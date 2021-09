Si la ventilation des salles de classe est toujours recommandée contre la propagation du covid à l'école, le ministère de l'Education renouvelle son refus d'installer des équipements censés chasser le virus de l'atmosphère.

Luxembourg 2 min.

Santé à l'école

Les purificateurs d'air resteront privés de cours

Patrick JACQUEMOT Si la ventilation des salles de classe est toujours recommandée contre la propagation du covid à l'école, le ministère de l'Education renouvelle son refus d'installer des équipements censés chasser le virus de l'atmosphère.

Des détecteurs de CO2 dans les classes, oui. Des purificateurs d'air, c'est non. Et encore non même puisque Claude Meisch avait déjà fait part de son refus d'installer de tels équipements dès l'automne dernier. Mais, à la veille de la rentrée, les syndicats enseignants ont à nouveau réclamé ce type de solution. Mais c'est toujours niet, avec cette argumentation signifiée mardi: «Les problèmes de maintenance, les risques de manipulations non conformes ainsi que les nuisances sonores occasionnées sont à prendre en considération».

Le masque au piquet pour la rentrée C'en est fini du port d'une protection buccale obligatoire en cours à partir du 15 septembre. Cependant, si le virus revient à circuler en classe, les élèves devront ressortir leur masque pour suivre l'enseignement.

Tant pis donc pour ceux qui voyaient dans l'arrivée des appareils à filtres une meilleure solution que la ventilation des salles de classe par l'ouverture des des fenêtres. Et qu'on se le dise, le ministre bloque aussi la porte d'entrée aux purificateurs employant de l'ozone, des UVC ou l'ionisation de l'air. Cette fois, les motifs sont encore plus tranchants : ces appareils ne sont purement et simplement «pas recommandés (car) pouvant mener à la formation de composés chimiques secondaires nocifs pour la santé.»

A la députée Françoise Hetto-Gaasch qui l'interrogeait sur cette problématique, Claude Meisch a donc préféré rappeler les mérites sanitaires. Soit d'une ventilation mécanique efficace (VMC), soit effectivement du courant d'air régulier dans les pièces accueillant élèves et professeurs. Deux solutions freinant la circulation du virus en classe, et «stratégie la plus efficace et préconisée tant par l'Organisation mondiale de la Santé et par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies», indique le ministre.

Rien qu'une VMC assurant un renouvellement d'air de 36 m3/h/occupant permettrait de réduire le risque de transmission du virus, mais aussi d'améliorer le bien-être et la santé des présents «en garantissant une qualité de l'air irréprochable exempte de substances chimiques nocives et de polluants».

Quatre nouveautés de la rentrée 2021 Près de 108.500 jeunes sont attendus pour cette nouvelle année scolaire au Luxembourg. Si les craintes autour de la circulation du covid restent présentes, les mois à venir verront plusieurs changements intervenir pour les scolaires.

Reste que côté prévention covid, cette rentrée 2021-22 n'a rien de comparable avec la précédente. La vaccination (des enseignants comme celle des adolescents) devrait constituer un bouclier inédit face au virus. Tout comme la mise en place des tests de dépistage en milieu scolaire.

Une habitude qui n'a été prise que depuis le printemps dernier mais qui, aux dires du ministre, «s'est révélée particulièrement utile dans la prévention de chaînes d'infection». D'où la poursuite de ce dispositif, et même son renforcement dans le fondamental.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.