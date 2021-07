Attention, l'abus de cours sur ordinateurs ou tablettes peut nuire à la vue des écoliers. Mais, promet le ministre de l'Education, la prévention s'applique.

Luxembourg 2 min.

Santé

L'enseignement sur écran n'en met pas plein la vue

Patrick JACQUEMOT Attention, l'abus de cours sur ordinateurs ou tablettes peut nuire à la vue des écoliers. Mais, promet le ministre de l'Education, la prévention s'applique.

Déjà utilisés en classe, les écrans ont pris une nouvelle importance avec la pandémie. Les cours en distanciel, passant par l'ordinateur ou la tablette, ont ainsi impacté quasiment tous les écoliers et lycéens du pays, dès mars 2020. Mais gare à l'effet néfaste de l'abus d'écran, prévient le député Fred Keup (ADR). Il est effectivement reconnu que la ''lumière bleue" émise par les appareils numériques accentue non seulement la fatigue visuelle mais détériore aussi l’œil à trop haute dose. Et cela est notamment valable pour les heures passées devant son téléviseur ou sur son téléphone mobile...

Déjà 26.500 iPads à disposition des lycéens Depuis 2016, le programme "one2one" propose de doter d'une tablette chaque élève de lycée. Plus qu'utile cette semaine notamment, alors que tous les scolaires sont à nouveau invités à suivre les cours depuis la maison.

Pour Claude Meisch (DP), pas question de négliger ce sujet. Au même titre, par exemple, que la prévention contre l'obésité, le ministère de l'Education nationale a ainsi émis diverses consignes aux enseignants sur le bon usage à faire des écrans, assure le ministère de l'Education. Une thématique d'ailleurs abordée dès la remise de leur tablette aux écoliers. A charge aussi pour les professeurs de «veiller à équilibrer» le juste usage des supports numériques dans leur enseignement journalier.

La médecine scolaire a également un rôle à jouer sur cette problématique de santé. Au travers de leurs auscultations, ils peuvent non seulement mesurer l'acuité visuelle des enfants mais aussi leur distiller quelques bons conseils. Un rôle que le ministre entend aussi encourager auprès des familles. Pour Claude Meisch, la gestion du temps d'écran se joue aussi en dehors du seul cadre de l'enseignement. Un guide avait d'ailleurs été publié en ce sens en 2020.

Quatre recommandations

De fait, les parents doivent également jouer les relais des bonnes pratiques recommandées. «Il faut rendre les enfants assez forts pour qu'ils utilisent le plus consciemment possible leurs appareils numériques», insiste le ministre. Et Claude Meisch de rappeler notamment les recommandations de la psychologue française Sabine Duflo :

Pas d'écran tôt le matin

Pas d'écran lors de la lecture

Pas d'écran avant d'aller au lit

Pas d'écran dans la chambre des enfants

Les écrans comme récompense: une fausse bonne idée Vous pensez avoir trouvé le bon moyen de contrôler le temps que passent vos petits devant la tablette ou l'ordinateur en le leur accordant en récompense d'un bon comportement: vous avez tort!

Une chose est sûre : pas question pour l'Education de fixer des limites ou des interdictions strictes dans l'emploi des tablettes et ordinateurs en classe. Cela ne ferait pas sens à l'heure où ces outils «ne sont pas seulement utilisés à l'école, mais aussi dans tous les domaines de la vie».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.