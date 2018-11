Dans son rapport annuel, l'Ombuds Comité fir d’Rechter vum Kand (ORK) s'intéresse plus particulièrement à la santé mentale des enfants et des jeunes et déplore que le plan présenté en 2010 n'ait pas été mis en oeuvre.

Luxembourg 3 min.

Santé mentale des enfants: l'ordonnance de l'ORK

Dans son rapport annuel, l'Ombuds Comité fir d’Rechter vum Kand (ORK) s'intéresse plus particulièrement à la santé mentale des enfants et des jeunes et déplore que le plan présenté en 2010 n'ait pas été mis en oeuvre.

(ChB) - Chaque année, l'Ombuds Comité fir d’Rechter vum Kand (ORK) a pour mission de rédiger un rapport sur la situation des droits de l’enfant au Luxembourg.

Remis au président de la Chambre des députés et au Premier ministre ce mardi, le rapport est aussi présenté aux professionnels du secteur socio-éducatif, scolaire, thérapeutique, de la santé et du domaine de la justice.

Une stratégie sans suite

Cette année, le rapport de l'ORK traite plus particulièrement de la santé mentale des enfants. Certains enfants peuvent être en souffrance du fait de leurs propres troubles psychiques, alors que pour d’autres la souffrance résulte de la présence d’un parent présentant lui-même un trouble psychique.

Les recommandations émises en 2010 dans la Stratégie nationale en faveur de la santé mentale des enfants et des jeunes au Luxembourg restent valables selon l'ORK qui regrette que ce plan n'ait pas connu de véritable suite.

Il y a des efforts à faire concernant la prévention et la détection précoce, une prise en charge interdisciplinaire et coordonnée, une collaboration entre professionnels à améliorer, ainsi que la participation des jeunes et de leurs parents.

Pédopsychiatrie: trop longues listes d'attente

Si l'ORK salue la création d’un centre thérapeutique à Putscheid pour y accueillir des jeunes entre 12 et 18 ans avec des troubles psychiatriques, il déplore les longues listes d’attente pour accéder à la psychiatrie juvénile.

Le service national de psychiatrie juvénile disposera à partir de 2021 de 30 lits contre 23 actuellement, organisés en deux services hospitaliers de 15 lits, ainsi que d’une deuxième clinique de jour au Kirchberg (20 places), ce qui fera en tout 32 places avec le maintien de l’antenne d’Esch.

Le comité salue la création de KanEl, un centre de consultation en parentalité pour parents, enfants et familles en souffrance psychique importante. Ce centre permet notamment de soutenir les enfants qui vivent avec un parent en souffrance psychique.



Les enseignants, une aide précieuse

Les enseignants sont présents en permanence dans la vie des jeunes et sont bien placés pour détecter des problèmes à un stade précoce et peuvent apporter une aide précieuse. Pour l'ORK, les lycées devraient disposer d'un poste d'infirmier en soutien.

Par ailleurs, le bien-être et la santé physique et mentale devraient faire partie intégrante des cours: développement de la résilience, respect d’autrui, compétences sociales, gestion de situations difficiles, stimulation du recours à une aide, développement des capacités personnelles, etc.

Toute école devrait aussi prêter systématiquement attention aux comportements à risques parmi les élèves et ne pas fermer les yeux: abus de substances, automutilations, décrochage scolaire, harcèlement. Autant des signes de détresse qu’il faut prendre au sérieux.

Le passage à la majorité: une période à risque

Un des problèmes qui se posent avec le passage à la majorité, c’est la rupture du suivi psychiatrique du jeune. Il sort du champ de compétences du service de la psychiatrie juvénile et en général les médecins du service de psychiatrie pour adultes ne sont ni formés, ni intéressés pour poursuivre le genre de collaboration qu’il y a eu auparavant entre le foyer et la psychiatrie juvénile.

Le foyer ne reçoit plus de feedback, les médecins arguant que le patient est adulte et autonome. Les solutions envisagées pour les comportements problématiques des jeunes sont souvent médicamenteuses. Notons que tant la protection de la jeunesse que l’aide à l’enfance prévoient, avec l’accord du jeune, une prise en charge au-delà des 18 ans.

Il serait nécessaire pour l'ORK de réfléchir à un cadre de référence commun entre le secteur socio-éducatif et la psychiatrie juvénile et adulte.