, à Bruxelles ce mardi , alors que Greta Thunberg sera à Davos pour des entretiens ayant pour thème «Prévenir d'une apocalypse climatique». Au Luxembourg, Simone Asselborn-Bintz (LSAP) et Claude Lamberty (DP) seront assermentés au cours de la séance publique de l'après-midi (14h30).

Le dossier de soins partagés va enfin voir le jour Tout est prêt mais il manque toujours le cadre légal. Le dossier de soins partagés (DSP) qui sera attribué aux 850.000 affiliés à la Caisse nationale de santé doit encore être déployé au cours de cette année, avancent deux ministres.

L'état des lieux de la mise en œuvre du programme national e-santé et du dossier de soins partagés sera examiné en commission. La journée sera aussi marquée par le début des débats du procès en destitution de Donald Trump.

Avant tous ces rendez-vous à l'agenda, le départ du 22e Santos Tour Down Under (AUS) aura été donné avec deux Luxembourgeois en lice, Ben Gastauer et Michel Ries.

Mercredi , la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg donnera des explications quant à la décharge «Crassier», à Differdange, qui serait utilisée pour éliminer des déchets toxiques. La commission de l'Education nationale et la commission de la Justice échangeront leurs points de vue avec l'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand au sujet du rapport 2019 sur la situation des droits de l'enfant au Luxembourg.

La réorganisation du réseau RGTR sera à l'ordre du jour, en séance publique. Toujours dans le domaine de la mobilité, François Bausch (Déi Gréng) présentera, le lendemain, le projet de loi qui vise à dissoudre l'établissement public Communauté des transports (CDT) et créer une nouvelle administration, l'Administration des transports publics.

A l'étranger, la journée marquera le début des plaidoiries dans le procès d'Harvey Weinstein.

Cérémonies à Jérusalem

Jeudi , Jérusalem vivra au rythme des cérémonies du 75e anniversaire de la libération des camps et de la fin de la Shoah. Au pays, la pauvreté et le risque de pauvreté au Luxembourg est le seul point à l'ordre du jour de la séance publique de la Chambre. Il sera question du logement, lors des travaux parlementaires et plus précisément de la création du Fonds spécial de soutien au développement du logement.

Les inégalités grandissent «à une vitesse malsaine» Ce n'est pas parce que le pays va bien que tous ses habitants vont bien. Le rapporteur du budget, Yves Cruchten, présentera ce mardi après-midi son rapport sur le projet de budget 2020 en mettant l'accent sur le PIB du bien-être.

Henri Kox (Déi Gréng) en avait présenté les grandes lignes en fin d'année dernière. L'objectif étant d'augmenter l'offre de logements abordables, surtout destinés à la location, et garder les logements entre les mains du service public.

Si les moteurs vont vrombir du côté de Monte-Carlo, avec le début du rallye WRC, à Washington, des scientifiques présenteront l'état d'avancement annuel... de «l'Horloge de la fin du monde».

L'année du rat de métal blanc

Les députés se pencheront, vendredi , entre autres sur le projet de loi ayant comme objectif d'introduire dans la loi sur le secteur des assurances une disposition nationale pour légitimer explicitement le traitement de données de santé en matière d'assurances en invoquant des motifs d'intérêt public.

En France, le conseil des ministres devrait présenter le projet de loi de réforme des retraites. C'est aussi à Paris que la NBA fera étape avec le duel entre Charlotte et Milwaukee.

C'est ce samedi 25 janvier que débute le Nouvel An chinois, placé sous le signe du rat de métal blanc. Des festivités qui ouvriront un week-end très sportif avec notamment de la natation avec la suite et fin du 22e Euro-Meet, les Nationaux indoor d'athlétisme, toujours à la Coque. La finale du Championnat d'Europe de handball se jouera dimanche à Stockholm (16h30).