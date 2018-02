Ce lundi matin, la pétition 922 pour la mise en place du tiers payant généralisé chez les médecins, qui avait recueilli 7.165 signatures en 6 semaines, est débattue à la Chambre des députés.

Santé: la pétition pour le tiers payant face aux députés

(ChB) - Cela signifie que les pétitionnaires font face à une poignée de députés, membres des différentes commissions parlementaires concernées (Pétitions, Travail, Emploi et Sécurité sociale dans ce cas) en présence du ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, et ont une heure pour présenter leurs arguments.

En l’occurrence, cette pétition demande que le patient n'avance plus la totalité des frais lors de ses visites médicales mais uniquement la part à sa charge. La CNS rembourserait ensuite directement le médecin.

D'après les pétitionnaires, le système du tiers payant généralisé qui se pratique déjà dans les pharmacies ou auprès de certains spécialistes comme les kinésithérapeutes, permettrait d’alléger la masse de travail de tous les acteurs impliqués et le coût des charges administratives.

Cette mesure, les médecins n'en veulent pas.

Ne pas confondre avec le tiers payant social

A noter: la prise en charge directe existe depuis 2013 pour les personnes à revenus modestes, il s'agit du tiers payant social.

Suite au débat public, les députés et le ministre tireront leurs conclusions et les communiqueront aux pétitionnaires et à la presse.

Rappelons que pour donner lieu à un débat public, une pétition doit parvenir à réunir au moins 4.500 signatures validées en six semaines. Il s'agit ce lundi du 23e débat public depuis l'introduction de l'outil des pétitions publiques en mars 2014.