Ce télétravail qui malmène notre dos

Sans constater une explosion des cas, chirurgiens et kinésithérapeutes de la Clinique du dos s'inquiètent des conséquences du travail à domicile sur l'état de santé de la population. Mauvaises postures, manque de matériel adapté et stress sont notamment pointés du doigt.

Santé

Si à l'approche de la reprise du travail, certains appréhendent le retour en présentiel, pour les praticiens de la Clinique du dos à Niederkorn ce retour en entreprise constituerait plutôt une bonne chose. Car selon ces spécialistes du Centre hospitalier Emile-Mayrisch (CHEM), en finir avec ce home-office pratiqué sur un coin de la table basse du salon ou assis sur les chaises rigides de la cuisine ne peut être que bénéfique.

S'il n'a pas relevé une «explosion des consultations» en raison du télétravail, Karim Merrouche a pu toutefois en constater les dégâts sur ses patients. Tendinites, rigidité des cervicales, tensions musculaires... «Au départ les gens étaient contents et rassurés de pouvoir continuer à travailler de chez eux, mais ils ont vite déchanté», souligne le kinésithérapeute du CHEM. Le praticien pointe notamment du doigt l'absence de matériel adapté. «Les patients me racontent qu'ils travaillent sur de tout petits écrans, depuis leur canapé ou sur des chaises qui ne sont pas du tout adaptées sur le plan ergonomique», relève-t-il.

Résultat, les résidents ont tendance à adopter de mauvaises habitudes. Une position de la tête «trop en avant» engendre par exemple des douleurs dans les cervicales «qui peuvent s'étendre aux omoplates». Et la position assise, pendant plusieurs heures sans bouger, peut également toucher des points névralgiques et provoquer «des douleurs jusque dans les mains».

«A long terme, cette sédentarité abîme les disques de la colonne», analysent les docteurs Yves Andrianne et Victor Moser, chirurgiens au sein de la clinique. Prenant l'exemple des chauffeurs routiers, ils indiquent que la position assise «exerce une plus forte pression» sur la colonne, ce qui avec le temps peut engendrer «de lourdes pathologies mécaniques», qui ne peuvent pas toujours se résoudre par la rééducation.

Sans compter que la sédentarité facilite le surpoids, ce qui n'arrange pas les choses. «L'être humain n'est pas conçu pour être statique», analysent les deux experts. La solution, selon eux: «bouger le plus possible, changer de position et ne pas hésiter à décrocher les yeux de son écran».

Des conseils a priori simples, mais pas si faciles à appliquer au quotidien. «Les gens ont peur de perdre leur travail, ils ont l'impression d'être moins efficaces chez eux, alors ils accumulent les heures supplémentaires», indique Karim Merrouche. Un stress supplémentaire, alimenté également par «des informations anxiogènes sur le covid», et qui explique également certaines douleurs selon lui.

Encourageant lui aussi les résidents à faire du sport «notamment la marche nordique», le kinésithérapeute de Niederkorn invite également les entreprises à «prendre leurs responsabilités». Car si le télétravail «a dû être déployé en urgence», après 18 mois de pandémie le patronat «devrait garantir des postes de travail ergonomiques à chacun de ses employés», estime le praticien. Et ce aussi bien à la maison qu'au bureau.

Des problèmes de dos de plus en plus tôt

Sans pouvoir totalement l'assimiler au télétravail, les docteurs Yves Andrianne et Victor Moser dénombrent toutefois de plus en plus de patients «entre 20 et 35 ans» présentant de sévères problèmes de dos. Faute d'activité sportive suffisante et en raison de la multiplication des écrans, les jeunes résidents auraient tendance à «se voûter» et à «malmener leur dos». Et si l'opération reste «le dernier recours», elle est parfois incontournable. «C'est très inquiétant car les problèmes liés aux disques de la colonne sont souvent à vie», notent les deux praticiens.