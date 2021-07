Plus de 925.000 DSP sont désormais accessibles aux patients et aux professionnels de santé du Luxembourg. Et si déjà quatre millons de documents médicaux y sont déjà stockées, les possibilités du système ne cessent de s'étendre.

Le Dossier de soins partagé tient la forme

(pj avec Gilles SIEBENALER) Voilà déjà un peu plus d'un an que le Dossier de soins partagé (DSP) a fait son apparition dans le paysage médical luxembourgeois. Et à ce jour, plus de 925.000 dossiers ont été ouverts, et environ 150.000 sont désormais régulièrement utilisés. Un bilan qui satisfait l'Agence eSanté en charge du déploiement du dispositif. «Nous sommes même au-dessus de nos projections», commente Hervé Barge, directeur de l'agence.

Et rares sont les assurés qui, une fois alertés de la possibilité d'intégrer leurs informations dans ce fichier numérique décident de ne pas l'utiliser. Le «taux de refus» ne serait ainsi que de 0,016%... Signe que le dossier de santé électronique a trouvé son utilité aux yeux du public.

Il est vrai que le dossier en question a bien des avantages. Déjà, il regroupe l'ensemble des informations essentielles relatives au patient sans besoin de transporter une donne d'ordonnances, d'analyses, de radiographies diverses et autres documents. De fait, une fois en consultation, le médecin a accès rapidement à une masse significative de l'état de santé de celui ou celle qui vient en consultation. Autre avantage du DSP : il permet une transmission directe des données entre professionnels de santé. En cas d'urgence médicale, cette rapidité d'accès pourra certainement permettre de sauver des vies.

Le DSP est accessible à tout affilié au système de sécurité sociale luxembourgeois. Son utilisation reste volontaire et non-obligatoire. De fait, la non-utilisation du dossier électronique n'affecte en rien le remboursement des frais médicaux. Le DSP ne remplace pas non plus le dossier patient «classique» tenu par le médecin généraliste ou tout autre professionnel de santé. Mais là, le patient a lui aussi directement accès aux données contenues, et choisit qui peut trouver ces informations parmi les professionnels de santé de son entourage. Il existe même une «black list».

À ce jour, près de 400 médecins ont activé leur compte individuel. Parmi eux, 360 jouent déjà le jeu du DSP, en l'alimentant en données. Actuellement, quatre millions de résultats de laboratoire, informations sur le groupe sanguin, les allergies éventuelles, les médicaments prescrits, les rapports de visite médicale ou séjours à l'hôpital ont déjà été chargés.

Bientôt en mode Appli

Mais si le dossier offre la possibilité de faire connaître, par exemple, ses desiderata sur le don d'organes, n'y figurent pas les données sur la vaccination anticovid (les autres si). Un regret pour les équipes d'Hervé Barge mais, en l'état, le contrôle sur l'avancée vaccinale contre l'infection SARS-Cov2 ne s'effectue que via MyGuichet. L'avenir dira si les choses évolueront dans le domaine.

Car en pleine croissance, le DSP ne cesse de muter. Ainsi, voilà quelques mois, l'Agence eSanté a permis l'alimentation du dossier en images d'examens radiologiques et leurs résultats. Une adaptation faisant écho au souhait exprimé par les patients interrogés au sujet du DSP dans une étude TNS-Ilres. 83% des participants avaient demandé à ce que les clichés IRM ou radiologiques soient stockées dans le DSP. D'ici peu, ce sont les certificats médicaux qui pourront être intégrés également. Autant de possibilités nouvelles qui devraient encourager encore un peu plus l'usage du système.

Rester universel et simple

Parmi les autres avancées attendues, Hervé Barge ne cache pas qu'E-santé travaille sur la déclinaison Appli du Dossier de soins partagés. Le patient aurait alors la possibilité de consulter lui-même les données stockées via son téléphone.

Le tout étant de conserver son caractère simple d'usage et universel au dispositif dont l'usage ne concerne pas tant les jeunes patients (moins sujets à la maladie) que des personnes ayant beaucoup de contacts avec les professionnels de la santé. Dont les adultes souffrant de maladies chroniques, les seniors mais aussi les jeunes enfants ou les assurés atteints de maladies rares qui se retrouvent souvent traités par plusieurs spécialistes.

